Katy Perry英國開騷暗示與加拿大前總理杜魯多拍拖

【on.cc東網專訊】美國天后Katy Perry與緋聞男友加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）日前被拍到出海時在船頂擁吻證實戀情。而昨晚Katy就在英國倫敦展開當地的巡唱，在演唱會期間Katy暗示與杜魯多正蜜運中。

Katy開騷期間向台下觀眾作互動，她說：「倫敦，英國，你哋經過一整日工作同返學都可以表現到咁（熱情）？唔怪得我成日都為英國男士而傾倒。。。不過依家唔再係！」此外，她於演唱會期間亦被一名男fans向她求婚，她即時拒絕並笑着回應：「我但願你喺48小時前向我求婚。」似是回應與杜魯多出海咀嘴被影一事。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】