Kate Spade限時折上折48折起 Taylor Swift也愛用！返工大手袋只需$1XXX/薯片包裝card holder超可愛

小資女孩愛牌Kate Spade New York，設計簡約大方，適合返工、外出遊玩或日常穿搭，用途十分廣泛，而且價格還很可口，每次經過Outlet都會想進去看看！這次不用山長水遠入Outlet了，網上購物平台Farfetch折上折優惠繼續發功，Kate Spade也有參與其中，多款手袋大減價低至48折！Yahoo購物專員為大家精選了抵買手袋，包括折後只需$1,144的Jolie小手袋，還有帶有暗紋的Flower tote bag，能裝下超多東西，適合OL入手，大家趕快掃貨吧！

90年代「輕奢天花板」，連Taylor Swift也愛用！

美國時裝品牌Kate Spade根本90年代「輕奢天花板」！這個1993年誕生的美國品牌，靠著鮮豔色彩、活潑設計，瞬間擄獲全美少女的心。不只價格好入手，明星加持更是讓它紅到發紫，當時幾乎每個女生都人手一個Kate Spade手袋。爆紅的程度不僅出現在各大時裝雜誌上，連高端百貨公司都有它的店鋪。就連Taylor Swift也淪陷，在私下經常拎著Kate Spade手袋，出席公開活動時更會穿著Kate Spade的裙裝，十分符合她美國天后的形象。

Taylor Swift穿著經典的Kate Spade條紋裙裝出席活動（Getty Image）

48折起買到Morgan Saffiano斜背包 大部分兩千內入手

Kate Spade包款形象年輕青春有活力，設計充滿童趣又不失好品味，有種出身好的俏皮千金感。現在在Farfetch有折上折優惠，最低有48折可以入手Morgan Saffiano斜背包，黑金配色經典又耐看，優惠後價格只需$1,425即可入手，超級便宜！此外除了文首推介的兩款手袋，以活潑繽紛色彩為特色的Kate Spade還有紫色款皮質小手袋、桃紅色款的Knott tweed手袋有減價優惠，前者折後只需$1,598；Knott tweed手袋也不過是$1,682，大部分減價後的手袋都在兩千內可以買到，大家不妨盡情搶購吧！

Morgan Saffiano leather crossbody

折上折特價：$1,425｜ 原價：$2,969

Morgan Saffiano leather crossbody

floral jacquard crossbody bag

折上折特價：$1,425｜ 原價：$2,969

floral jacquard crossbody bag

leather tote bag

折上折特價：$1,598｜ 原價：$3,328

leather tote bag

medium Knott tweed leather bag

折上折特價：$1,682｜ 原價：$3,503

medium Knott tweed leather bag

small Jolie leather tote bag

折上折特價：$1,144｜ 原價：$2,043

small Jolie leather tote bag

Ava leather crossbody bag

折上折特價：$1,239｜ 原價：$2,213

Ava leather crossbody bag

Spade Flower tote bag

折上折特價：$1,863｜ 原價：$3,328

Spade Flower tote bag

small Tilly tote bag

折上折特價：$1,212｜ 原價：$2,087

small Tilly tote bag

Flower shoulder bag

折上折特價：$2,020｜ 原價：$3,479

Flower shoulder bag

Dakota appliqué-logo cross body bag

折上折特價：$2,344｜ 原價：$3,365

Dakota appliqué-logo cross body bag

small Icon tote bag

折上折特價：$2,986｜ 原價：$4,148

small Icon tote bag

同場加映，兩款與食品相關的可愛小手袋！一款以啤酒為造型設計的斜背包，一看到就覺得風味十足，包裝上標註著IPA，送給酒鬼朋友一定很適合吧。還有一款以薯片包裝設計的card holder，正面寫著Late' s，拉鍊也是波浪薯片的造型，心思藏在細節內，超級可愛！

can-inspired cross body bag

價格：$3,289

can-inspired cross body bag

Snack Time card holder

價格：$1,327

