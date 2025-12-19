Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

香港JW萬豪酒店自助餐人均$3XX起！豪歎燜澳洲厚花膠＋澳洲烏參＋燜原隻南非鮑魚

金鐘 JW 萬豪酒店的自助餐一向好評甚廣，獲得不少港人歡迎，近日酒店推出一系列自助餐優惠，由早餐、下午茶到晚餐均可享低至 9 折，人均只需 $398 起，即可品嚐高質自助餐！最吸引莫過於 1 月推出的「矜貴海味自助晚餐」，人均$898起，食客可任食燜澳洲厚花膠、澳洲烏參及燜原隻南非鮑魚等多款海味菜式，款款都是揼本之作，更可無限添飲有氣酒及紅白酒，尊貴感十足！立即睇下文了解詳情啦！

>> 香港JW萬豪酒店自助餐優惠 <<

JW 咖啡室自助早餐、下午茶、「1月矜貴海味」晚餐低至9折

位於金鐘 JW 萬豪酒店的 JW 咖啡室推出自助早餐低至9折，選擇琳瑯滿目，除了中式點心、腸粉及即煮蛋類，每日更會輪流供應黑松露蝦餃、鮮焗港式蛋撻及鹹牛肉炒蛋三文治等精緻地道美點，國際及本地特色早點應有盡有，為新一日注滿動力！若想嘆個悠閒下午，下午茶自助餐也有9折優惠，由廚師團隊精心炮製環球美饌與亞洲風格佳餚，搭配精緻甜品，舒舒服服又一日！

至於重頭戲必定是「矜貴海味自助晚餐」，人均低至$898起即可豪擦一餐！海鮮控必掃新鮮龍蝦及海蝦，更有即切肉類、片皮鴨及即席烹調麵食。熱葷區最為矚目，供應一系列極致奢華的亞洲美食，包括燜澳洲厚花膠、澳洲烏參及燜原隻南非鮑魚，海味厚身入味，誠意滿分！晚餐更特別加碼，提供無限添飲指定數量的有氣酒、紅白酒及無酒精有氣茶，最後再品嚐誘人的自家製甜品及糕點，為這場滋味之旅畫上圓滿句號！

自助早餐

【低至9折】1月矜貴海味自助晚餐（兩位起）（18:00-22:00）

優惠價：$898起/位（ 原價：$988起/位 ）

SHOP NOW

【低至9折】自助早餐（兩位起）（06:30-11:00）

優惠價：$398起/位（ 原價：$438起/位 ）

SHOP NOW

【低至9折】下午茶自助餐（兩位起）（15:15-17:00）

優惠價：$418起/位（ 原價：$460起/位 ）

SHOP NOW

矜貴海味自助晚餐

多款美食

用餐環境

香港JW萬豪酒店 JW咖啡室

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店5樓 (地圖)

