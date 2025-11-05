低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
JPEX 風波｜消息：林作等 16 人涉串謀詐騙被控 警方今午 4 時記者會交代｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】加密貨幣交易所 JPEX 前年 9 月遭證監會點名批評以不當手法經營，警方其後展開執法行動，先後拘捕過至少 28 人，包括林作、網紅陳怡等涉嫌「串謀詐騙」，多間加密貨幣找換店負責人被捕，藝人張智霖、莊思敏、風水玄學師陳定幫等曾協助調查。據《Yahoo 新聞》了解，林作等 16 人被檢控，涉嫌串謀詐騙，警方今日（5日）下午 4 時召開記者會交代。
其他人也在看
殺妻囚終身上訴得直發還重審 港大副教授張祺忠認誤殺囚7年4月 案情指長期遭妻心理虐待
香港大學機械工程學系前副教授張祺忠，涉於 2018 年與妻子發生口角後，用電線勒死對方，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身。張不服定罪提上訴，被裁定上訴得直、發還重審。張祺忠周二（4 日）以「減責神志失常」（diminished responsibility）為基礎，在高等法院承認一項誤殺罪。法庭線 ・ 1 天前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 23 小時前
黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝 深夜發文現身警署報到：我不會逃
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日於馬來西亞逝世，大馬警方今早（4日）宣布將案件改列「謀殺」調查，並將當時在場及藏有毒品的黃明志逮補協助調查。不過，據馬來西亞傳媒報道，黃明志處於失聯狀態，因此警方宣布將其列入通緝名單。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
黃明志涉謝侑芯猝死案 馬來西亞警改列「謀殺」調查 衛生部反駁「救護車遲到」說法
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日魂斷馬來西亞，同房的42歲大馬男歌手黃明志涉及毒品罪行被捕，其尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，而且當場出9顆搖頭丸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
沙田復康巴士捱撞 司機被捲車底不治 寶馬司機涉危駕等罪名被捕｜Yahoo
沙田今晨（4日）發生一宗奪命交通意外。一輛復康巴士停泊在圓洲角路香港聖公會張國亮伉儷安老服務大樓對開，該名司機在車尾處理尾板升降台時，一輛寶馬私家車懷疑收制不及將他撞倒。復康巴司機被捲入寶馬車底，昏迷送院搶救惜不治。警方拘捕涉事的私家車司機，涉嫌不小心駕駛、危險駕駛引致他人死亡等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
緬北白家犯罪集團涉詐案21人獲刑 其中5人判死
【on.cc東網專訊】廣東省深圳市中級人民法院周二（4日）一審公開宣判緬北4大犯罪家族之一白家犯罪集團案，對白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益5名被告判處死刑；對李福壽、李志德2名被告判處死刑，緩期2年執行；對郭建政、潘憲等5名被告判處無期徒刑；對李龍華、羅on.cc 東網 ・ 1 天前
道士非禮謀殺智障女囚終身 上訴許可獲批
【Now新聞台】一名男道士2019年9月在西貢龍尾村屋非禮和謀殺一名輕度智障女子，罪成判終身監禁，上訴庭就他的謀殺罪定罪上訴和非禮罪刑期上訴批出許可。 被告張子材去年10月被陪審團一致裁定兩項罪名都成立。辯方質疑原審法官杜麗冰引導陪審團時，沒有指示他們要肯定被告的行為是導致死者死亡的顯著原因，才能裁定他謀殺罪成。原審法官亦就被告的非禮罪判處10年監禁，達控罪最高刑罰，辯方認為刑期過重。上訴庭法官薛偉成頒判詞指，這些理據有合理可爭辯空間，適合交由上訴庭檢視，批出上訴許可。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
涉外洩虐囚影片 以色列前軍法署長被捕
（法新社耶路撒冷3日電） 以色列國家安全部長表示，前軍法署長托默-耶路沙米（Yifat Tomer-Yerushalmi）坦承洩露疑似顯示士兵虐待巴勒斯坦囚犯的影片後，今天被警方逮捕。根據以色列媒體10月31日公布的辭職信副本，托默-耶路沙米坦承，她的辦公室在去年國際社會對虐囚事件高度關注期間，將該影片洩露給媒體。法新社 ・ 23 小時前
伊朗童婚女子殺夫判死刑 被虐多年 13 歲產子 須付「血錢」免處決︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗一名自童年被迫出嫁的女子庫卡恩（Goli Kouhkan），被指殺害長期虐待她的丈夫後被判死刑，目前正被關押在監獄。她曾在 12 歲被迫嫁給堂兄，13 歲誕下一子，多年遭受家暴。法院裁定她必須在 12 月前繳付相當於 10 億托曼（約 81 萬港元）的「血錢」，才能換取死者家屬寬恕，否則將被絞刑。Yahoo新聞 ・ 1 天前
旺角男渠工昏迷不治 工業傷亡權益會疑吸入沼氣跌入沙井(更新)
旺角發生懷疑工業意外。今日（4日）下午2時18分，一名男子在旺角砵蘭街147至149號後巷暈倒，陷入昏迷。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實男子當場死亡。據了解，男子被發現時，身體倒臥在坑渠旁邊，頭部陷於坑渠內，懷疑他當時正進行通渠工程，其間疑吸入不明氣體暈倒。警方正在調查事件，暫列「屍體發現」處理。am730 ・ 21 小時前
元朗山貝村清拆中村屋磚牆倒塌 女工被困昏迷送院不治
【on.cc東網專訊】元朗有村屋冧牆壓斃女工。今早(5日)10時56分，山貝村一名工人報案，指村內近公廁位置一幢村屋進行清拆工程期間，據報有一幅2至3米闊1米高的磚牆突然塌下，壓中一名女工，女工腳部受傷被困。救援人員接報到場，其中消防災難應變救援隊在瓦礫中搜索。on.cc 東網 ・ 3 小時前
擅用電腦犯禁令 警員被判240小時社服令 官痛批利用權力謀私
【on.cc東網專訊】一名前警員涉於2023至2024年間在未經授權下利用香港仔警署內的電腦查閱多宗案件的資料，次數多達339次，意圖為其民事索償的申請尋找案例。他承認一項不誠實取用電腦罪，案件今(5日)在東區裁判法院判刑，裁判官痛批被告身為警員應維持社會治安，on.cc 東網 ・ 3 小時前
香港奇聞｜寶福山爆名人骨灰勒索 劉家良骨灰遭竊 翁靜晶拒付贖金 料骨灰難尋回
沙田寶福山近日爆出多宗名人骨灰被盜案件，涉及已故著名武術指導及導演劉家良的骨灰，以及富豪家族先人的骨灰。據悉，多名受害者的遺屬接到勒索電話，犯罪分子更以被盜骨灰盒的照片作為要脅。有本地媒體取得相關照片，顯示骨灰龕位被清空及已盜走的骨灰盒，情況令人震驚。BossMind ・ 23 小時前
太子集團兩關聯公司釘牌 陳志案續發酵 證監與保監出手
柬埔寨太子集團（Prince Group）創始人陳志因涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙及洗黑錢，先後遭多個國家及地區提出起訴、制裁及凍結資產等，事件愈演愈烈。本港監管機構亦有最新行動，證監會網站資料顯示，太子集團關聯保險經紀及證券公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，同樣在《證券及期貨條例》及《打擊洗錢條例》下的牌照類別最新狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」，備註又顯示「終止了受規管活動業務」。信報財經新聞 ・ 1 天前
安達臣道棚工高處墮斃｜地盤停工調查 協興近年屢涉致命工傷 發展局：暫停工務工程建築類別投標資格｜Yahoo
曾於 2022 年發生冧天秤的安達臣道首置項目地盤，昨日（2日）再發生致命工業意外。一名男工在樓宇外牆搭棚架時，從高處墮下，當場證實死亡。涉事地盤原本由精進建築承建，今年遭發展局拒絕續牌，精進不服上訴，獲法院批准暫緩除名，地盤其後由協興工程接手。發展局表示，今日（3日）已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格。Yahoo新聞 ・ 2 天前
英超球員被手槍威脅 經理人被捕
一名二十多歲的英超球員，早前被經理人以槍威脅，球會已知悉事件。Yahoo 體育 ・ 1 天前
尼泊爾喜馬拉雅山脈雪崩 7 死 4 失蹤 登山專家料轉為遺體搜尋｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】位於尼泊爾喜馬拉雅山脈亞隆里峰（Mount Yalung Ri）的一個登山基地營，周一（3日）時發生雪崩，造成至少 7 名登山者罹難，包括 3 名美國公民、一名加拿大公民和一名意大利公民，兩名尼泊爾嚮導。當局表示，意外中另有 4 人失蹤，4 人受傷。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
三少年涉毀立法會選舉海報被捕
【Now新聞台】三名少年涉嫌在屯門三聖邨破壞立法會換屆選舉海報被捕，獲准保釋候查。警方在行動中檢獲單車，上面貼著破損的選舉海報。警方日前接到房委會報案，指職員周末巡查三聖邨期間，發現有3張屬於選舉事務處的海報被人撕走，翻查閉路電視片段後，鎖定涉嫌刑事毀壞的3名14至15歲少年，周日在屯門愛定商場拘捕他們。屯門警區刑事調查組偵緝督察林雨生：「任何人不論年齡大小，都不能以貪玩或其他借口損壞屬於他人的財產，警方亦想借這機會重申，無論在任何時間任何地方，如果有人作出擾亂2025年12月7日立法會換屆選舉的違法行為，警方必定會果斷執法，以保障國家安全、公共安全以及公共秩序，並確保12月7日的選舉能夠安全、有序地進行。」 #要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
珍惜生命｜大埔頭村北公廁69歲老翁尼龍繩上吊 清潔工揭發惜太遲
大埔發生上吊自殺案。 今日（4日）上午8時55分，一名男子在大埔頭村北一個公廁內以尼龍繩上吊，有清潔工發現後連忙報警。警方和救援人員接報後到場，經檢驗後證實男子當場死亡。警方經調查後，證實死者為69歲姓蔡老翁，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，將案件列「屍體發現」處理。據了解，老翁生前有身體病記錄。am730 ・ 1 天前
長實明日向法庭申請禁制令 禁男子再到長江集團中心
長實(01113.HK)就傳媒查詢今天早上有一名男子被拒進入長江集團中心進一步回應指：「事件已交由警方處理；據前線人員表示，感覺該男子疑似精神有異；我們對有保安人員受傷感到遺憾，將為員工提供適當協助。」長實稱，根據前線人員報告，涉事男子過去曾兩次到長江集團中心作出滋擾行為。鑑於今次事態嚴重，集團將於明日向法庭申請禁制令。 (BC)infocast ・ 20 小時前