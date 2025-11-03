KAT-TUN天王戀情崩盤內幕！ 龜梨和也酒吧強吻砸手機！

從雜誌牽線到甜蜜緋聞

一切從2024年9月26日說起，攝影師在IG分享兩人合照，龜梨和也與田中美奈實相談甚歡，粉絲嗅到火花。據FRIDAY報導，他們同年出生，田中美奈實曾與搞笑藝人藤森慎吾分手，

龜梨和也的緋聞史包括小泉今日子、深田恭子，兩人因美容雜誌《MAQUIA》11月號對談後熱戀，感覺像命中註定。田中美奈實在節目《Gout Temps Nouveau》笑說：「感覺像兒時玩伴」，

播報時的默契讓網友瘋傳「閃婚在即」。KAT-TUN粉絲雖五味雜陳，但還是祝福「和也幸福就好」。想想從工作搭檔到戀人，這開頭像浪漫日劇，誰知後頭戲劇性更大？💕

酒吧強吻風波的尷尬插曲

熱戀沒多久，龜梨和也就被週刊文春爆料！2024年12月，他跟巨人坂本勇人去東京港區高級酒廊，醉後強吻女服務員，被拒還怒砸手機吼「為什麼不能吻我？」，醜聞一出，粉絲心碎。

田中美奈實當時沒回應，但關係傳聞已起波瀾。據女性SEVEN，龜梨社交廣、愛喝酒，讓田中美奈實沒安全感，她開始查勤行程，兩人從甜蜜變摩擦，價值觀分歧漸露。

2025年7月3日，她在節目自白「狀態真的很糟」，長谷川京子調侃「樂在工作會離婚遠」，西野七瀨勸「珍惜珍惜你的人」，

田中美奈實感嘆「每次處理不好，果然無法共存」，網友猜測「這是分手暗示吧？」這種小插曲，總讓人覺得愛情像過山車。🍸

女方心聲的隱晦暗示

田中美奈實的播報生涯亮眼，從TBS轉自由身，播英語法語播報國際新聞，粉絲愛她那國際范兒和甜美笑容。據Yahoo新聞，她在節目傾訴：「想當初播這檔時，覺得結婚就辭工作，現在樂在挑戰中，不太想辭。」

嘉賓長谷川京子笑說「這樣會遠離婚姻」，田中美奈實自嘲「如果神告訴我『就是他』，省好多事」，還嘆「狀態不佳」。這番話曝光後，日網熱議：「從戀愛自信到失落，絕對有事！」

她曾與藤森慎吾分手後寫真集賣60萬冊，證明逆境女王，但這次粉絲心疼：「田中這麼美，感情怎麼老不順？」想想從閃婚傳聞到心聲自白，這轉折誰預料得到？😔

粉絲的瓜吃到飽熱議

事件一爆，X和PTT如火山！台灣網友po：「龜梨酒吧砸手機，田中狀態不佳，絕對分了！」香港LIHKG笑說：「天王戀變天王單，閃婚夢碎。」粉絲留言從「關係分分合合，早有端倪」

到「田中美奈實漂亮卻感情挫，龜梨配不上」，熱度燒到Yahoo頭條。KAT-TUN粉絲五味雜陳：「和也播體育好man，感情別再出事。」田中美奈實IG @tanaka_mina_real 粉絲漲，

播報照獲讚，但私訊滿是關心。兩人皆未回應，經紀公司低調，網友猜測「關係冷淡中」。這種瓜，總讓人邊吃邊嘆：偶像的愛情，為啥總這麼戲劇？🍉

哇，這龜梨田中戀情瓜寫完，小編的瓜子都吃光了！從閃婚夢到狀態不佳，這轉折太日式。

