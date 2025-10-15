JW Anderson x Moncler重磅聯名！搶購「設計界拼命三郎」系列，大玩英倫羽絨美學

Jonathan Anderson 絕對是時尚界的「不停手設計師」之一。剛為 Dior 完成女裝首場 show 後，即使工作繁忙，依然為大家帶來驚喜 —— 這次以自家品牌 JW Anderson 的名義，再度攜手羽絨專家 Moncler 推出限定聯名系列。兩個品牌從 2020 年首次合作至今，每次都能擦出令人期待的火花。今次最新系列從過往聯名檔案中汲取靈感，以格紋、條紋等經典元素，配合品牌 signautre 的設計細節，為即將冬季帶來既實用又充滿趣味的單品。

從Genius計劃開始的創意對話

羽絨品牌 Moncler 與英國設計師品牌 JW Anderson 的合作故事，要從 2020 年說起。當時 Moncler 推出「Genius」企劃，廣邀各界創意人才從不同角度重新詮釋品牌核心精神。Jonathan Anderson 獲邀參與後，雙方一拍即合，開啟了充滿火花的長期創意交流。

回顧過往的合作，Jonathan Anderson 總能巧妙地將自己的北愛爾蘭背景融入設計當中。 2021 年，他以家鄉漁村風情為靈感，描繪出漁民遠航、婦女編織的動人畫面，將冒險精神與手工溫度完美結合。到了 2022 年，他更大膽提出「樂觀逃避主義」概念，用鮮豔迷幻的色彩和柔軟蓬鬆的設計，回應年輕人的生活態度。每一季都能看到如何在保留 Moncler 專業機能的同時，注入 JW Anderson 獨有的玩味精神。

男女裝各限定羽絨外套

來到今回第四次合作，直接從雙方過往的聯名檔案中尋找靈感，重新演繹那些令人印象深刻的設計元素。相比之前的合作，今次只推出兩款限量羽絨外套，可謂相當「矜貴」。男裝款式以格紋裇衫為設計靈感，將經典的蘇格蘭格紋圖案巧妙運用在羽絨外套上，營造出休閒復古的氛圍。這種設計手法既保留了羽絨外套的保暖功能，又賦予了單品更多的搭配可能性。

女裝版本則選擇了藍白條紋設計，呈現出清新優雅的視覺效果。條紋的運用讓整件外套看起來更加輕盈，打破了傳統羽絨外套的厚重感。

外層選用印花格紋棉質 Gabardine 布料（防水透氣舒適防風兼透氣舒適），內裡則使用 100% 再生尼龍，既環保又實用。最令人驚喜的細節包括 JW Anderson 最 signautre 的橢圓形拉鍊頭、可拆卸連帽設計、袖身的聯名刺繡，以及內側的專屬提花標籤，每個細節都展現了雙方對品質的堅持。至於價錢方面，兩大品牌合作，當然亦有點「驚喜」，售價為二萬二千多港元。不過話說回來， Moncler 普通一件短身羽絨外套需要一萬七千多，這次聯乘，也不算太離譜吧！不知大家又會心動入手一件呢？

Mens jw anderson x moncler plaid puffer jacket in multi

價錢：$22,200

SHOP NOW

Mens jw anderson x moncler plaid puffer jacket in multi

Womens jw anderson x moncler striped puffer jacket in blue & white

價錢：$22,200

SHOP NOW

Womens jw anderson x moncler striped puffer jacket in blue & white

UNIQLO x JW Anderson聯名10.17登場！5款英倫復古優雅風單品必鎖定，隨便搭都穿出高級感

