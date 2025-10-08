衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
香港JW萬豪酒店自助餐人均$3XX起！豪歎燜燒鮑魚/北京烤鴨/高級魚子醬
位於金鐘的香港JW萬豪酒店推出自助晚餐、下午茶自助餐及周日自助早午餐9折優惠，內文即睇：
位於金鐘的JW萬豪酒店推出自助晚餐、下午茶自助餐及周日自助早午餐9折優惠，前者人均低至$568，即可任食冰鎮海鮮、壽司、鐵板燒及亞洲特色美食，包括燜鮑魚、北京烤鴨、紅燒乳鴿等，極富誠意，一眾喜歡食自助餐的讀者不能錯過！另外，下午茶自助餐人均低至$388，周日自助早午餐人均則低至$958，食客可品嚐誠意十足的美食，尤其周日自助早午餐更有高級魚子醬、各式頂級切肉等，香檳也可無限添飲，極吸引！立即睇下文了解詳情啦！
香港JW萬豪酒店推自助晚餐/下午茶/周日自助早午餐9折優惠
位於香港JW萬豪酒店的The Lounge推出自助晚餐、自助下午茶及周日自助早午餐9折優惠，自助晚餐供應包羅萬有的美食，包括冰鎮海鮮、壽司、冷盤及芝士、鐵板燒和切肉專櫃，亞洲特色推介有招牌即煮雲吞麵、燜鮑魚或燒鮑魚、北京烤鴨、香烤叉燒、紅燒乳鴿、海南雞飯及海鮮湯泡飯等，超有誠意極揼本，多款菜式總有一款合口味！自助下午茶則提供優質刺身、冷盤及芝士、巧手點心、鐵板燒美食、亞洲和國際風味菜式，以及可口甜點，為食客締造悠閒午後時光。
周日自助早午餐 高級食材應有盡有
至於周日自助早午餐令人大感驚喜，菜式營造超高級氛圍，琳瑯滿目的佳餚包括鮮美海鮮、高級魚子醬、鐵板燒美食、各式頂級切肉，以及悉心烹調的中西美饌等，選擇豐富，還可加配無限添飲香檳與佳釀，最適合周日慢慢享受，犒賞自己過去一周的辛勞！喜歡食自助餐的讀者快點預約啦！
【低至9折】自助晚餐（兩位起）（19:00 – 22:00）
優惠價：$568起/位（
原價：$625起/位）
【低至9折】下午茶自助餐（兩位起）（15:30 – 17:30）
優惠價：$388起/位（
原價：$427起/位）
【低至9折】周日自助早午餐（兩位用）（11:00 – 14:30）
優惠價：$1,916/2位（
原價：$2,108起/位）
香港JW萬豪酒店 The Lounge
地址：金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂 (地圖)
