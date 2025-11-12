Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Karina同款「超厚底增高鞋」出自R13！原地長高10cm，顯高穿搭靠這對「增高神鞋」

Karina 最近在 IG 上曬出的私服穿搭，簡直是顯高教科書！從厚底靴到高腰設計，每個細節都在偷偷拉長線條，想要看起來更高、更瘦、比例更好的女孩，快把這些單品及技巧記下來！

她腳上那雙 R13 的 DOUBLE STACK BOOT，超厚底設計直接拉長身形線條，輕鬆穿出逆天長腿效果，讓人想即刻下單買同款！

Photo from Instagram@katarinabluu

靴筒高度落在小腿一半，搭配貼合腳型的綁帶設計，完全不會感覺笨重，反而特別顯腿長！

Photo from Instagram@katarinabluu

R13「增高神鞋」推薦：

R13 Leather Boots $9,291

SHOP NOW

R13 Leather Boots

R13 flatform sneakers

FARFETCH雙11優惠75折：$3,564；原價：$4,752

SHOP NOW

R13 flatform sneakers

R13 high-top platform sneakers

FARFETCH雙11優惠75折：$3,240；原價：$4,319

SHOP NOW

R13 high-top platform sneakers

她下身搭配的 Lucir Zu 的編織裙，米白色調看起來溫柔又有質感，針織材質帶點鏤空感，很適合現在這種微涼天氣。

上身的 Rave Review 長袖衫遠看以為是走低調路線，其實簡約中暗藏個性，黑色設計剛好可以中和下身淺色針織裙的甜美感，若隱若現的透膚材質更帶點微性感，讓整體造型更有型、更有層次感！

Photo from Instagram@katarinabluu

最後不得不提這條絕對是造型關鍵之一的 CERRIC腰帶！Karina 把它繫在高腰位置修飾全身比例，讓腰身更明顯。簡單一招就令穿搭有型、比例又完美，女生們還不快學起來！

Photo from Instagram@katarinabluu

