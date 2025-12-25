Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Karina卡寶愛牌Nike低至4折！永恆經典Dunk Low半價減至$375、人氣百搭Zoom Vomero 6折僅$752

Nike作為全球領先的運動與潮流品牌，不僅以「Just Do It」精神奠定經典形象，更憑藉創新設計、跨界聯名與明星效應持續引領市場。近期，韓國女團aespa成員Karina成為Nike全球代言人的消息，掀起時尚圈與粉絲的熱烈關注。若想支持偶像代言的品牌，不妨把握NET-A-PORTER最新折扣！Nike多款人氣鞋履全面降價低至4折，Dunk Low半價僅$375，Zoom Vomero亦有6折優惠只需$752。無論是潮流愛好者還是粉絲，都能以更親民的價格輕鬆入手心頭好。

Nike在K-pop助力下重奪潮流舞台

Nike過去的行銷核心是「Just Do It」，強調運動員的汗水與競技精神，但隨著Gen Z消費者更注重「風格」，品牌策略也逐漸轉向。aespa Karina加入並成為Nike全球代言人，將焦點拉到「追星」與「日常穿搭」，她的帶貨力讓粉絲瘋狂追捧她上腳的任何單品。Karina的未來感氣質與Y2K、Gorpcore審美完美契合，幫助Nike重新奪回潮流話語權。隨著北美市場趨於飽和，亞洲，尤其是中韓，成為關鍵增長點，而K-pop的全球影響力則成為打通年輕人市場的最佳途徑。

潮流與舒適兼備 Dunk Low、Zoom Vomero熱銷皇牌特價入手

Nike Dunk Low與Zoom Vomero之所以深受喜愛，在於它們分別代表了潮流文化與舒適性能兩大核心。Dunk Low源自1985年的籃球鞋設計，簡約鞋型與百搭配色讓它成為街頭穿搭的必備單品，其中「熊貓」黑白款更是潮流圈的經典，再加上明星與潮牌聯名效應，讓它兼具收藏價值與時尚話題。Zoom Vomero則起源於跑鞋系列，憑藉Zoom Air緩震科技與透氣網布設計，提供極佳的舒適度與耐穿性；同時，復古跑鞋外觀與Y2K美學完美契合，讓原本的性能鞋款意外成為潮流新寵。如今NET-A-PORTER推出最新折扣活動，Nike精選鞋款低至4折優惠，正是入手這兩款人氣皇牌鞋履的最佳時機。

Air Pegasus Wave rubber-trimmed mesh sneakers

4折後：$512， 原價：$1,280

SHOP NOW

Air Pegasus Wave rubber-trimmed mesh sneakers

Dunk Low leather sneakers

5折後：$375， 原價：$749

SHOP NOW

Dunk Low leather sneakers

Dunk Low leather and suede sneakers

5折後：$505， 原價：$1,009

SHOP NOW

Dunk Low leather and suede sneakers

Air Pegasus Wave mesh, faux leather and rubber sneakers

6折後：$745， 原價：$1,241

SHOP NOW

Air Pegasus Wave mesh, faux leather and rubber sneakers

Zoom Vomero 5 leather and rubber-trimmed mesh sneakers

6折後：$752， 原價：$1,253

SHOP NOW

Zoom Vomero 5 leather and rubber-trimmed mesh sneakers

Field General leather-trimmed mesh sneakers

6折後：$471， 原價：$785

SHOP NOW

Field General leather-trimmed mesh sneakers

Dunk Low leather and suede sneakers

6折後：$536， 原價：$892

SHOP NOW

Dunk Low leather and suede sneakers

Air Pegasus 2005 C.O.R. leather and mesh sneakers

6折後：$699， 原價：$1,164

SHOP NOW

Air Pegasus 2005 C.O.R. leather and mesh sneakers

LD-1000 leather and brushed suede-trimmed mesh sneakers

6折後：$470， 原價：$783

SHOP NOW

LD-1000 leather and brushed suede-trimmed mesh sneakers

