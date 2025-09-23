31歲Justin Bieber「暖爸」模式全開！父愛爆登日常，也許寶貝兒子是他的甜蜜與責任的轉捩點

31歲 Justin Bieber 「暖爸」模式全開！父愛爆登日常，也許寶貝兒子是他的甜蜜與責任的轉捩點

當大家還在聽《Baby》的時候，那時的Justin Bieber到時現在都變成了爸爸了！Justin Bieber不時上載與兒子Jack Blues的溫馨片段，從小腳板照到懷抱入睡的定格，畫面洋溢滿滿「初為人父」的柔軟與守護感，留言區清一色大讚「父愛爆燈」、「天王也有最溫柔的一面」。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Justin Bieber這種「暖爸」日常分享，不只是一張張寶貝兒子的可愛照片，更像是一份公開的承諾：在舞台燈光之外，他正用耐心與投入學做一位可靠的爸爸。

廣告 廣告

相較以往的高強度工作節奏，當下的他把重心明顯傾向家庭，從宣告Hailey Bieber懷孕到寶貝兒子Jack Blues報喜出世，再到日常照護，都呈現出一種更深、更穩的生命秩序。

外界聚焦的不只是「星二代」話題，更是Justin作為丈夫與父親的成長軌跡。當中的情感更克制，Justin的眼神亦更專注，連創作語言也悄悄轉向對親密與責任的凝視。也許這個成長關口、太太Hailey以及兒子Jack Blues對Justin來說，是個很關鍵向好的轉捩點。

28歲Hailey Bieber以10億美元賣品牌「救老公」？從明星太太到女企業家，靠一支潤唇膏令身價「自我升級」

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感

43歲孫藝真「拼命健身」練出「少女美背」！輕熟女「減齡」練背運動推薦：全站立簡單動作，在家20分鐘練出美背

張曼玉都玩Pickleball是什麼？明星們也迷上的球類運動，成為「新派有錢人玩意」？