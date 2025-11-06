雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
JPEX案15人提堂 林作 陳怡等8人轉介高院12月中再訊
JPEX虛擬貨幣詐騙案，警方落案起訴包括林作等16人，當中15人昨提堂，涉串謀欺詐、洗黑錢、妨礙司法公正及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」等，是警方首次引用該例檢控。除鄭雋熹，其餘獲准保釋，當中網紅林作及陳怡(陳穎怡)獲准以30萬元現金保釋，期間不得離港，須定期到警署報到。案件分別押後到12月至明年1月再提堂。
首案涉及林作及陳怡等網紅等8人，包括藝人鄭雋熹(31歲)、蕭穎謙(28歲)、林作(35歲)、陳穎怡(38歲，女，即網紅陳怡)、區煒基(31歲)、趙敬賢(25歲)、梁綺湘(31歲，女)和何紀雯(28歲，女)，被控串謀欺詐、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產和洗黑錢等33罪，各人涉1至9項控罪。林作被控一項欺詐罪，涉嫌2023年7月至9月期間，藉欺騙及作出虛假陳述，誘使其他人在JPEX上投資或交易，令他們失去金錢或財產，從而獲取利益。林作同時被控一項「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」。控罪指，林作宣稱JPEX已在多個司法管轄區取得牌照，並掌握一般人無法獲得的JPEX相關資訊，宣稱透過JPEX投資指明的虛擬資產，可賺取指明百分率的回報，誘使受害人在JPEX上投資及交易資產。
除林作外，蕭穎謙、陳穎怡、區焯基和梁綺湘亦被控「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪。裁判官應控方申請交付至高法院審理，並押後至12月15日再訊。除鄭雋熹外，控方不反對其他被告保釋。林作及陳怡各准以30萬保釋，其餘准以5萬至10萬元保釋。林作昨午在女友裕美及律師陪同下離開東區法院。
另外8人分8案處理
至於另外8人分8案處理，其中一人早前已被起訴並已轉介至區域法院，餘下7人包括網紅「朱公子」朱家輝(34歲)等昨在東區裁判法院提堂，案件押後至12月及明年1月處理；各人獲准以2萬至10萬元保釋。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/jpex案15人提堂-林作-陳怡等8人轉介高院12月中再訊/615979?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
