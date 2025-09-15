「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友

大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！

Jules Lee是誰？

Jules Lee（李柱泳/李珠英）是大林集團（DL Group）名譽會長李俊勇的孫女。作為家中獨女，她自小備受寵愛，擁有數十億韓元身家。Jules不僅是財閥千金，更是時尚與生活方式影響者，Instagram坐擁逾14萬粉絲，YouTube頻道則有5萬訂閱者，分享奢華日常與真摯人生觀，猶如幹版 《Gossip Girl》主角，令人著迷。

自小就認識 G-Dragon

Jules Lee與BIGBANG的G-Dragon （GD） 淵源深厚！2025年9月，她在IG公開GD拉斯維加斯演唱會照片，包括近期合照與童年舊照，顯示兩人從小相識。GD親自點讚並留言「你已經長大了」，引發網友熱議！Jules的強大人脈不僅限於GD，她的社交圈星光熠熠，展現驚人影響力。

與IVE張員瑛是好友，跑到演唱會後台為姊妹打氟

Jules與IVE成員張員瑛是親密閨密，曾在IG Story分享一起練瑜伽的照片，兩人輕鬆互動展現深厚情誼。當IVE舉辦演唱會，Jules更現身後台為好友加油，貼出可愛合照，更說道：「會一直支持你！」，可見二人關係十分親密！

與AllDay Project成員Annie也是好友，發文祝賀對方出道

Jules與三星財閥千金、新世界集團後代Annie（AllDay Project成員）也是好友。Annie早前以偶像身份出道時，Jules第一時間在IG發文祝賀，附上兩人合照，甜蜜互動令人羨慕。她寫道：「can't wait to watch the rest of your dreams unfold 」展現對閨密的真摯支持。

就讀喬治城大學法學院的學霸

Jules不僅擁有耀眼家世與人脈，更是學霸典範。她從首爾國際高中畢業後，考入美國喬治城大學法學院，並成功獲得獎學金，朝律師夢根邁進。她還修讀商業與市場學，拓展視野，Instagram曾透露曾在留學期間教韓語賺零用錢，展現獨立精神。Jules的生活態度與清晰目標，讓她成為財閥新世代的榜樣，網友盛讚：「美貌、才華、家世全都有，太完美！」

