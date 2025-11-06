JPEX案林作等8人被控欺詐、洗黑錢等罪 12.15再訊 將交付高院審理

虛擬資產交易平台 JPEX 前年被指涉詐騙，多人事隔逾兩年被起訴，周四（6 日）於東區裁判法院首次提堂。其中一案，林作等 8 人被控「欺詐地或罔顧實情地誘使他⼈投資虛擬資產」、「串謀欺詐」、「洗黑錢」等罪，涉款逾 1.12 億元。



控罪指，被告作出或准許他人虛假陳述，包括指 JPEX 已取得有效牌照提供加密貨幣或虛擬資產交易服務，以及透過 JPEX 交易可獲取指定回報等，誘使他人訂立虛擬資產協議，從而做自己獲利。



被告暫毋須答辯，官押後至 12 月 15 日進行提訊日，準備將案交付至高等法院審理。除首被告鄭雋熹之外，其餘 7 被告包括林作獲准以現金保釋，禁止離港或接觸控方證人等。

林作被控欺詐

涉假稱 JPEX 持牌致自己獲利

早上 8 時，大批傳媒已到達東區裁判法院，警方在停車場出入口拉起「橙帶」，至早上 9 時，共 7 輛警車駛入，其中載有林作的警車於 8 時 27 分駛入。

8 名被告依次為鄭雋熹（31 歲）、蕭穎謙（28 歲）、林作（35 歲，報稱無業）、陳穎怡（38 歲）、區焯基（31 歲，店務助理）、趙敬賢（25 歲，健身教練）、梁綺湘（31 歲，無業）、何紀雯（28 歲），控罪日期橫跨 2020 年 1 月至 2023 年 12 月。

鄭雋熹被控兩項「串謀欺詐」罪，指控他在 2021 年 8 月 23 日至 2023 年 10 月 3 日，在香港與郭浩麟、張駿晴及其他不知名人士，一同串謀欺詐該等人士，即不誠實地導致或准許他人向該等人士作出虛假陳述而可能令該等受害人被誘使在一個名為 JPEX 的宣稱虛擬資產交易平台上投資或交易而失去財產，即表示 JPEX 已在多個司法管轄區取得牌照以提供加密貨幣或虛擬資產交易服務或從事相關交易、透過 JPEX 投資指明的虛擬資產將可獲取一個指明百分率的回報、JPEX 與一些上司公司合作或協作、JPEX 與 Visa 公司以伙伴形式共同發行一張 Visa 卡、及 JPEX 將取得有效牌照在香港營運一個虛擬資產交易平台。

另一項「串謀欺詐」罪指控鄭串謀郭浩麟欺詐稅務局人員，虛假提供僱主的填報薪酬及退休金報稅表。

林作被控各一項「欺詐」罪及一項作為交替控罪的「欺詐地或罔顧實情地誘使他⼈投資虛擬資產」罪。「欺詐」罪指控他在 2023 年 7 月 8 日至 9 月 12 日，在香港藉欺騙，即虛假地表示或藉著導致或准許他人向該等人士作出虛假陳述而可能令該等人士被誘使在 JPEX 投資或交易而失去其財產，即表示 JPEX 已在多個司法管轄區取得牌照以提供加密貨幣或虛擬資產交易服務或從事相關交易、林作一直從 JPEX 成功提取資產、林作掌握一般人士無法獲得的 JPEX 相關資訊、透過 JPEX 投資指明的虛擬資產將可獲取一個指明百分率的回報，導致林作獲利或該等受害人蒙受不利。

首引「誘使投資虛擬資產」罪起訴

其餘控罪方面，蕭穎謙、林作、陳穎怡、區焯基、梁綺湘，分別被控共 9 項「欺詐地或罔顧實情地誘使他⼈投資虛擬資產」罪，指控各人在香港為誘使另一人或多人訂立旨在取得、處置、認購或包銷任何虛擬資產的協議，而向該等人士作出欺詐的失實陳述或罔顧實情的失實陳述。

本案是警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪檢控。

蕭穎謙、區焯基、趙敬賢、何紀雯分別被控共 21 項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪⾏的得益的財產」罪，涉及逾 1.12 億元黑錢。

商罪科至今拘 80 人

指 3 人在逃

警方商業罪案調查科周三表示，至今拘捕 80 名涉案人士，現刑事檢控其中 16 人（其中 15 人本周四首提堂），不排除會有下輪檢控。警方並透過國際刑警，向 3 名潛逃海外者發出紅色通緝令。

案件編號：ESCC2864/2025