Justin Bieber同老婆撐艇仔慶祝結婚7周年

【on.cc東網專訊】加拿大天王Justin Bieber早前被傳與索模妻子Hailey Bieber一度傳出婚變，而上月是夫婦結婚7周年，同是大忙人的他們昨日終於有時間度假慶祝一下。

他們分別於社交網分享度假照片，Justin選擇帶老婆返家鄉加拿大慶祝，並到當地最大的國家公園Banff National Park知名景點「路易斯湖」撐艇仔過2人世界。照片中見到他們分別穿上救世衣坐在艇上之外，他們亦在美麗湖畔前咀嘴合照。Justin留言表示：「當你可以旅行、創造回憶，並且仍然與妻子保持親密時，幸福的感覺就不同了。❤️」

