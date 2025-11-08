JW撰文暗示已離巢TVB回復自由身 王灝兒：今次終於可以以獨立歌手身份唱歌

JW暗示已離巢TVB

中菲混血歌手王灝兒（JW）近日於社交平台透露現為獨立歌手身份，在TVB效力了5年的她暗示已離巢，正式回復自由身。

JW於IG寫道：

「Thank you soo much @spookyhalloweenofficial @livenationelectronicasia for having me!! 我真係有一年時間無喺香港公開場合唱歌啦！！！今次終於可以以獨立歌手身份，第一次企喺個舞台上同大家唱歌！！ 仲可以搵晒成班Band有埋Strings咁Perform😭😭😭 大家嘅反應仲要咁好，我簡直係感動到癲咗🥹我真係好掛住唱歌俾你哋聽！！！ 2026年！！！ 一定有新歌！！🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️

Thanks again @mankeungchow for doing all tht crazy multitasking for me 🙈❤️ and all the other band members 肯陪我一齊玩！💋

Makeup @mr.kingyip

Hair @hugopoon.hairstylist

Manicure @thescentnailspa」

熱愛音樂的JW從小已參加多個歌唱比賽，她於2010年加盟黎明旗下所屬的A Music，正式進軍樂壇，不過初入行時未有公開露面，神秘感十足。同年，她舉行首個音樂會才首度露面，首場個唱更大受歡迎，年尾更奪得多個頒獎禮的獎項，實力備受肯定。她於2015年完約後轉投唱片公司Sunny Idea，之後於2020年完約後加盟星夢娛樂，更首度拍劇。直到最近，JW稱自己為獨立歌手，暗示已跟TVB結束主僕關係。

