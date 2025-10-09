JUPAS 2026｜大學聯招10.9報名！一文睇清報名手續/所需資料/關鍵日期/收生分數參考

攸關香港莘莘學子前途的「大學聯合招生辦法」（又稱大學聯招，JUPAS）於10月9日開始接受報名，2026年度應屆香港中學文憑考試（DSE）考生一定要知道有關透過JUPAS報大學課程的報名手續、關鍵日期及收生分數等。Yahoo新聞為各位同學及家長整合了報名所需資料，希望考生們都能升讀心儀學科！

JUPAS 2026｜簡介

大學聯招JUPAS旨為持有往屆或應屆DSE成績的本地學生提供申請入讀指定本地大專院校的主要途徑。

JUPAS 2026｜可選報的課程

教資會資助院校提供的教資會（UGC）資助課程：

由香港城市大學、香港浸會大學、嶺南大學、香港中文大學、香港教育大學、香港理工大學、香港科技大學、香港大學共8所院校全日制學士學位，以及由香港教育大學的全日制高級文憑課程。

自資課程：

由香港都會大學提供的自資全日制學士學位課程

指定專業／界別課程資助計劃課程：

由SSSDP「資助計劃」院校提供的SSSDP「資助計劃」指定第一年學士學位課程，合資格院校包括2026至2027學年SSSDP「資助計劃」的院校包括香港珠海學院、香港都會大學、香港樹仁大學、聖方濟各大學、職業訓練局 – 香港高等教育科技學院​、香港恒生大學、東華學院及香港伍倫貢學院。

JUPAS 2026｜申請日期

2025年10月9日（上午9時）至2025年12月3日（下午5時）

（逾期申請期限：2025年12月5日（上午9時）至2026年5月27日（下午5時））

JUPAS 2026｜申請費用

港幣460元（逾期申請須另繳港幣350元附加費）

JUPAS 2026｜申請資格

申請人於遞交JUPAS申請時，必須持有有效證明文件以證明其本地生身份，其申請才會獲得接納。持有往屆及／或應屆香港中學文憑考試成績的本地申請人，於遞交申請時並非正在修讀可經JUPAS選報的全日制學士學位課程，均可透過JUPAS申請入讀詳列於此之課程。

下列兩類別的申請人符合透過JUPAS遞交申請的資格：

只持有香港中學文憑考試成績的本地申請人：所有本地的申請人（在校及非在校申請人）若希望憑香港中學文憑考試成績申請入讀大學教育資助委員會（教資會，UGC）資助課程，必須透過JUPAS遞交申請。

同時持有香港中學文憑考試及其他學術成績的本地申請人：若單憑其香港中學文憑考試成績已符合教資會資助課程的申請資格，該等本地申請人可選擇透過JUPAS或非「大學聯招辦法」（Non-JUPAS）途徑遞交申請，惟不能同時透過兩種途徑遞交申請。於評核JUPAS的申請，相關院校會以申請人的香港中學文憑考試成績作為主要考慮因素，而其他因素亦會按需要作為考慮之列。

現正於香港中學文憑考試與考學校就讀的申請人，不論是否以自修生身份報考2026年度香港中學文憑考試，必須以在校申請人身份遞交JUPAS申請。並非於香港中學文憑考試與考學校就讀的申請人，則須以非在校申請人身份遞交JUPAS申請。

JUPAS 2026｜JUPAS網站

JUPAS 2026｜申請程序

申請人必須完成以下所有必要的步驟：

建立「大學聯招辦法」帳戶 啟動「大學聯招辦法」帳戶及遞交申請 繳交申請費 遞交課程選擇 確認香港中學文憑考試年份

申請人於以下情況會收到「大學聯招處」的確認電郵：

成功建立「大學聯招辦法」帳戶

成功繳交申請費

獲得「大學聯招辦法」申請編號

成功遞交／更新課程選擇

回覆香港中學文憑考試年份

申請人有責任檢查是否收妥有關訊息。若申請人於完成相關步驟後而仍未有收到有關訊息，應立即聯絡「大學聯招處」。

JUPAS 2026｜關鍵日期

JUPAS 2026｜收生分數參考

JUPAS大學聯合招生方法每年均會公布9所參與院校的新生入學成績，於 9所「大學聯招辦法」參與院校新生入學成績（JUPAS Admission Score） 可參考9間參與JUPAS院校及多間SSSDP「資助計劃」院校的歷屆的DSE文憑試收生分數。暫時2025年度JUPAS收生分數並未更新。

9所「大學聯招辦法」參與院校新生入學成績：

SSSDP「資助計劃」院校新生入學成績：