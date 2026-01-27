K11 Musea人氣麵包店Gontran Cherrier無聲結業突變韓國過江龍 網傳經營權合約期滿

K11 Musea人氣麵包店 Gontran Cherrier 無聲結業突變韓國過江龍 網傳經營權合約期滿

曾經被網民笑稱為「K11 Musea真正主角」、長期排長龍的人氣法式麵包店Gontran Cherrier竟然消失了！這間自2019年進駐尖沙咀、以神級牛角包聞名的店鋪，近日被發現已正式結業。不過麵包迷不用擔心，原址並非空置，而是換上了全新的韓式面孔「Red Bridge Bakery」。

法式變韓式全因經營權完結？

Gontran Cherrier為法國知名烘焙品牌，2019年進駐香港，即使疫情期間依然人氣不斷，但中間曾悄悄改名為「GC Bakery」，當時已引起不少食客猜測。如今全面更換品牌，有Threads網民表示曾問過店員，該店原本就是由韓國公司經營，估計是經營權合約期滿，故索性結束品牌代理，改為代理韓國過江龍品牌「Red Bridge」重新出發。雖然招牌換了，但店內裝修風格，以及某部份麵包款式昔日依然有幾分相似，令不少路過的舊客感到既熟悉又陌生。

有Threads友早在11月就表示，Red Bridge跟以往的Gontran Cherrier的麵包出品相當相似。

有Threads友解釋應該是因為經營權問題。

Gontran Cherrier可以說是香港最受歡迎麵包店之一。（Credit：Openrice）

Red Bridge Bakery在11月悄悄試業，在12月中再正式營業。

堅持24小時自然發酵

新開業的Red Bridge Bakery其實來自京畿道坡州馬場湖水旁，最大特色是整棟4層高的建築採用大片落地窗，是韓國當地人氣打卡Cafe。香港店選用法國直送麵粉及100%法國牛油，所有麵包堅持24小時自然發酵，讓麥香有足夠時間沉澱。店內保持每小時新鮮出爐，確保食客入手時麵包仍維持最佳口感，相信亦會重現以往在Gontran Cherrier邊排隊，店員邊在旁邊推出新鮮麵包的場景。

新店整體感覺與Gontran Cherrier非常相似。（Credit：Openrice）

品牌表示選用法國直送優質麵粉，通過法國政府認證，不含任何人工添加，只保留小麥最原本及最純淨的風味。

加入大量亞洲元素

與以往Gontran Cherrier大部份都是法式麵包路線不同，Red Bridge加入了不少亞洲元素。除了高質素的牛角包系產品外，亦多了許多帶有韓國或亞洲風味的新嘗試，如紅豆抹茶麻糬骰仔多士、青醬洋蔥忌廉芝士鬆脆百吉包、芝士麻糬等。每日新鮮出爐的麵包，Red Bridge亦提供多款蛋糕與甜點，配合咖啡及飲品，招牌作就有Tiramisu。雖然一代「人龍店」Gontran Cherrier成為回憶，但近年韓式麵包店一向大受歡迎，相信Red Bridge亦會延續這份熱潮。

亦有韓國大受歡迎的夾心Bagel。

Red Bridge Bakery

地址：尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea B2樓B205號舖（地圖按此）

電話：34682430

營業時間：星期一至五 09:00am-09:00pm、星期六至日 10:00am-09:00pm

