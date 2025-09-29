Jony Ive 造天價航海燈，貴過 iPhone + MacBook

雖然 Jony Ive 和 OpenAI 共同打造的 AI 硬體暫時還沒有什麼眉目，但他仍然有「閒情逸致」，抽空和日本家電名牌 Balmuda 一起做了款航海燈。根據 Ive 的說法，這盞燈的誕生源於其在自己帆船上尋找燈光時心生的願望。它的設計靈感來自傳統航海燈和菲涅耳燈，燈體融合精密加工的不鏽鋼框架和拋光紋理玻璃，風格可以說非常 Apple。燈內設有紅、白雙 LED，在低亮度時光線呈紅色，隨著亮度提升光色會逐漸轉為藍白，真實模擬了火焰的觀感。

據 Balmuda 創始人寺尾玄透露，Ive 對精度的高要求是他從未見過的。Balmuda 幾乎是「邊做邊學」，花了 2 年時間才做出了滿意的效果。那如此費時費力的產品，售價自然不可能親民。它的價格高達 US$4,800（約 HK$37,340），比 iPhone 17 Pro 加 MacBook Pro 還要貴。而且是限量 1,000 盞，一般人估計也就只能過過眼癮啦。

