低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
JPEX 風波｜警方檢控 16 人涉詐騙及洗黑錢等罪 包括網紅 3 人在逃遭發紅色通緝令︱Yahoo
據悉林作等16人遭檢控。
【Yahoo新聞報道】警方今日（5 日）交代虛擬資產交易平台 JPEX 案的最新進展。警方過去共拘捕 80 人，今日正式向 16 人提出檢控，其中 6 人被指為 JPEX 犯罪集團核心成員，另外亦包括場外交易所負責人及網紅，以及傀儡戶口持有人。另外，警方亦已鎖定 2 名在逃主腦及 1 名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令。據《Yahoo 新聞》了解，被檢控者包括林作。
商業罪案調查科總警司黃震宇表示，案件是香港近年涉及受害人最多、損失金額最大的騙案之一。截至目前，警方共接獲超過 2,700 名人士報案，報稱損失金額超過 16 億元。
王振宇指出，警方自 2023 年 9 月展開調查以來，已拘捕 80 人，包括 14 名詐騙集團核心成員、16 名加密貨幣場外交易所（OTC）負責人及網紅（KOL），以及 50 名涉嫌持有傀儡戶口的人士。警方至今已凍結資產總值約 2 億 2,800 萬元，包括銀行存款、現金、金條、名貴汽車及不動產等。
3 人潛逃被發出紅色通緝令
經過長時間的深入調查及分析大量文件與數據，警方追查資金及虛擬資產流向，並獲海外執法及監管機構協助。在諮詢律政司意見後，警方已向 16 名人士提出檢控，其中 6 人被指為 JPEX 犯罪集團核心成員，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、妨礙司法公正，以及違反《打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集條例》，即欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產。
另外 7 名與加密貨幣場外交易所及網紅的人士，同樣被控詐騙、洗黑錢及欺詐地或罔顧實情地誘使投資虛擬資產等罪行；另有 3 名傀儡戶口持有人被控洗黑錢罪。上述被告將於明早在東區裁判法院提堂。警方亦已鎖定 2 名在逃主腦及 1 名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令，全力緝捕歸案。
其他人也在看
JPEX 風波｜消息：林作等 16 人涉串謀詐騙被控 警方今午 4 時記者會交代｜Yahoo
加密貨幣交易所 JPEX 前年 9 月遭證監會點名批評以不當手法經營，警方其後展開執法行動，先後拘捕過至少 28 人，包括林作、網紅陳怡等涉嫌「串謀詐騙」，多間加密貨幣找換店負責人被捕，藝人張智霖、莊思敏、風水玄學師陳定幫等曾協助調查。據了解，林作等 16 人被檢控，涉嫌串謀詐騙，警方今日（5日）下午 4 時召開記者會交代。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 1 天前
殺妻囚終身上訴得直發還重審 港大副教授張祺忠認誤殺囚7年4月 案情指長期遭妻心理虐待
香港大學機械工程學系前副教授張祺忠，涉於 2018 年與妻子發生口角後，用電線勒死對方，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身。張不服定罪提上訴，被裁定上訴得直、發還重審。張祺忠周二（4 日）以「減責神志失常」（diminished responsibility）為基礎，在高等法院承認一項誤殺罪。法庭線 ・ 1 天前
黃明志涉謝侑芯猝死案 馬來西亞警改列「謀殺」調查 衛生部反駁「救護車遲到」說法
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日魂斷馬來西亞，同房的42歲大馬男歌手黃明志涉及毒品罪行被捕，其尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，而且當場出9顆搖頭丸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝 深夜發文現身警署報到：我不會逃
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日於馬來西亞逝世，大馬警方今早（4日）宣布將案件改列「謀殺」調查，並將當時在場及藏有毒品的黃明志逮補協助調查。不過，據馬來西亞傳媒報道，黃明志處於失聯狀態，因此警方宣布將其列入通緝名單。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
沙田復康巴士捱撞 司機被捲車底不治 寶馬司機涉危駕等罪名被捕｜Yahoo
沙田今晨（4日）發生一宗奪命交通意外。一輛復康巴士停泊在圓洲角路香港聖公會張國亮伉儷安老服務大樓對開，該名司機在車尾處理尾板升降台時，一輛寶馬私家車懷疑收制不及將他撞倒。復康巴司機被捲入寶馬車底，昏迷送院搶救惜不治。警方拘捕涉事的私家車司機，涉嫌不小心駕駛、危險駕駛引致他人死亡等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
緬北白家犯罪集團涉詐案21人獲刑 其中5人判死
【on.cc東網專訊】廣東省深圳市中級人民法院周二（4日）一審公開宣判緬北4大犯罪家族之一白家犯罪集團案，對白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益5名被告判處死刑；對李福壽、李志德2名被告判處死刑，緩期2年執行；對郭建政、潘憲等5名被告判處無期徒刑；對李龍華、羅on.cc 東網 ・ 1 天前
道士非禮謀殺智障女囚終身 上訴許可獲批
【Now新聞台】一名男道士2019年9月在西貢龍尾村屋非禮和謀殺一名輕度智障女子，罪成判終身監禁，上訴庭就他的謀殺罪定罪上訴和非禮罪刑期上訴批出許可。 被告張子材去年10月被陪審團一致裁定兩項罪名都成立。辯方質疑原審法官杜麗冰引導陪審團時，沒有指示他們要肯定被告的行為是導致死者死亡的顯著原因，才能裁定他謀殺罪成。原審法官亦就被告的非禮罪判處10年監禁，達控罪最高刑罰，辯方認為刑期過重。上訴庭法官薛偉成頒判詞指，這些理據有合理可爭辯空間，適合交由上訴庭檢視，批出上訴許可。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
涉外洩虐囚影片 以色列前軍法署長被捕
（法新社耶路撒冷3日電） 以色列國家安全部長表示，前軍法署長托默-耶路沙米（Yifat Tomer-Yerushalmi）坦承洩露疑似顯示士兵虐待巴勒斯坦囚犯的影片後，今天被警方逮捕。根據以色列媒體10月31日公布的辭職信副本，托默-耶路沙米坦承，她的辦公室在去年國際社會對虐囚事件高度關注期間，將該影片洩露給媒體。法新社 ・ 1 天前
伊朗童婚女子殺夫判死刑 被虐多年 13 歲產子 須付「血錢」免處決︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗一名自童年被迫出嫁的女子庫卡恩（Goli Kouhkan），被指殺害長期虐待她的丈夫後被判死刑，目前正被關押在監獄。她曾在 12 歲被迫嫁給堂兄，13 歲誕下一子，多年遭受家暴。法院裁定她必須在 12 月前繳付相當於 10 億托曼（約 81 萬港元）的「血錢」，才能換取死者家屬寬恕，否則將被絞刑。Yahoo新聞 ・ 1 天前
旺角男渠工昏迷不治 工業傷亡權益會疑吸入沼氣跌入沙井(更新)
旺角發生懷疑工業意外。今日（4日）下午2時18分，一名男子在旺角砵蘭街147至149號後巷暈倒，陷入昏迷。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實男子當場死亡。據了解，男子被發現時，身體倒臥在坑渠旁邊，頭部陷於坑渠內，懷疑他當時正進行通渠工程，其間疑吸入不明氣體暈倒。警方正在調查事件，暫列「屍體發現」處理。am730 ・ 23 小時前
元朗山貝村清拆中村屋磚牆倒塌 女工被困昏迷送院不治
【on.cc東網專訊】元朗有村屋冧牆壓斃女工。今早(5日)10時56分，山貝村一名工人報案，指村內一幢村屋進行清拆工程期間，一幅約8米長、2米高、20厘米厚的磚牆突然塌下，壓中一名在牆外工作的姓藍(44歲)女工，其下半身被壓住受困。on.cc 東網 ・ 5 小時前
擅用電腦犯禁令 警員被判240小時社服令 官痛批利用權力謀私
【on.cc東網專訊】一名前警員涉於2023至2024年間在未經授權下利用香港仔警署內的電腦查閱多宗案件的資料，次數多達339次，意圖為其民事索償的申請尋找案例。他承認一項不誠實取用電腦罪，案件今(5日)在東區裁判法院判刑，裁判官痛批被告身為警員應維持社會治安，on.cc 東網 ・ 4 小時前
財經｜長和(00001)長江中心電梯大堂遭人淋紅油
長和（00001）旗下位於中環皇后大道中的長江中心發生被人淋紅油事件。Fortune Insight ・ 1 天前
烏度治遭經理人持槍威脅
【Now Sports】熱刺周二發表聲明，證實早前傳出被人在倫敦街頭持槍威脅的英超球員，正是該隊後衛烏度治。包括BBC及《泰晤士報》等早前報道，一名英超球員9月時在倫敦街頭遭到持槍勒索和威脅，後來有傳受害者就是烏度治（Destiny Udogie），而持槍者則是一名體育經理人，後者兩日後已被警方拘捕，並以非法持有槍械、勒索和無牌駕駛等罪名被起訴，目前獲准保釋，調查仍在進行中。熱刺周二發表聲明，證實了傳聞：「自事件發生以來，我們一直在為烏度治及其家人提供幫助，並將會持續這樣做。鑒於事件已進入法律程序，我們不會發表更多評論。」熱刺於2022年夏天簽下烏度治，隨後被借回他的前球會烏甸尼斯，直至2023/24年球季才正式加盟，迄今已為球隊出賽76場，而今季面對史賓斯的競爭，所踢的10場比賽中只有4場正選，包括剛剛大勝哥本哈根4:0的歐聯比賽。now.com 體育 ・ 3 小時前
香港奇聞｜寶福山爆名人骨灰勒索 劉家良骨灰遭竊 翁靜晶拒付贖金 料骨灰難尋回
沙田寶福山近日爆出多宗名人骨灰被盜案件，涉及已故著名武術指導及導演劉家良的骨灰，以及富豪家族先人的骨灰。據悉，多名受害者的遺屬接到勒索電話，犯罪分子更以被盜骨灰盒的照片作為要脅。有本地媒體取得相關照片，顯示骨灰龕位被清空及已盜走的骨灰盒，情況令人震驚。BossMind ・ 1 天前
劉家良骨灰被盜 翁靜晶︰拒交贖金 寶福山：屬個別事件已加強保安
沙田寶福山近日傳出發生多宗名人骨灰懷疑遭盜竊，包括已故著名武術指導、導演劉家良。其遺孀翁靜晶前晚(3日)在YouTube節目透露事件，並指匪徒曾傳送骨灰盒照片企圖勒索贖金，但被警方攔截，亦強調絕不會支付贖金。寶福山回應指，屬個別事件，並已加強保安。警方指，案件仍在調查，由有組織罪案及三合會調查科跟進。 劉家良於2am730 ・ 12 小時前
德信前校長向情婦補習社洩試題 分別判監4年3個月及3年
53歲德信學校前校長郭超群及48歲補習社前董事彭詠嫺，因公職人員行為失當等罪成，昨在區域法院判刑。綜合證供指出，彭為郭前任職學校的舊生家長，兩人為密友，共同營運一間補習社。郭涉嫌於2019至2021年多次在學校考試及測驗前將試卷複本交予補習社，包括中英文等核心科目，部分用於升中統一派位呈分試。 在早前頒布的裁決理am730 ・ 1 天前
太子集團兩關聯公司釘牌 陳志案續發酵 證監與保監出手
柬埔寨太子集團（Prince Group）創始人陳志因涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙及洗黑錢，先後遭多個國家及地區提出起訴、制裁及凍結資產等，事件愈演愈烈。本港監管機構亦有最新行動，證監會網站資料顯示，太子集團關聯保險經紀及證券公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，同樣在《證券及期貨條例》及《打擊洗錢條例》下的牌照類別最新狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」，備註又顯示「終止了受規管活動業務」。信報財經新聞 ・ 1 天前
尼泊爾喜馬拉雅山脈雪崩 7 死 4 失蹤 登山專家料轉為遺體搜尋｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】位於尼泊爾喜馬拉雅山脈亞隆里峰（Mount Yalung Ri）的一個登山基地營，周一（3日）時發生雪崩，造成至少 7 名登山者罹難，包括 3 名美國公民、一名加拿大公民和一名意大利公民，兩名尼泊爾嚮導。當局表示，意外中另有 4 人失蹤，4 人受傷。Yahoo新聞 ・ 1 天前