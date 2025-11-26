Karina加入「人間香奈兒」一份子，正式接任CHANEL Beauty大使

Karina加入「人間香奈兒」一份子，正式接任 CHANEL Beauty 大使

aespa成員Karina，不只是「Prada女兒」，現在接任成為CHANEL Beauty大使，加入「人間香奈兒」一份子。這位新生代美人模範，近年成為很多品牌的寵兒，為各大品牌帶貨不少，現在加入CHANEL Beauty大家族，期待日後她為品牌的彩妝帶來更多新氣息，詮釋品牌「原生之美」的美學。

CHANEL Beauty近年的彩妝都有不少話題作，雙頭唇釉一上架隨即成為很多彩妝迷搶購目標。其用法都好多教學，要看用有色面，要待乾一回兒，之後才搽上透明透亮的一邊，像凝膠般把唇色完全鎖定，飲水、吃東西唇色完全不掉，而又保持glossy水潤效果。難怪很多人去搶，很多色都斷貨，可謂年度搶手唇膏之一！

CHANEL BEAUTY LE ROUGE DUO ULTRA TENUE $390

