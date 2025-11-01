Just Makeup線上看｜韓國美妝界《黑白大廚》必睇5大亮點：韓流女王主持、大師級評判、偶像明星客串

《Just Makeup》線上必看！這部被譽為韓國美妝界《黑白大廚》的真人秀一上架即爆紅，網上話題不絕。韓流女王李孝利主持、大師級評判、美妝高手雲集、還有K-POP明星客串等必睇8大亮點以下為你逐一介紹。如果你想緊貼最新韓國美妝趨勢同步欣賞多位頂尖化妝師的風采的話，就絕不能錯過《Just Makeup》！

《Just Makeup》韓妝視覺盛宴

韓國話題真人美妝真人秀《Just Makeup》集結了60位來自各個領域的頂尖化妝師，在節目安排的多個挑戰中一較高下。《Just Makeup》不斷上架更新，開播至今話題持續高企。其賽制緊張刺激，參賽者需要在限時內完成各種主題妝容，要求同步考驗創意、技巧和臨場反應，由於節目模式及製作陣容與《黑白大廚》不相伯仲，故有美妝界《黑白大廚》之稱。 」。節目除了展現韓國化妝師的專業之外，更將本來已大受全球歡迎的K-Beauty再一步推到新高度。

《Just Makeup》必睇看點：韓流女王戈李孝利主持大局

睽違多年，韓國天后級女星李孝利繼《孝利家民宿》、《首爾Check In》後再度參與真人秀節目。 李孝利以星級主持身分率領60位進行一連串化妝比試。 憑藉獨特魅力與跟主持及參賽者的專業互動技巧，大獲觀眾好評，更成為《Just Makeup》一大亮點之一 。

作為韓國一線女星，李孝利認為化妝就像朋友一樣，陪伴她走過事業多個重要階段，她希望透過《Just Makeup》，讓那些在幕後默默付出的化妝師們也能在幕前發光發亮！

《Just Makeup》必睇看點：評判團大有來頭

要擔任這個集結60位韓國美妝高手的比賽節目評判，來頭和資歷當然絕不簡單！節目的主持陣容未有令觀眾及參賽者失望，《Just Makeup》特意邀請了鄭瑄茉（Jung Saem Mool ）、徐玉、李珍洙以及李思杯，4位來自藝術、美學和潮流等不同界別的高手，確保比賽能全面及公正的審評下進行。

鄭瑄茉（Jung Saem-mool）被譽為「韓妝教母」，名氣早已滲透全亞洲。除了經常與大牌女星像全智賢、金泰希、湯唯等巨星合作之外，她更擁有以個人命名的美妝品牌、美妝學院。如果你喜歡K-Beauty的話，鄭瑄茉（Jung Saem-mool）這個名字你不可不識！

徐玉（Seo Ok）是IU、潤娥、太妍、朴寶劍、張員瑛等多位頂級韓田一偶像的御用化妝師，最為擅長舞台妝容，絕對是帶領韓妝潮流的重要人物。

李思杯（RISABAE）：韓國美妝YouTuber成功代表，已擁有超過百萬粉絲，擅長明星仿妝，曾參加人氣節目《激讚網紅》。



李珍洙（Lee Jin-su）：評判團唯一男代表，是Amorepacific集團旗下的首席彩妝大師，於韓妝界有一定地位。

《Just Makeup》必睇看點：K-Beauty臥虎藏龍美妝高手一次「曬冷」

《Just Makeup》的參賽者來自各個領域，當中不乏偶像、男團女團的御用化妝師、特技化妝師、各大美妝品牌代表以及人氣美妝Youtuber等。在節目初期，以代號亮相進行不同挑戰，模式就如《黑白大廚》一樣。

參加者各有風格、又各有擅長領域，高手雲集令《Just Makeup》內容更豐富，比賽更刺激。

《Just Makeup》：殘酷淘汰升級 盲審刺激對決

《Just Makeup》節目的比賽環節緊張又刺激，參賽者需於限時內完成各種主題設定妝容，首集先以最能代表自己的妝容作挑戰，之後又抽籤進行的自然妝、舞台妝、特效妝、變身妝等。而為確保比賽更公平，當中更加入了盲審環節，評審在不知參賽者身分的設定下，根據作品評分。

《Just Makeup》：男團女團客串 K-POP舞台妝容大公開

《Just Makeup》客串陣容亦不可比視！其中一集特意請來韓國人氣年輕男團、女團擔任客串「美妝模特兒」。

TWS和人氣女團STAYC驚喜客串《Just Makeup》，參賽者需以團隊制為他們設計舞台表演妝容。

