赤西仁新戀情藏什麼秘密？ 廣瀨愛麗絲取代前妻的真相！

哎喲，日本娛樂圈的緋聞總是層出不窮，這次輪到前KAT-TUN成員赤西仁！他之前還氣呼呼否認和廣瀨愛麗絲的戀愛傳聞，沒想到現在兩人直接飛去夏威夷大秀恩愛，簡直像在說「看吧，這次是真的」😏。

日媒《女性自身》和《FRIDAY》最近爆料，這對相差11歲的組合，逛超市時互動超親密，採買食材和飲料，笑鬧不停，完全沒遮掩。

赤西仁今年38歲，廣瀨愛麗絲27歲，這年齡差聽起來有點戲，但他們的甜蜜模樣，卻讓人聯想到他前妻黑木梅沙最近和小14歲的格鬥帥哥三浦孝太的火熱緋聞。兩位前任都愛鮮肉，這圈子真有趣！

回想5月時，赤西仁被拍到和廣瀨愛麗絲戴情侶戒、一同吃涮涮鍋，他當時在X上大發雷霆，罵週刊沒求證就亂寫，「這樣下去真假難分，太失禮了！」還呼籲粉絲抵制那本雜誌。

誰知轉眼間，兩人就公開現身夏威夷，不戴口罩、不化妝，狀似老夫老妻。據目擊者描述，他們在超市挑選啤酒和食材，廣瀨愛麗絲還幫忙推車，赤西仁則親暱地摟腰。這趟旅行，感覺就像在宣告「我們認真了」。

夏威夷對赤西仁來說，可不是隨便選的地點。這裡是他2010年退出傑尼斯後的第二故鄉，他在那置產，展開海外音樂活動。和前妻黑木梅沙的婚姻，從2010年到2020年結束，

兩人帶著兒子秧貴和女兒莉芳，在夏威夷住了5年，過著低調家庭生活。黑木梅沙離婚後，2023年被爆和三浦孝太（31歲，綽號格鬥界許光漢）曖昧，兩人一起滑雪、約會，甜得發膩。

現在赤西仁帶廣瀨愛麗絲來這裡，難免讓人猜測，這是想在舊地重溫舊夢，還是用新戀情蓋過過去的回憶？

廣瀨愛麗絲這位小11歲的女星，演過《海街日記》和《怒り》，氣質清新，私下卻是個活潑女孩。她和赤西仁的交集，從去年開始傳出，據圈內人說，兩人透過共同友人認識，

很快就擦出火花。赤西仁的音樂事業近年專注海外，發行專輯《REBEL》等，粉絲在X上討論：「仁君終於找到新靈感了？」而廣瀨愛麗絲的粉絲則調侃：「愛麗絲姐姐的眼光真毒辣！」

這對組合，不只年齡差，生活方式也互補，赤西仁愛衝浪，廣瀨愛麗絲則是瑜伽達人，夏威夷正好是他們的完美遊樂場。

緋聞一出，日本網友反應兩極，有人羨慕「仁愛麗絲CP太配了」，也有人懷疑「這是炒作吧？」但目擊照顯示，他們在海灘散步時，手牽手沒分開，感覺超真實。

赤西仁離婚後，專心事業和孩子，現在這段戀情，似乎讓他重拾笑容。黑木梅沙那邊，三浦孝太是RIZIN格鬥手，帥氣外型圈粉無數，兩人被拍到親吻，緋聞熱度不輸前任。這兩段「老少配」，讓娛樂圈多了一絲浪漫的亂鬥味。

總之，這趟夏威夷行，不只是一場度假，更像赤西仁對新生活的宣言。廣瀨愛麗絲的加入，讓他的日子多了點青春活力，誰知道未來會不會有好消息呢？

Japhub小編有話說

赤西仁和廣瀨愛麗絲的夏威夷蜜月，聽來多甜！娛樂圈的愛情總是戲劇化，但真心最重要。希望他們繼續幸福，也好奇黑木梅沙那邊的發展，圈子裡的浪漫，從來不缺驚喜。