樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
赤西仁新戀情藏什麼秘密？ 廣瀨愛麗絲取代前妻的真相！
赤西仁新戀情藏什麼秘密？ 廣瀨愛麗絲取代前妻的真相！
哎喲，日本娛樂圈的緋聞總是層出不窮，這次輪到前KAT-TUN成員赤西仁！他之前還氣呼呼否認和廣瀨愛麗絲的戀愛傳聞，沒想到現在兩人直接飛去夏威夷大秀恩愛，簡直像在說「看吧，這次是真的」😏。
日媒《女性自身》和《FRIDAY》最近爆料，這對相差11歲的組合，逛超市時互動超親密，採買食材和飲料，笑鬧不停，完全沒遮掩。
赤西仁今年38歲，廣瀨愛麗絲27歲，這年齡差聽起來有點戲，但他們的甜蜜模樣，卻讓人聯想到他前妻黑木梅沙最近和小14歲的格鬥帥哥三浦孝太的火熱緋聞。兩位前任都愛鮮肉，這圈子真有趣！
回想5月時，赤西仁被拍到和廣瀨愛麗絲戴情侶戒、一同吃涮涮鍋，他當時在X上大發雷霆，罵週刊沒求證就亂寫，「這樣下去真假難分，太失禮了！」還呼籲粉絲抵制那本雜誌。
誰知轉眼間，兩人就公開現身夏威夷，不戴口罩、不化妝，狀似老夫老妻。據目擊者描述，他們在超市挑選啤酒和食材，廣瀨愛麗絲還幫忙推車，赤西仁則親暱地摟腰。這趟旅行，感覺就像在宣告「我們認真了」。
夏威夷對赤西仁來說，可不是隨便選的地點。這裡是他2010年退出傑尼斯後的第二故鄉，他在那置產，展開海外音樂活動。和前妻黑木梅沙的婚姻，從2010年到2020年結束，
兩人帶著兒子秧貴和女兒莉芳，在夏威夷住了5年，過著低調家庭生活。黑木梅沙離婚後，2023年被爆和三浦孝太（31歲，綽號格鬥界許光漢）曖昧，兩人一起滑雪、約會，甜得發膩。
現在赤西仁帶廣瀨愛麗絲來這裡，難免讓人猜測，這是想在舊地重溫舊夢，還是用新戀情蓋過過去的回憶？
廣瀨愛麗絲這位小11歲的女星，演過《海街日記》和《怒り》，氣質清新，私下卻是個活潑女孩。她和赤西仁的交集，從去年開始傳出，據圈內人說，兩人透過共同友人認識，
很快就擦出火花。赤西仁的音樂事業近年專注海外，發行專輯《REBEL》等，粉絲在X上討論：「仁君終於找到新靈感了？」而廣瀨愛麗絲的粉絲則調侃：「愛麗絲姐姐的眼光真毒辣！」
這對組合，不只年齡差，生活方式也互補，赤西仁愛衝浪，廣瀨愛麗絲則是瑜伽達人，夏威夷正好是他們的完美遊樂場。
緋聞一出，日本網友反應兩極，有人羨慕「仁愛麗絲CP太配了」，也有人懷疑「這是炒作吧？」但目擊照顯示，他們在海灘散步時，手牽手沒分開，感覺超真實。
赤西仁離婚後，專心事業和孩子，現在這段戀情，似乎讓他重拾笑容。黑木梅沙那邊，三浦孝太是RIZIN格鬥手，帥氣外型圈粉無數，兩人被拍到親吻，緋聞熱度不輸前任。這兩段「老少配」，讓娛樂圈多了一絲浪漫的亂鬥味。
總之，這趟夏威夷行，不只是一場度假，更像赤西仁對新生活的宣言。廣瀨愛麗絲的加入，讓他的日子多了點青春活力，誰知道未來會不會有好消息呢？
Japhub小編有話說
赤西仁和廣瀨愛麗絲的夏威夷蜜月，聽來多甜！娛樂圈的愛情總是戲劇化，但真心最重要。希望他們繼續幸福，也好奇黑木梅沙那邊的發展，圈子裡的浪漫，從來不缺驚喜。
其他人也在看
SJ小分隊台北大巨蛋任開球嘉賓 鄭容和開騷前歎小籠包
【on.cc東網專訊】韓團Super Junior（SJ）隊長利特與神童及崔始源組成的小分隊L.S.S.，昨日在台北大巨蛋舉行的棒球賽擔任開球嘉賓，三子勁歌熱舞跳唱組合名曲《Sorry Sorry》、《JOKE》、《Shut Down》、《Ceremony》 及東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
從電車男女神到豪門媽媽！ 伊東美咲的秘密人生大揭露！
伊東美咲，1977年5月26日生，福島縣磐城市人，A型血，171公分高挑身材，家裡超熱鬧，爸媽、姊弟妹加祖父母一共8口！Japhub日本集合 ・ 22 小時前
薩卡回歸輪到馬度亞基養傷
【Now Sports】阿仙奴周日逼和曼城之役有薩卡復出，但他下半場入替馬度亞基，原來不是戰術考慮，而是後者有傷在身。阿迪達賽後談到馬度亞基（Noni Madueke）時說：「他在比賽早段就出現了問題，身體狀況不足以繼續比賽......」馬度亞基在上半場後半段時表現活躍，而阿仙奴首個中框射門，就是來自他，可惜窄位起腳被當拿隆馬守近柱擋出。由於他疑似弄傷，阿迪達才不得已讓薩卡提早入替：「薩卡才剛回歸，但我們今天沒有奧迪哥特、加比爾捷西斯和哈伐斯，所以受傷對我們的頻密賽程會造成困擾，我們需要所有人候命。」儘管最後只能逼和曼城1:1，但阿迪達非常滿意球隊的表現：「我對己隊壓制對手的方式感到非常自豪，對結果則非常失望。」now.com 體育 ・ 17 小時前
小珍奶捲小三風波 絕迹啦啦隊4個月近況曝光
【on.cc東網專訊】中職味全龍啦啦隊「小龍女」成員小珍奶早前捲入小三風波，在應援舞台消失足足4個月，近日她終於露面接受媒體訪問曝光近況。 她透露自己雖然暫停出現在球場，但私下仍有持續經營社交網、拍片，並準備在年底推出第一本寫真月曆，她就表示為了籃球季特別瘦身：東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
7場入6球 孫興慜又 「影相」
【Now Sports】繼上周中首演帽子戲法後，孫興慜周日在美職聯又入波，協助洛杉磯FC再度以4:1打敗皇家鹽湖城。說洛杉磯FC是「再度」以4:1打敗皇家鹽湖城，在於上周中又是以這比數贏同一對手。所不同的是今仗連中三元的球員不是孫興慜（Son Heung-min），而是其隊友邦加（Denis Bouanga）。來自加蓬的邦加本季已射入22球，成為首名美職球員連續3季入球20+，並在射手榜與美斯並駕齊驅。至於孫興慜的入球是在上半場補時比分為1:1的時候出現，他在禁區外左腳施射，皮球彈內柱入網，令球隊領先2:1。Sonny入波後自然作出他的招牌「影相」慶祝動作。這是他在美職出賽7場的第6個士哥，腳風轉順。已鎖定季後賽資格的洛杉磯FC，以29戰得50分穩守西岸第4。now.com 體育 ・ 20 小時前
泡麵控注意！醫師教3招「健康吃法」 第一步90%的人都做錯了！
首先，很多人最容易忽略的就是「第一道湯水要倒掉」！泡麵在沖泡過程中，麵體上的油脂與部分鈉含量會溶在第一次的熱水裡，如果直接吃下肚，等於把多餘的鹽分和油脂全都喝光光…，建議把第一道水倒掉再重新加熱水，不但能降低鈉與油脂的攝取，也能讓麵條更清爽。除了換水這招，...styletc ・ 20 小時前
25歲上流千金Becca Bloom推薦4本必讀書本！「RichTok」富二代企業家氣質就是從中學習：爸爸從小要求我們讀的書
在 TikTok 的 #RichTok 浪潮中，25 歲的 Becca Bloom 以其親和真誠的魅力迅速走紅，成為數百萬粉絲追捧的「富二代女王」。出身科技與地產世家的她，不僅展現奢華生活，更以職場洞察與理性思維贏得認同。她透露，父親要求她必讀的四本書，讓我們一探究竟。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
網民熱議｜酒店房拖鞋起毛粒兼有毛髮 常州萬豪酒店認重覆多次使用 網民：上千元的房價配不起一雙新拖鞋？
出門旅遊入住連鎖品牌的星級酒店，以為衛生環境會比較好？近日有內地網民反映，入住江蘇常州萬豪酒店時發現，房內提供...BossMind ・ 18 小時前
麥蘆卡蜂蜜與一般蜂蜜有什麼不同？iHerb五款暢銷麥蘆卡蜂蜜推薦 便攜裝最平只需$46、選購要留意「這個標籤」（附71折優惠碼）
有助舒緩喉嚨痛、提升免疫力，被大眾譽為「蜂蜜之王」的麥蘆卡蜂蜜（Manuka Honey）與一般蜂蜜有什麼區別？為什麼售價常常高於一般蜂蜜。選購麥蘆卡蜂蜜有什麼需要留意的地方？就讓Yahoo購物專員為大家娓娓道來。此外，原來在iHerb上可以輕鬆入手麥蘆卡蜂蜜，更有大量品牌讓大家慢慢選擇，適逢iHerb週年慶，新客戶輸入Yahoo獨家優惠碼【S29YHK】還可享全單71折優惠，原本價格偏高的麥蘆卡蜂蜜價格也變得親民。大家不妨趁乾燥季節來臨前，入手一兩罐「看門口」吧！Yahoo Food ・ 3 小時前
處女座日蝕又遇上秋分，「新的開始」新月能量超強！在混亂中「重建秩序」改掉壞習慣｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
9月是不平凡的月份，在9月8日經歷雙魚月蝕後，9月22日又經歷處女座日蝕在29度。這次日蝕帶來強大的清理與更新能量，在混亂中重建新的秩序與平衡，走向更清晰的道路。Yahoo Style HK ・ 45 分鐘前
樺加沙打風｜寵物酒店、洗車店、Party Room 超前部署做動物避難所：好難想像啲流浪貓喺街會點樣 附地點及電話｜Yahoo
超強颱風樺加沙令港人聯想起 2018 年熱帶氣旋山竹吹襲的驚人破壞。人類尚可留在室內暫避，可是流浪動物並無選擇。有本地寵物酒店及 Party Room 自發作出超前部署，免費做浪浪避難所，地點包括港九新界，供浪浪義工攜帶流浪貓狗前往室內避難，實行民間自救，守護浪浪。Yahoo新聞 ・ 1 天前
雪糕食譜｜自製日式豆腐雪糕
日式豆腐雪糕 一年四季都鐘意食雪糕，自己親手造，沒有防腐劑、添加劑和化學成份，天然健康好味道！ 超香濃的豆腐味和奶香，四種材料就做到了！ 去片??Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
颱風樺加沙丨 露台漏水點搞？ 窗框可塞膠袋急救？M巾、尿片都有妙用！
超強颱風樺加沙直奔香港，天文台中午12時20分正式發出一號戒備信號，並會考慮在周二下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號，星期三天氣持續惡劣，屆時有頻密狂風大驟雨及雷暴，天文台呼籲市民儘快做好一切防風、防水浸準備。相關消息：「樺加沙」打到嚟！膠紙封窗究竟有冇用？打風期間可以開冷氣？臨時急救大法｜暴雨時窗邊滲水、露台趟門入水 兩件廚房用品救全家！ 每逢打風暴雨，不少人家居都會出現突發性滲漏問題，尤其是露台趟門、窗邊與窗框縫隙、冷氣機邊位、抽氣扇等，當年超強颱風山竹來襲時，更有市民屋企慘變小型游泳池！據指樺加沙威力堪比山竹，有何方法防止屋企入水？露台趟門：首先確保露台去水渠暢通無阻；其次可在露台的趟門門框四邊貼上膠紙，特別是低位的位置；將沙包或擋板放置在露台與門間的位置。窗邊與窗框縫隙：使用防水玻璃膠黏在縫隙處，即使膠尚未完全乾透仍能達到防水的功效；將毛巾鋪在窗邊吸水；把膠袋、膠枱布或浴簾夾在窗框與窗之間，防止雨水滲入。冷氣機邊位：打開窗口式冷氣機的外蓋，在隔麈網上鋪上垃圾袋，可阻擋強風將雨水吹入室內。抽氣扇：用垃圾膠袋包起抽氣扇外露的機身擋雨；以繩固定扇葉；關上廚房及浴室的門及窗，阻止對流28Hse.com ・ 19 小時前
黑朱古力有效逆轉脂肪肝、降血糖？日本肝臟專家以案例揭真相：每天吃5小塊即可？
當許多人把朱古力視為「發胖元兇」時，有研究指朱古力竟可以守護肝臟健康與穩定血糖。聽起來是不是不太真實？然而這卻是被臨床案例證實了的事實。根據日本醫師的觀察，適量攝取黑朱古力確實能在短短一個月間改善脂肪肝數值，甚至能抗氧化、抑制食慾、平穩血糖，以下即揭開黑朱古力逆轉脂肪肝的真相。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
中秋團圓飯2025｜港九新界12間高質中菜推介合集 三黃薯片雞/人均$97/米芝蓮大餐低至47折
中秋團圓飯準備好了嗎？這次Yahoo Food特意為大家細分港九跟新界區，當中包括米芝蓮餐廳、靚景餐廳、當然少不了優惠，優惠更低至每位$97起，即使是中秋正日都有47折優惠，想享受更多優惠，除了要留意Yahoo Food報道，還要記得提前預約！Yahoo Food ・ 1 天前
李芷晴配對失敗照被力追 富二代出招整朱古力
【on.cc東網專訊】藝人李芷晴於無綫戀綜《女神配對計劃》播竣後，一度惹來負評，加上未能配對成功，似乎得不償失﹗不過這位女神俏俏地起革命，原來她與關嘉敏一樣，節目完結後繼續被參賽者表態力追，對她一直抱有好感的富二代求愛者Kenneth，揚言會開始發動攻勢，出動8東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
t恤長裙穿搭!tee配半截裙穿搭是顯瘦萬能key！顯高高級質穿搭術
t恤長裙穿搭推薦！T恤配半截裙穿搭或是長裙不但方便易親，更是顯瘦穿搭的重點！簡簡單單的T恤配上3款大熱顯瘦半截裙－百褶裙、A字裙及荷葉蛋糕裙，不但穿出不同風格造型，更重要是顯瘦又顯高的不二法門！凸顯時尚又能顯優雅自然，take a look，看看這個夏天如何最快捷用T恤、半截裙配出最亮麗又舒適的造型！T恤搭百褶裙 百褶裙帶有工藝感，一條亮珊瑚紅的百褶裙再搭配一雙紅色平底涼鞋，這時候只需一件不太亮的深色，製造就對比，突顯下半身襯托得十分完美。 百褶裙有時候會顯得臀寬又臃腫，如果搭配一件高腰T恤效果會顯瘦腳長，因為高腰T恤會拉長你的下半身。 同色系搭配永遠是最保險最突出的表現，包括手袋及配飾在內。斜條紋百褶裙有條很好的修身效果。 如果你覺得百褶裙總是太淑女又難駕馭，那你應該換對休閒鞋，緊身T恤外加一件tube top，瞬間變得個性十足。 雪紡材質的百褶裙帶你一絲清涼感。這條豹紋花色裙子的型又有層次感。 利用多種鮮豔顏色來搭配是非常有技巧的，藍綠色係有一種很清爽的感覺。但是要注意兩種顏色不要太相似，不然就變成同色系配搭，沒了花巧的心思。 當你覺得T恤束在百褶裙裡會令你的身形更顯臃腫 ，大可以ELLE.com.hk ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（21/09-25/09）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，北冰洋格陵蘭比目魚扒 $110/2件、桃哈多暴君激辣薯圈/魔鬼斷魂椒米脆圈 $21.9/2件、759阿信屋 CaféLabo條裝白咖啡 $39.9/2件、Soosan紫菜脆魚片 $24.9/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
mandycat office：還我lunch time
食飯就食飯啦，開咩會啫，無論啲資料定嘢食都消化唔到啦！ 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 1 天前
轉季容易脫髮？中醫教3個頭髮毛囊的生長週期，推介「轉季養髮湯」養髮食療湯水預防轉季髮絲危機｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
原來轉季會容易脫髮？註冊中醫師楊明霞博士，會教大家食療方法幫助預防轉季脫髮問題。醫言窈窕 ・ 23 小時前