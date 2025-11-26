珠海長隆飛船酒店買2送2
Joy腹肌太搶戲、子瑜小露腰線超迷人！5女星同款穿搭大公開、經典單品這樣穿最時髦
女團穿搭向來是潮流指標，TWICE 子瑜與Red Velvet Joy最近火辣示範「女團式丹寧穿搭」教科書，把休閒丹寧穿出巨星級氣場！而張鈞甯、陳慧琳與泰星 Bow Maylada三位女神、則示範如何把極簡高級感穿得剛剛好。想學她們穿出精緻又不刻意的氛圍？穿搭技巧值得好好抄筆記！
TWICE子瑜：甜酷條紋毛衣＋丹寧短褲，展現青春活力
子瑜這套條紋毛衣最大的亮點，就是拉鍊設計的小心機露腰，微微露出腰線就能拉長比例、視覺更清爽。她下身搭配DIESEL水洗丹寧短褲，比深色更年輕、更具街頭感，把甜美與率性一次抓住。
Red Velvet Joy：水鑽圖騰上衣＋小喇叭丹寧，性感與拉長比例一次滿分
Joy一上場就辣度破表。她穿上DIESEL水鑽圖騰短版上衣，讓腹肌線條直接變成最佳飾品，搭配1969 D-EBBEY 丹寧小喇叭褲，復古又顯瘦。
水鑽細節不只亮眼，也能在燈光下顯得更纖細，短版上衣＋低腰牛仔褲，最能展現女團標誌性的A4腰，搭配小喇叭褲型，大腿修飾、腿長至少多五公分的秘密武器！
張鈞甯：飄逸X知性，機場也能像在拍時尚大片
氣質女星張鈞甯以 Loro Piana綁帶領棉絲襯衫搭配真絲飄逸半身裙，一秒把「文青柔美」和「高級俐落」結合起來。
綁帶領讓襯衫更柔和、臉部線條更溫柔，搭配飄逸長裙 讓走路自帶風，視覺瞬間變優雅，Floaty 小羊皮平底鞋穿出自然不做作，再提上一只柔軟 Needle 手袋，就能像張鈞甯一樣，把高級感穿得輕鬆又從容。
陳慧琳：極簡中性風，用羊絨穿出雲朵級的舒適
陳慧琳則以 Loro Piana柔軟羊絨外套搭配羊絨羊毛長褲，完全是機場穿搭的天花板。
選擇寬鬆剪裁的羊絨外套，輕盈又能修飾身形，上下同材質、同色系，打造高級套裝感。Pennan樂福鞋讓整體更自然，也避免全身毛料看起來太隆重，最後用 Needle 質感皮革手袋加分，就是「貴氣但毫不費力」的關鍵。
BowMaylada：同色系女神示範全身羊絨的柔美穿法
泰國知名女演員BowMaylada 直接來一套「同色系羊絨全餐」！Loro Piana 開襟衫＋高領毛衣＋寬鬆長褲，完美演繹柔美優雅。
同色系穿搭，最簡單却最不敗的高級感公式，高領與開襟衫疊穿、堆疊出立體層次，軟質長褲可以延伸腿部線條，看起來更修長，再配上Needle小巧手袋與Floaty 平底鞋，舒服、乾淨又耐看。
看更多 CTWANT 文章
金裕貞《親愛的X》逆襲成惡女！5大私服技巧：大地色外套、皮衣、小香風…穿出高級心機氣場
《怪奇物語》最終季開播倒數！顛倒世界入侵時尚圈：GETCHI、Gap、New Era三大聯名同步開搶
普發萬元買起來！輕奢精品包推薦：LONGCHAMP、TB，MK小折包只要9千多就入手
其他人也在看
金裕貞《親愛的X》逆襲成惡女！5大私服技巧：大地色外套、皮衣、小香風…穿出高級心機氣場
其實不只戲裡轉變驚人，戲外私服穿搭更能看出金裕貞從鄰家甜妹蛻變成時髦、自信又帶點優雅的成熟女人味。風格不只俐落、還兼具時尚氣場與高級配色，以下就來解析金裕貞的5大私服技巧！金裕貞的私服穿搭：大地色西裝外套、溫柔與氣場一次GET金裕貞非常擅長用寬鬆版型的大地色...styletc ・ 1 天前
Longchamp爆紅「幸運曲奇」手袋來襲！2026春夏新袋速遞，6款話題新作推介
Longchamp 近年愈來愈擅長把日常靈感帶入手袋之中，而 2026 春夏系列「Slide in Style」亦承接這份法式輕盈浪漫，把熟悉的設計重新整理，並加入更貼近日常的細節。當中最受注目的，必然是被稱為「幸運曲奇袋」的 Le Roseau 手拿包；俐落造型與質感，再次成為熱話。Yahoo Style HK ・ 1 天前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生
宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hitYahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
御用「日本人」田沃豐移居加拿大罕有現身 同場仲有周秀蘭 曾與張國榮演情侶激吻
唔少八九十年代藝人都移居美加多年，同樣喺當地生活嘅李婉華早前就出席咗溫哥華影視人協會聚餐，同場見到多位那些年嘅電視人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
不是茶葉、鳳梨酥！日本人來台狂買「1伴手禮」：輕巧耐用又好看
近年來台灣觀光產業蓬勃發展，各地特色商品成為外國遊客的熱門選擇。除了傳統的鳳梨酥、台灣茶葉等伴手禮外，一款被譽為「台灣LV」的茄芷袋意外成為日本觀光客的新寵。這個看似平凡的編織袋究竟有何魅力？一位旅居食尚玩家 ・ 7 小時前
爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）
太興集團（6811.HK）創辦人陳永安於本週一病逝，終年只有66歲。飲食界的行家都很傷感，據知陳永安早幾年患上肺癌，行家們都猜測會否因為他早年做燒味時，經常要對住個碳爐所致，近兩年他已鮮有出席飲食界的飯局，估計他在養病。Yahoo財經專欄 ・ 21 小時前
高市早苗強硬發言背後 暴露日本經濟尷尬困局
日本首相高市早苗近期的言行，不僅引發了國際關係波動，更將日本長久以來的地方經濟結構性問題和觀光立國政策的社會衝擊推向風口浪尖。分析指出，高市早苗的政治基礎來自於日本的「鐵鏽帶」，其立場正是地方經濟困境與隨之而來的排外情緒在政壇上的反映。鉅亨網 ・ 23 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 1 天前
南韓 18 歲學生急症送院 遭 14 間醫院拒收 於救護車上苦等一小時後死亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓一名 18 歲學生上個月在釜山身亡，據報在超過一小時內，他被多達 14 間醫院拒收，事件引發外界關注韓國急症護理專科人手短缺問題。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港品牌｜香港茶餐廳名物 57年歷史「頂好大光麵」 宣佈下月結束營運
香港茶餐廳名物「頂好大光麵」宣佈，決定於下月結束營運，意味這個擁有57年歷史、堅持香港製造的即食麵品牌即將消息。其母公司金源食品有限公司並未詳細說明結束營運的具體原因，僅表示「味道會完結，但回憶會一直留著」。BossMind ・ 4 小時前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至04/12）
優品360今期推聖誕大優惠有不少產品減價，如聖誕必食瑞士蓮軟心朱古力$119/2件、SNICKERS迷你朱古力家庭裝$46/2件、KitKat黑/橙味朱古力$35/2件；急凍產品優惠有美國PRIME牛肩柳切片200克裝$90/2件、Norsk Sjomat有皮三文魚2塊裝$108/2件，健記工房純海魚肉燒賣$62一袋，可以煮大餐開Party食！還有不少美酒優惠，CHIVAS REGAL 15年威士忌折後低至$468、響日本調和威士忌700毫升折後$1,080，買來聖誕party與好友們一齊暢飲！YAHOO著數 ・ 1 天前
英移民改革計劃招反對 或為BNO持有人設過渡安排
【on.cc東網專訊】英國內政部上周公布移民改革計劃諮詢文件，其中港人透過英國國民（海外）護照（BNO）居英入籍的「5+1」計劃安排維持不變，但對英語能力、收入等要求改動則將適用於所有申請人。內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp）周二（25日）表示，on.cc 東網 ・ 4 小時前
香港女星趙雅芝如何71像40歲？中醫解析「凍齡」關鍵：掌握4大原則，保持年輕狀態
趙雅芝多年維持的飲食、運動與生活習慣，很符合抗發炎、抗氧化、維持氣血流暢的凍齡三大原則。這些習慣讓她的身體內環境維持在較低負擔、低發炎的狀態，自然能比同齡人更加年輕。姊妹淘 ・ 22 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限26/11）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有灣仔碼頭湯圓(黑芝麻/花生) $15/2件、去骨鯖魚 $18/2包、雀巢Mega 榛子朱古力雪條 (多件裝) $20！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 6 小時前
馬斯克終承認FSD沒車廠想用！專家：凸顯科技路線分歧下 自駕產業正回歸理性
《electrek》周二 (25 日) 報導，特斯拉執行長馬斯克曾高調喊出三年要向同行開放 FSD(全自動駕駛系統)授權，如今卻不得不承認沒有一家車廠願意使用這一系統的殘酷現實。這起事件在汽車業引發廣泛關注，也凸顯自駕領域技術路線的激烈碰撞與產業的理性轉變。鉅亨網 ・ 20 小時前