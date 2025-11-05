JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過

虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。

被落案人士當中包括林作，目前身處成都的林作母親王莉妮（Lily）接受傳媒訪問時坦言對兒子被捕感到緊張，但相信兒子不會參與串謀詐騙，因為他具備法律專業知識，

王莉妮稱自己會以「既來之則安之」的態度去面對事件，但強調政府必須通過司法程序向市民作出清晰交代。她指林作正在警署接受拘留調查，並有律師團隊陪同協助，成員包括林作的師傅、資深大律師清洪。王莉妮表示對兒子有信心，而她明天會趕返香港，以了解案件情況。

林作媽媽王莉妮知道兒子被落案起訴後坦言緊張事件，明天會趕返香港了解。（fb@林作Jolam ）

林作的女友裕美接受另一傳媒訪問時神情輕鬆，表示對林作有信心，她指昨晚睡覺前曾聯絡林作，此後便「聯絡唔到」。裕美指林作於今日往警署報到，然後再沒有回家，而他透過律師交代兩件事，一是其座駕泊在街上，要開走以免被抄牌；二是他作為顧問而約了許多客人，請代他發帖表示未能接聽電話，稍後再作安排。

林作涉及JPEX案被落案起訴，女友裕美表示並不擔心。（fb@林作Jolam ）

當被問會否擔心林作，裕美淡然地表示不擔心，直言「因為人生都無咩無經歷過架喇，所以都無咩嘢好擔心」，而她認為過去兩年林作可以遷到其他地方居住，但都沒有行動，足以證明他對案件很有信心，「因為佢又唔係主腦」，更指事件對於林作來說來說是很好的宣傳機會，「佢基本上係去到任何一個角落，一上到新聞就好開心」。

林作於2023年9月被捕後，曾在大宅召開記者會。（fb@林作Jolam ）