JPEX案警方起訴林作等16人 國際刑警通緝3主腦骨幹

虛擬資產交易平台JPEX案，警方至今拘捕80人，案件昨有最新進展。警方落案起訴16人，包括JPEX犯罪團夥的核心成員及相關人士，分別被控「串謀詐騙」和「洗黑錢」等罪；消息指當中包括林作等多名KOL。另外，警方亦透過國際刑警，向3名在逃人士發出紅色通緝令。

警方公布檢控12男4女，當中6名屬於JPEX犯罪團夥的核心成員；7名屬於加密貨幣場外交易所相關人士；3名為傀儡戶口持有人。他們分別被控串謀詐騙、詐騙、洗黑錢及欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產等罪名，案件今日東區裁判法院提堂。消息指，除林作外，被捕人士包括姓梁女網紅「湘湘」、曾參加全民造星的趙敬賢、場外交易所「Coingaroo」營運總監區焯基、陳怡，以及YouTuber「朱公子」。

此外，由於部分涉案人士在拘捕行動前已潛逃海外，警方亦透過國際刑警組織發出紅色通緝令，追捕莫浚廷、郭浩麟及張駿晴，其中兩人為集團主腦，一名為骨幹成員。

無公司或個人承認是營運者 須花大量時間分析

警方調查發現，JPEX將客戶的資產轉走並透過大量的加密貨幣錢包進行清洗，而部分被捕人士的銀行戶口亦出現大量不明來歷的收入。警方調查主要分為兩方面，其一是找出案件幕後主腦及各涉案人角色，其二是追截贓款。JPEX案件受害人眾多，涉案的金額亦相當龐大，牽涉大量的銀行戶口及加密貨幣帳戶，警方因此需要花費大量時間去進行分析。由案發至今，從來無公司或個人承認為JPEX的真正營運者，所以警方需要作出大量調查去釐清JPEX的幕後主腦、核心成員或者共犯。保安局於今年4月指，截至今年2月，警方就JPEX案共接獲2,636人報案，涉款16.16億元，其中1,311人已錄口供，666人不追究，659人未能聯絡。警方共凍結資產2.28億元，包括約值1,450萬元的加密貨幣，亦有物業、名車、銀行戶口結餘、現金等，案件仍繼續調查，包括正就不同涉案人涉及的證據向律政司徵詢法律意見。

