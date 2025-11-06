針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
JPEX案林作等8人被控欺詐、洗黑錢等罪 12.15再訊 將交付高院審理
虛擬資產交易平台 JPEX 前年被指涉詐騙，多人事隔逾兩年被起訴，周四（6 日）於東區裁判法院首次提堂。其中一案，林作等 8 人被控「欺詐地或罔顧實情地誘使他⼈投資虛擬資產」、「串謀欺詐」、「洗黑錢」等罪，涉款逾 1.12 億元。
控罪指，被告作出或准許他人虛假陳述，包括指 JPEX 已取得有效牌照提供加密貨幣或虛擬資產交易服務，以及透過 JPEX 交易可獲取指定回報等，誘使他人訂立虛擬資產協議，從而做自己獲利。
被告暫毋須答辯，官押後至 12 月 15 日進行提訊日，準備將案交付至高等法院審理。除首被告鄭雋熹之外，其餘 7 被告包括林作獲准以現金保釋，禁止離港或接觸控方證人等。
林作被控欺詐
涉假稱 JPEX 持牌致自己獲利
早上 8 時，大批傳媒已到達東區裁判法院，警方在停車場出入口拉起「橙帶」，至早上 9 時，共 7 輛警車駛入，其中載有林作的警車於 8 時 27 分駛入。
8 名被告依次為鄭雋熹（31 歲）、蕭穎謙（28 歲）、林作（35 歲，報稱無業）、陳穎怡（38 歲）、區焯基（31 歲，店務助理）、趙敬賢（25 歲，健身教練）、梁綺湘（31 歲，無業）、何紀雯（28 歲），控罪日期橫跨 2020 年 1 月至 2023 年 12 月。
鄭雋熹被控兩項「串謀欺詐」罪，指控他在 2021 年 8 月 23 日至 2023 年 10 月 3 日，在香港與郭浩麟、張駿晴及其他不知名人士，一同串謀欺詐該等人士，即不誠實地導致或准許他人向該等人士作出虛假陳述而可能令該等受害人被誘使在一個名為 JPEX 的宣稱虛擬資產交易平台上投資或交易而失去財產，即表示 JPEX 已在多個司法管轄區取得牌照以提供加密貨幣或虛擬資產交易服務或從事相關交易、透過 JPEX 投資指明的虛擬資產將可獲取一個指明百分率的回報、JPEX 與一些上司公司合作或協作、JPEX 與 Visa 公司以伙伴形式共同發行一張 Visa 卡、及 JPEX 將取得有效牌照在香港營運一個虛擬資產交易平台。
另一項「串謀欺詐」罪指控鄭串謀郭浩麟欺詐稅務局人員，虛假提供僱主的填報薪酬及退休金報稅表。
林作被控各一項「欺詐」罪及一項作為交替控罪的「欺詐地或罔顧實情地誘使他⼈投資虛擬資產」罪。「欺詐」罪指控他在 2023 年 7 月 8 日至 9 月 12 日，在香港藉欺騙，即虛假地表示或藉著導致或准許他人向該等人士作出虛假陳述而可能令該等人士被誘使在 JPEX 投資或交易而失去其財產，即表示 JPEX 已在多個司法管轄區取得牌照以提供加密貨幣或虛擬資產交易服務或從事相關交易、林作一直從 JPEX 成功提取資產、林作掌握一般人士無法獲得的 JPEX 相關資訊、透過 JPEX 投資指明的虛擬資產將可獲取一個指明百分率的回報，導致林作獲利或該等受害人蒙受不利。
首引「誘使投資虛擬資產」罪起訴
其餘控罪方面，蕭穎謙、林作、陳穎怡、區焯基、梁綺湘，分別被控共 9 項「欺詐地或罔顧實情地誘使他⼈投資虛擬資產」罪，指控各人在香港為誘使另一人或多人訂立旨在取得、處置、認購或包銷任何虛擬資產的協議，而向該等人士作出欺詐的失實陳述或罔顧實情的失實陳述。
本案是警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪檢控。
蕭穎謙、區焯基、趙敬賢、何紀雯分別被控共 21 項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪⾏的得益的財產」罪，涉及逾 1.12 億元黑錢。
商罪科至今拘 80 人
指 3 人在逃
警方商業罪案調查科周三表示，至今拘捕 80 名涉案人士，現刑事檢控其中 16 人（其中 15 人本周四首提堂），不排除會有下輪檢控。警方並透過國際刑警，向 3 名潛逃海外者發出紅色通緝令。
案件編號：ESCC2864/2025
其他人也在看
5人遭誘騙郊外搶劫及拍裸照等 3男女判囚22個月至9年半
5男女於2020年分別被人誘騙到元朗郊外後，遭4至5名男子施襲及搶劫，並遭拍下裸照、當眾自慰等。兩名涉案男匪徒早前承認搶劫、威脅促使非法性行為等14罪，今日(5日)於高等法院被判入獄9年半及5年8月，另外一名借出戶口收款的女子則判監1年10月。 被告陳逸衡(26歲)、建築工人梁俊華(26歲)及張毓嬋(27歲)。陳am730 ・ 19 小時前
牛頭角3歲女童報稱被班主任打 家人發現身上有瘀傷 據悉27歲女子涉虐兒被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方今（5 日）接報指一名3歲女童身上有瘀傷，疑被不恰當對待。女童被送往聯合醫院檢查，一名27歲幼稚園女職員涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
林卓廷被控立會阻陳恒鑌、周浩鼎 獲裁無罪 林判後高呼「感謝法官閣下」
立法會 2019 年審議《逃犯條例》修訂法案，林卓廷否認妨礙陳恒鑌、周浩鼎兩罪，經裁判官鄭念慈審訊後，周四（6 日）在西九龍裁判法院裁定林無罪。宣判後，林卓廷高聲稱「感謝法官閣下」。法庭線 ・ 2 小時前
JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過
虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
JPEX 風波｜消息：林作等 16 人涉串謀詐騙被控 警方今午 4 時記者會交代｜Yahoo
加密貨幣交易所 JPEX 前年 9 月遭證監會點名批評以不當手法經營，警方其後展開執法行動，先後拘捕過至少 28 人，包括林作、網紅陳怡等涉嫌「串謀詐騙」，多間加密貨幣找換店負責人被捕，藝人張智霖、莊思敏、風水玄學師陳定幫等曾協助調查。據了解，林作等 16 人被檢控，涉嫌串謀詐騙，警方今日（5日）下午 4 時召開記者會交代。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
黃明志涉謝侑芯猝死案 馬來西亞警改列「謀殺」調查 衛生部反駁「救護車遲到」說法
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日魂斷馬來西亞，同房的42歲大馬男歌手黃明志涉及毒品罪行被捕，其尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，而且當場出9顆搖頭丸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新加坡取消太子集團兩關聯家族辦公室稅務優惠
柬埔寨籍華裔商人陳志的太子集團(Prince Group)被指是大型「殺豬盤」電訊詐騙組織,新加坡當局已對陳志及其團夥展開調查,並停止向與太子集團有關聯的兩間家族辦公室提供稅務優惠。infocast ・ 5 小時前
JPEX案｜警方落案起訴16人 包括KOL林作
虛擬資產交易平台JPEX涉及的大規模詐騙案爆發已近兩年，案件受害人超過千人，涉案金額高達16億港元。警方於周三...BossMind ・ 19 小時前
黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝 深夜發文現身警署報到：我不會逃
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日於馬來西亞逝世，大馬警方今早（4日）宣布將案件改列「謀殺」調查，並將當時在場及藏有毒品的黃明志逮補協助調查。不過，據馬來西亞傳媒報道，黃明志處於失聯狀態，因此警方宣布將其列入通緝名單。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
沙田復康巴士捱撞 司機被捲車底不治 寶馬司機涉危駕等罪名被捕｜Yahoo
沙田今晨（4日）發生一宗奪命交通意外。一輛復康巴士停泊在圓洲角路香港聖公會張國亮伉儷安老服務大樓對開，該名司機在車尾處理尾板升降台時，一輛寶馬私家車懷疑收制不及將他撞倒。復康巴司機被捲入寶馬車底，昏迷送院搶救惜不治。警方拘捕涉事的私家車司機，涉嫌不小心駕駛、危險駕駛引致他人死亡等。Yahoo新聞 ・ 2 天前
JPEX 風波｜警方檢控 16 人涉詐騙及洗黑錢等罪 包括網紅 3 人在逃遭發紅色通緝令︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（5 日）交代虛擬資產交易平台 JPEX 案的最新進展。警方過去共拘捕 80 人，今日正式向 16 人提出檢控，其中 6 人被指為 JPEX 犯罪集團核心成員，另外亦包括場外交易所負責人及網紅，以及傀儡戶口持有人。另外，警方亦已鎖定 2 名在逃主腦及 1 名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
道士非禮謀殺智障女囚終身 上訴許可獲批
【Now新聞台】一名男道士2019年9月在西貢龍尾村屋非禮和謀殺一名輕度智障女子，罪成判終身監禁，上訴庭就他的謀殺罪定罪上訴和非禮罪刑期上訴批出許可。 被告張子材去年10月被陪審團一致裁定兩項罪名都成立。辯方質疑原審法官杜麗冰引導陪審團時，沒有指示他們要肯定被告的行為是導致死者死亡的顯著原因，才能裁定他謀殺罪成。原審法官亦就被告的非禮罪判處10年監禁，達控罪最高刑罰，辯方認為刑期過重。上訴庭法官薛偉成頒判詞指，這些理據有合理可爭辯空間，適合交由上訴庭檢視，批出上訴許可。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
JPEX案檢控林作等16人 今提堂
警方商業罪案調查科就打擊虛擬資產交易平台JPEX騙案採取檢控行動。商業罪案調查科總警司黃震宇表示，警方昨天及較早前向16名涉案人士作出檢控，更首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」的罪行檢控，被告今天早上在東區裁判法院提堂。據悉，被檢控者包括林作及陳怡等6名網紅。信報財經新聞 ・ 11 小時前
JPEX詐騙案 林作等人由警車押送到東區裁判法院提堂
虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，警方落案起訴16人，包括林作等人，今早由警車押送到東區裁判法院提堂。infocast ・ 1 小時前
JPEX虛擬貨幣詐騙案提堂 林作等人東區裁判法院應訊
【Now新聞台】JPEX虛擬貨幣詐騙案，警方落案起訴16人，案件今日提堂。林作等人由警車押送至東區裁判法院。被捕人士涉嫌「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪、詐騙及洗黑錢等罪。警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，起訴當中16人，包括6名核心成員、7名場外交易所負責人及網紅。不斷更新｜JPEX事件簿#要聞now.com 影音新聞 ・ 4 小時前
擅用電腦犯禁令 警員被判240小時社服令 官痛批利用權力謀私
【on.cc東網專訊】一名前警員涉於2023至2024年間在未經授權下利用香港仔警署內的電腦查閱多宗案件的資料，次數多達339次，意圖為其民事索償的申請尋找案例。他承認一項不誠實取用電腦罪，案件今(5日)在東區裁判法院判刑，裁判官痛批被告身為警員應維持社會治安，on.cc 東網 ・ 1 天前
財經｜長和(00001)長江中心電梯大堂遭人淋紅油
長和（00001）旗下位於中環皇后大道中的長江中心發生被人淋紅油事件。Fortune Insight ・ 1 天前
香港奇聞｜寶福山爆名人骨灰勒索 劉家良骨灰遭竊 翁靜晶拒付贖金 料骨灰難尋回
沙田寶福山近日爆出多宗名人骨灰被盜案件，涉及已故著名武術指導及導演劉家良的骨灰，以及富豪家族先人的骨灰。據悉，多名受害者的遺屬接到勒索電話，犯罪分子更以被盜骨灰盒的照片作為要脅。有本地媒體取得相關照片，顯示骨灰龕位被清空及已盜走的骨灰盒，情況令人震驚。BossMind ・ 1 天前
JPEX詐騙案｜警方落案起訴16人 被捕者據悉包括網紅林作及陳怡(高詩敏報道)
【Now新聞台】兩年前揭發的JPEX虛擬貨幣詐騙案有突破性發展，警方落案起訴16名被捕人士。據了解，包括網紅林作及陳怡，明日提堂。這一單近年受害人數最多、損失金額最為龐大的騙案，累計逾2700人報案，報稱損失金額逾16億元，警方亦已凍結約2億2800萬元資產。經過數年調查，終於有突破性進展，早前被捕的80人，包括團伙核心成員、場外交易所負責人及網紅 、傀儡戶口持有人等，警方起訴當中16人，包括6名核心成員、7名場外交易所負責人及網紅，他們被落案起訴多項控罪，包括首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪，至於另外3名則是傀儡戶口持有人，被控洗黑錢罪；他們周四早上在東區裁判法院提堂。據了解，被起訴的包括網紅林作、陳怡、湘湘、「朱公子」朱家輝、藝人趙敬賢、「小龍SIR」陳小龍等。警方形容案件十分複雜，調查難度大，需要分析大量銀行帳戶、虛擬貨幣交易紀錄，亦要進行電子設備的鑑證。商業罪案調查科總警司黃震宇：「在現時我們調查所得證據及掌握的資料方面，足以讓我們控告其中16名人士，可能是第一階段的檢控，我們不排除稍後會有第二輪的檢控。」被問到部分報案人未能聯絡或不再追究，警方稱會繼續跟進。黃震宇：「若有受害人之前覺得無法追究，或是報了警都未必很有作用，但現時他改變主意，都有資料向警方提供，我們都歡迎他再找我們。」警方亦鎖定JPEX兩名主腦及一名骨幹成員，透過國際刑警發出紅色通緝令，緝捕他們歸案。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 19 小時前
時任男警認警署不誠實取用電腦 判240小時社服令
一名現年36歲的時任警員被控於2023至2024年間，在香港仔警署未獲授權情況下進入警隊調查系統查資料，早前承認不誠實取用電腦罪。裁判官高偉雄今日（5日）在東區裁判法院判被告240小時社會服務令，批評被告作為警員利用職權查閱資料謀取私利，以進行個人民事索償，行為足以判監，惟留意到被告因工作承受沉重壓力，導致出現精神問題am730 ・ 1 天前