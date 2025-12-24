JOYCE 聯手 TEAM WANG design 全新COOKIES系列第六章「ACCEPTANCE」必入手香港城市限定T-shirt

JOYCE聯同TEAM WANG DESIGN推出香港城市限定T-shirt，於JOYCE 太古廣場和海港城店獨家有售。其TEAM WANG DESIGN全新COOKIES系列第六章—“ACCEPTANCE” 亦於JOYCE店即日起發售。不能錯過更有香港城市限定T-shirt！

TEAM WANG design 的 COOKIES 系列來到第六章「ACCEPTANCE」，創意總監王嘉爾從個人成長故事出發，用設計講述自我對話和情感共鳴。這章特別推出品牌首套全白造型，包括白色牛仔夾克和牛仔褲，象徵擁抱陰影的那一刻——畢竟，影子總是光照出來的。純白和經典黑形成強烈對比，營造出既有力量又有深度的視覺感。​

細膩工藝與街頭轉換

系列主打黑白配色，重點單品有立領西裝外套、皮夾克和牛仔夾克，用小羊皮、天絲等優質布料，平衡挺括與隨性。細節超吸睛，像斑駁五金、品牌金屬標誌和自然磨邊，層次感滿分。從正式到街頭的漸變，最後以純白牛仔套裝收尾，完美詮釋「接納」的主題。​









香港限定 Tee 獨享

特別為香港打造的 TEAM HK T-shirt，用水洗精梳黑棉布，左側單點標誌，背面漸層 TEAM HK 圖案，加上氣眼和做舊設計，超有城市街頭味。這款獨家在 JOYCE 太古廣場和海港城店發售，絕對不能錯過。



