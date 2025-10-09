UNIQLO x JW Anderson聯名10.17登場！5款英倫復古優雅風單品必鎖定，隨便搭都穿出高級感

恒生私有化：一文睇有何好處？股東仍可收息？
UNIQLO x JW Anderson聯名於10月17日回歸！這個與英國設計師品牌JW Anderson合作的系列，來到2025年秋冬聯名以經典英倫風格為基礎，重新詮釋冬日必備單品。系列既有剛擔任Dior創意總監的Jonathan Anderson設計感，又保持UNIQLO實用舒適與親民價的聯名，根本就是秋冬衣櫥救星！
UNIQLO x JW Anderson聯名精選5大必入手單品
必入手item 1：女裝 斗篷外套（HK$399.00）
柔軟順滑的面料藏着撞色車線與內裡設計，扣上鈕扣即可當外套穿，輕鬆打造多層次造型，英倫感直接拉滿！
必入手item 2：男女通用 羊仔毛圓領針織衫 479841（HK$249.00）
針織是秋冬季必備的單品，今季設計以簡約直紋為主，推出3款百搭配色，黑、白，以及藍橙拼色，相當Anderson風格，希望香港的冬季可以涼一點，讓一眾時尚享可以穿搭冷衫！
必入手item 3：男裝 PUFFTECH 工裝外套（HK$599.00）
男裝PUFFTECH工裝外套運用創新「蓄熱纖維技術」，材質輕盈卻能鎖住空氣達到保暖效果。外層採用防潑水處理，內裡則有英倫風格紋與多口袋設計，實用又細節感滿滿！
必入手item 4：男女通用 燈芯絨帽子（HK$149.00）
採用秋冬經典物料燈芯絨製成，調節扣上飾有JW ANDERSON標誌，同時具備UPF50+防曬係數，兼具美感與實用性。
必入手item 5：男女通用 帆布手挽袋（HK$299.00）
靈感來自復古風帆布手挽袋，選用耐用的重磅帆布製作。尺寸適中、收納空間充足，裡面還有拉鍊小袋方便分類收納小物，實用又百搭。
UNIQLO and JW ANDERSON 2025 秋冬設計師聯名系列
開售日期：2025年10月17日（星期五）
款式：女裝8款、男裝9款、配件3款
發售地點：全系列商品只限利舞臺旗艦店、美麗華店、海港城店、太古城中心店、澳門大三巴前店及官方網絡旗艦店發售。部分商品於全線分店發售。
