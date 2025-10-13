JR站熊出沒札幌停課的連鎖內幕！秋田早晨熊襲婦的野生攻擊祕密！

早晨散步的意外熊抱

哎喲，秋田縣大仙市的JR羽後長野站，本來是老人家晨間散步的好去處，誰知10月8日早上7點，這位82歲阿嬤剛出站，就被一隻黑熊從後撲上！😱

FNN新聞監控畫面顯示，熊爪直抓面部，阿嬤掙脫後，熊還追了幾步才跑向鐵軌。幸好路過車子及時接應，送她去醫院，傷勢雖輕但面部擦傷，已能說話。

環境省數據顯示，2025年日本熊出沒已破2萬起，這秋田一襲，讓人直呼「散步也危險」！

熊慌張的攻擊心路

專家石名坂豪解釋，這熊可能是誤闖城市，處於恐慌狀態，感受到威脅才出手。😏 NHK報導，熊長約1米，體型中等，不是慣犯。

阿嬤回憶：「我以為是狗，轉身才發現是熊！」這心路，從晨間悠閒到求生本能，也太刺激。秋田縣熊監測顯示，9月食物短缺，熊下山頻率高，村方已加裝陷阱。

同日札幌的熊群亂舞

巧合的是，同一天札幌居民區也鬧熊！一隻1米高黑熊闖進公園，嚇得小學初中停課，學生在家線上課。😆

Sankei新聞指出，札幌熊出沒年增30%，當地獵人聯手搜捕。這雙重熊患，讓日本網友笑稱「熊日無休」，但也敲警鐘：秋季熊饑餓，遊客別單獨走小路。

熊患頻發的社會警鐘

日本熊患這年頭，像是野生動物大遊行！環境省統計，2025年已超2萬起，北海道東北最嚴重，岐阜秋田也跟進。😔

Yomiuri報導，氣候變遷食物少，熊進村機率高，政府推「熊鈴」和教育指南。阿嬤事件後，JR站加警示牌，村民囤胡椒噴霧。這警鐘，從散步到生存，也太現實。

