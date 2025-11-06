JPEX騙案｜涉案15人提堂 林作獲准以30萬元保釋 期間不得離港(湯偉圓報道)

【Now新聞台】JPEX虛擬貨幣詐騙案15人提堂，網紅林作及陳怡獲准以30萬元現金保釋，期間不得離港，案件分別押後到12月至明年1月再訊。

林作應訊後由女友陪同，離開東區裁判法院。林作同案有8名被告，他及網紅「陳怡」陳穎怡被控欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪，獲准以現金30萬元保釋，期間不得離港，須定期到警署報到；第一被告藝人鄭雋熹保釋被拒，需要還柙，案件押後至12月再訊，準備交付至高等法院審理。

廣告 廣告

同案另外五名被告，當中分別被控誘使他人投資虛擬資產罪及洗黑錢罪，獲准以5至10萬元保釋。

至於涉及洗黑錢及妨礙司法公正的，包括網紅「朱公子」朱家輝等7人，同樣獲准保釋，分別押後至12月至明年1月再提堂。

案發於2023年9月，證監會點名警告JPEX在未獲發牌下經營虛擬資產交易平台，JPEX其後大幅提升取出加密貨幣的手續費，導致客戶無法提款，造成大額損失，又將他們的資產轉走，並以加密貨幣錢包清洗，80人被捕。

今次是控方首次引用《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集條例》，控罪的最高刑罰是監禁七年以及罰款一百萬元。

#要聞