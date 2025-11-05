JPEX 風波｜警方檢控 16 人涉詐騙及洗黑錢等罪 包括網紅 3 人在逃遭發紅色通緝令︱Yahoo

警方亦已鎖定 2 名在逃主腦及 1 名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令

【Yahoo新聞報道】警方今日（5 日）交代虛擬資產交易平台 JPEX 案的最新進展。警方過去共拘捕 80 人，今日正式向 16 人提出檢控，其中 6 人被指為 JPEX 犯罪集團核心成員，另外亦包括場外交易所負責人及網紅，以及傀儡戶口持有人。另外，警方亦已鎖定 2 名在逃主腦及 1 名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令。據《Yahoo 新聞》了解，被檢控者包括林作。

商業罪案調查科總警司黃震宇表示，案件是香港近年涉及受害人最多、損失金額最大的騙案之一。截至目前，警方共接獲超過 2,700 名人士報案，報稱損失金額超過 16 億元。

王振宇指出，警方自 2023 年 9 月展開調查以來，已拘捕 80 人，包括 14 名詐騙集團核心成員、16 名加密貨幣場外交易所（OTC）負責人及網紅（KOL），以及 50 名涉嫌持有傀儡戶口的人士。警方至今已凍結資產總值約 2 億 2,800 萬元，包括銀行存款、現金、金條、名貴汽車及不動產等。

在已被拘捕的 80 人中，有 16 人已被正式起訴，餘下 64 人仍在接受調查。

3 人潛逃被發出紅色通緝令

經過長時間的深入調查及分析大量文件與數據，警方追查資金及虛擬資產流向，並獲海外執法及監管機構協助。在諮詢律政司意見後，警方已向 16 名人士提出檢控，其中 6 人被指為 JPEX 犯罪集團核心成員，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、妨礙司法公正，以及違反《打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集條例》，即欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產。

另外 7 名與加密貨幣場外交易所及網紅的人士，同樣被控詐騙、洗黑錢及欺詐地或罔顧實情地誘使投資虛擬資產等罪行；另有 3 名傀儡戶口持有人被控洗黑錢罪。上述被告將於明早在東區裁判法院提堂。警方亦已鎖定 2 名在逃主腦及 1 名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令，全力緝捕歸案。