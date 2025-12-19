Jung Kook成為CHANEL Beauty大使，好期待購買這位新任「人間香奈兒」同款香水

Jung Kook 成為CHANEL Beauty大使，好期待購買這位新任「人間香奈兒」同款香水

BTS 成員 Jung Kook 退伍即爆發，正式成為 Chanel Beauty 香水與美妝全球品牌大使！繼 Calvin Klein 後再添法國奢華頭銜，品牌 IG 官宣照中他展現迷人魅力，完美詮釋前衛藝術家形象，社群瞬間沸騰。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Jung Kook 親述：「Chanel 珍視傳統卻不斷現代重塑，我作為藝術家也忠於風格、勇於挑戰，這合作意義深遠。」全球創意總監 Thomas du Pré de Saint Maur 盛讚他天賦卓越、音樂成就耀眼、大膽創意代表新世代，雙方將攜手重塑當代創作符碼。

廣告 廣告

CHANEL Beauty圖片

暫時官方只發布了Jung Kook個人及與調香師的黑白造型照，相信一眾粉絲都好期待他會用什麼香水。Chanel Beauty香水來說，男生大熱系列有Bleu de Chanel，Timothée Chalamet也是加持這款調香，其琥珀和白麝香的木質香調既穩重又性感，如果應用在Jung Kook身上又會是哪款香水呢？大家期待一下吧！

BLEU DE CHANEL $1,190

BLEU DE CHANEL $1,190

Labubu熱度退潮？泡泡瑪特2,000億市值蒸發，前LVMH高層吳越空降救亡

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

CDG x G-DRAGON聯名震撼來襲！衛衣、Cap帽、外套必搶單品預覽，潮人鎖定12.24平安夜搶購

劉亦菲IG曬美照狀態好到發光！「仙女姐姐」2款造型拆解，手上的LV手袋成最大亮點

秀智「芭蕾風穿搭」超絕氣質！5件必衝同款單品全公開，輕鬆掌握Balletcore