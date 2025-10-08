每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
Jonathan Anderson熱愛時尚的「拼命三郎」：Loewe Puzzle、Uniqlo x JWA、Dior的未來革新也在他手上
Jonathan Anderson 執掌 Dior 後，交出 2026 春夏首個亮麗成績表，為 Dior 添上一抹現代清新感，網絡對他的首個系列評價不一，但無可否認的是 Jonathan Anderson 正在為 Dior 建立新篇章，一起來看的他的設計之路吧！
誰是 Jonathan Anderson？
經常聽到 Jonathan Anderson 的名字，但沒太多人了解他的成長之路。現年 41 歲的 Jonathan Anderson 來自北愛爾蘭，曾於 Prada 擔任櫥窗設計師，並於 2008 年創立自己的同名品牌 JW Anderson 主攻男裝。
Jonathan Anderson 於 2013 年接下 Versace 副線 Versus 的創意總監一職，LVMH 同年購下 JW Anderson 的大多數股份，並任命 Jonathan Anderson 為 LOEWE 的創意總監。直至 2019 年他已每年出產 18 個時裝系列。
十年變革 LOEWE 登上 LYST 時尚指標榜首
Jonathan Anderson 帶領 LOEWE 穩步上升，推出多款標誌性的時尚手袋，更成功攻陷 Gen Z 市場，2025 年擊敗 Miu Miu 登上 LYST 時尚指標品牌之首。最為人所熟知的定必是 Puzzle 手袋，2015 年推出的經典手袋至今依然極受歡迎，看似七巧板的精緻設計，變換成 Puzzle Fold Tote Bag 不同形態同樣大熱，現已成為傳家設計。
Uniqlo x JW Anderson 平民也能擁有高級時裝
Uniqlo x JW Anderson 系列始於 2017 年，至今依然每年推出兩季，相信大家家中也有一兩件存貨！Jonathan Anderson 認為不是任何人也能負擔昂貴的置裝費，與 Uniqlo 合作打造親民的日常著裝系列，剪裁及用料同樣出色，穿搭起來更平易近人。
Dior 的未來革新 掌握於 Jonathan Anderson 手中
Jonathan Anderson 在 2025 年全面接管 Dior ，包括男裝、女裝及高級訂製服，加上個人品牌每年需推出 18 個系列，挑戰性甚高。Jonathan Anderson 屬於「潤物細無聲」的細節型設計師，不會帶來革命性的改革，而是在細節中慢慢建立品牌形象。首季不少評論認為「有點平庸」，但簡約清新的新面貌，或許是讓 Dior 更貼近新世代的契機。
每年推出18個系列 時尚界的「拼命三郎」
不得不提，Jonathan Anderson 曾是時尚界著名的「美男子」，現時為熱愛的時裝事業顯露疲態，可見青春真的不等人。當 Jonathan Anderson 看到 Dior 首個時裝展成功發佈，強忍眼淚的畫面十分可愛，很想給他一個大大的擁抱，相信大家亦十分期待 Dior 的未來變革呢！
明星魅力：
38歲池昌旭「Tom Ford貴族公子」太有型！TF將巴黎變華麗性感秀場，春夏新季掀起「蕾絲內衣」辛辣熱潮
65歲惠英紅「粉紅好氣息」亮相巴黎！擔任LOEWE品牌大使的她，演繹優雅不費力造型
