JPEX案︳《全民造星》酒粒仔趙敬賢被起訴 2年前被捕後繼續操肌練拳
虛擬幣平台JPEX案，警方於2年前拘捕多人後，近日正式向當中16人落案，當中包括網紅林作、陳怡（原名陳穎怡）等，而曾參加頭兩季《全民造星》嘅「酒粒仔」趙敬賢，同樣被起訴。
2年前警方大舉拘捕同JPEX加密幣交易平台相關人士時，向其中一家虛擬幣找換店Coingaroo進行搜查，並拘捕2名職員，其中一位當時23歲被捕男子係曾參加《全民造星》第一、二季嘅「酒粒仔」趙敬賢。據知「酒粒仔」係Coingaroo公司總經理，而Coingaroo營運總監區焯基同樣被檢控。趙敬賢被捕後一度將個人IG 轉為私人帳戶，後來已經重開，並不時post操肌練拳嘅片段。
2018年舉行嘅第一屆《全民造星》，當年18歲嘅趙敬賢綽號「酒粒仔」，報稱職業係健身教練。《造星》時「酒粒仔」先打入100強，但第一round就被淘汰，後來得到評審打救，同現MIRROR成員阿Jer（柳應廷）一齊被「復活」成為55強。之後「酒粒仔」再晉一級打入40強，並加入Ian陳卓賢、Anson Lo盧瀚霆、Lokman楊樂文、Tiger邱傲然等人嘅B組。喺分組表演「酒粒仔」同而家ERROR成員阿Dee何啟華一齊演出，但最終不敵有Lokman、Ian同Tiger嘅對手而要出局。翌年嘅《全民造星II》「酒粒仔」再次參加，但打入48強後被淘汰。
