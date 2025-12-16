《Just Dance 舞力全開 2026》香港試玩活動，儲印花換禮物及「KOL活動日」

文章來源：Qooah.com

Ubisoft Entertainment 宣佈，為了延續《Just Dance 舞力全開 2026》自2025年10月14日在的熱度，將於香港Assemble | Nintendo Switch （大型遊戲生活館）商品專門店舉辦兩階段（聖誕主題和新年主題）的主題體驗活動，讓玩家試玩《Just Dance 舞力全開 2026》，親身感受遊戲的音樂魅力與舞蹈能量，更設有「印花卡換禮活動」及「KOL活動日」。

試玩活動概要

舉辦日程：

第一階段（聖誕節）：2025年12月19日（五）～2026年1月9日（五）

第二階段（農曆新年）：2026年2月1日（日）～2026年2月22日（日）

營業時間：上午11時00分～晚上9時00分

地點：𝗔𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲 | Nintendo Switch商品專門店（香港灣仔皇后大道東183號合和商場4樓414-415號舖）

限定贈品

廣告 廣告

提供四種活動限定的豪華贈品。

遊戲試玩特典：《Just Dance 舞力全開 2026》限定貼紙

現場親身體驗《Just Dance 舞力全開 2026》，完成試玩即可獲贈限定貼紙一張。

遊戲購買特典：《Just Dance 舞力全開 2026》限定明信片

於現場購買《Just Dance 舞力全開 2026》，將獲贈限定明信片一張。

數量有限，送完即止

印花卡換領活動

活動期間凡於現場參加試玩，即可獲得印花卡一張。

試玩或購買遊戲皆可累積印花，週末及假日期間更設有「雙倍印花日」。

集滿指定印花數量即可換領限定禮品：

第一階段可兌換《Just Dance 舞力全開 2026》 限定鎖匙扣一個

第二階段則可兌換《Just Dance 舞力全開 2026》限定夾子套裝一份

贈品有限，送完即止。

活動內容

試玩區



現場設有《Just Dance 舞力全開 2026》試玩體驗，玩家可於 Nintendo Switch 平台上率先體驗全新曲目與舞步。

拍照打卡區

現場設有沉浸式場景，讓參加者能夠在現場感受《Just Dance 舞力全開 2026》氛圍，兩個階段分別有不同主題場景，包括聖誕節及農曆新年主題。

Just Dance 舞力全開 2026 KOL活動日



為慶祝《Just Dance 舞力全開 2026》登場，活動特設 KOL活動日，邀請香港首支職業人氣運動隊啦啦隊「TAURUS」成員與粉絲同場互動，帶來舞蹈表演，讓現場觀眾一起感受現場氣氛。

日期：2026年2月21日（六）

時間：下午2時30分～4時00分

地點：Assemble｜Nintendo Switch 商品專門店 Event Area

嘉賓：TAURUS成員 Aster、Angel、Bread

參加方法：於活動期間試玩即可參加抽選，有機會於活動日與TAURUS成員們同台舞動，名額只有30個。沒有抽中的粉絲也不用失望，另設有少量walk in名額，亦可到現場支持TAURUS成員，一同感受《Just Dance 舞力全開 2026》的樂趣。