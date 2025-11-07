iHerb雙11優惠全網限時74折
JPEX案｜前藝員鄭雋熹另涉洗黑錢1800萬 再提堂續還押至12月中
虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案，警方至今檢控16人，包括31歲前無綫藝員鄭雋熹昨日首次提堂。鄭亦另涉一宗涉及JPEX的洗黑錢案，早前已被控，該案日今(7日)於東區裁判法院再提訊，控方指案件涉及清洗約1800萬犯罪得益，並與JPEX案件有關，故將申請案件轉介高等法院處理。裁判官高偉雄把本案押後至12月15日，與鄭及林作等8人所涉的JPEX欺詐案在東區裁判法院進行提訊日，鄭需繼續還押。
被告鄭雋熹，被控4項洗黑錢罪，指他透過4個不同的銀行戶口清洗約1800萬元的犯案得益。控方今天要求撤銷鄭雋熹在本案中的保釋，而辯方則申請保留鄭的擔保。裁判官最終批准鄭在本案繼續以原有條件保釋；惟鄭仍因JPEX案須還押。
鄭雋熹在JPEX案中被控兩項串謀欺詐罪，他涉2021年8月至2023年10月間與郭浩麟、張駿睛及其他人串謀欺詐，包括訛傳透過JPEX投資指明的虛擬資產可賺取特定回報、JPEX與上市公司有合作、及JPEX與Visa公司以伙伴形式發行Visa卡等；及串謀欺詐稅務局，訛稱一份報稅表是真正由郭簽署。
案件編號：ESCC194/2025
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/jpex案-前藝員鄭雋熹另涉洗黑錢1800萬-再提堂續還押至12月中/616191?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
