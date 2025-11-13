Katy Perry紋身紀念巡唱 預告將於月底中國開騷

【on.cc東網專訊】美國流行天后Katy Perry自今年4月開始舉行全球巡迴演唱會《The Lifetimes Tour 》，而巡唱即將於下月初完結，為了紀念今次的演唱會，她日前與一眾工作人員於手腕上紋身作紀念。

Katy於社交網分享多張紋身照，照片中她於手腕上紋上今次巡唱主題「蝴蝶」，而她自己更客串當紋身師為工作人員紋身。她留言表示：「不能相信已到了《The Lifetimes Tour》紋身的時候🦋多謝紋身店今日招呼我與我巡唱團隊♥️」Katy更透露將於中國、日本與杜拜舉行最後8場騷，之前她一直沒有正式公布於中國開騷，而據知她將於本月21日先在杭州演出兩場騷之後於24日轉抵上海舉行3場騷，而中國最後一站將於29日在海口舉行。

