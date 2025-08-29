最新家庭收入統計出爐 全港中位數升至3萬元
超強女團KATSEYE性感上熱搜、GAP這件”長腿神器”超勸敗！Marimekko推水洗灰丹寧，洋裝&糖果包都超時髦
大家都知道丹寧超百搭，不過想要穿得不無聊，技巧用對很重要，再加上一件對的丹寧戰袍，時尚感立刻飆升～今秋請放棄無趣安全牌，讓丹寧幫你穿出另一種帥氣浪漫！
丹寧時代回來了！超強女團KATSEYE用GAP牛仔褲跳出全球話題
全球超強女團KATSEYE、成軍不久就靠一首〈Touch〉打進國際，這次她們直接用丹寧穿搭刷新牛仔褲的存在感，把丹寧穿成「會跳舞的時尚宣言」！一條低腰牛仔褲＋幾個Pose，不只是造型，是一場新世代的態度表演。
低腰褲性感不土氣，搭配小背心或短版外套，就是Y2K女主角本人；而那條傳說中2000年代「腿長神器」—Long & Lean版型，這次強勢回歸，不只修身、還加了升級腰線，穿上瞬間變身小蠻腰辣妹代表。
更狂的是，不管是臀翹派、腿控派、舒適掛還是帥氣系，GAP丹寧從緊身、高腰，到寬褲、低腰，各種剪裁全都在線，真的有點太好買。
Marimekko2025早秋丹寧系列、加入印花氣場爆棚
今年秋天不想再走乖乖牌路線？那你絕對要試試這波印花丹寧熱潮！ Marimekko迷你裙、膝上裙、長版丹寧洋裝全面出動，從「腳踝性感」到「大腿殺手」，幫你包辦各種穿搭情緒。除了經典藍牛仔，這次還推出水洗灰色系，多了點神秘個性，穿上直接升級「都市酷女孩」模式，回頭率也默默上升！
其中最搶鏡的，就是那件被狂熱討論的丹寧洋裝—不只修飾身形，隨便一雙靴子就能穿出雜誌大片感，再加一點紅唇或墨鏡，彷彿隨時準備走上伸展台。
還有那款被暱稱為「糖果包」的迷你肩揹包，這次也換上丹寧新裝登場！外型可愛，隨便一背帥氣感馬上拉滿，搭配洋裝或褲裝都毫無違和，根本是今年秋天的出街MVP！
