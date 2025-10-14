不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
Katy Perry英國開騷暗示與加拿大前總理杜魯多拍拖
翁嘉穗嫁鄔友正變少奶奶 原來家境並唔普通？自爆爸爸曾經營鑽石廠
翁嘉穗（Virginia）1997年勇奪香港小姐冠軍，當選兩年後閃嫁比佢大20年嘅海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正。婚後，翁嘉穗淡出幕前，先後誕下鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar）兩名兒子，又幫助老公打理家居品牌生意，閒時出席活動，生活寫意。翁嘉穗現時居住於價值過億嘅半山豪華獨立屋，與老公鄔友正曾分別於分享生活時意外曝光豪宅內貌，大宅裝潢以簡約格調為主，樓底十分高，擁有巨廳、落地玻璃窗，客廳即使擺放長型梳化後都相當闊落，曾於聖誕節時擺放大約2米高嘅聖誕樹。日前，翁嘉穗自爆細個嗰陣，爸爸曾經營鑽石廠，家境並唔普通。Yahoo 娛樂圈 ・ 38 分鐘前
「人間Balenciaga」是她們！Anne Hathaway、三吉彩花、Allday Project上流千金Annie亮相巴黎
Pierpaolo Piccioli 執掌 Balenciaga 後，首個時裝展大收好評！Pierpaolo Piccioli 的風格更為優雅而富詩意，與前衛衝擊的 Demna Gvasalia 截然不同，首季重塑 Balenciaga 的巴黎雅緻風貌，同時不失新世代的時尚率性，融合品牌獨有的建築輪廓，迎來巴黎百年老牌的新篇章。Yahoo Style HK ・ 1 天前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
徐濠縈素顏運動look行街被野生捕獲 網民激讚靚女又親民
51歲徐濠縈2006年與陳奕迅結婚，育有女兒陳康堤（Constance），為照顧家庭逐漸淡出演藝圈，但多年來依然保持良好狀態，擁有敏銳時尚觸覺，被封Fashion Icon。日前，有內地網民於社交平店分享於服裝店偶遇徐濠縈嘅合照。從照片中看到，徐濠縈素顏示人，並穿上一身運動打扮及頭戴頭巾，該網民大讚素顏嘅徐濠縈靚女以及極親民。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
韓最美臉蛋票選！子瑜獲冠軍 潤娥緊追在後
[NOWnews今日新聞]日本知名網站「Rankingoo」近日公布了「韓國最美臉孔女星」票選結果，這次共有近2千人參與投票，由曾獲世界百大美女冠軍的TWICE成員周子瑜拿下冠軍，aespa成員Kar...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
劉嘉玲梁朝偉看NBA中國賽 與周凱旋俞琤同坐第一排 46歲章子怡激罕現身
NBA中國賽相隔6年重磅回歸，前日（10月10日）於澳門舉行NBA季前賽，現場名人明星球星多不勝數，除了有姜濤、呂爵安（Edan）、邱士縉...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
梁漢文赴柬埔寨商演獲加場 自爆被誤認是另一男藝人
參加新秀歌唱大賽出身的53歲歌手梁漢文（Edmond），歷年來以《纏綿遊戲》、《七友》、《好朋友》等金曲而為人熟悉...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林宥嘉潺仔蛻變鋼條肌肉男 操到變李小龍
【on.cc東網專訊】台灣歌手林宥嘉於2017年和丁文琪結婚，婚後育有一對子女，家庭生活和諧。經常在社群和粉絲分享日常近況的他，日前在社交網限時動態連更17張照片，不僅分享健身後的結實肌肉照，還提到關於親人最近過世的心境，讓不少粉絲看了非常感動。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
【Yahoo請你睇優先場】《愛．憾事》當生活陷入一片漆黑，只有愛可令人重新出發！
《愛．憾事》故事講述自小過著幸福生活的卡娜，在迎來17歲生日之前，開始與暗戀已久的對象米拿約會，而與她關係親密的阿姨亦將與高中時代的男友成婚；好事成雙，令她心花怒放。可惜世事無常，父親基斯與阿姨珍妮突然雙雙死於一宗車禍，令卡娜與母親莫瑾大受打擊。本應互相扶持的兩人，因莫瑾刻意隱藏慘劇背後的秘密，以及極力反對米拿接近卡娜，導致本已疏離的母女關係更趨惡劣。在喪親的傷痛與重重的矛盾下，她們如何走出陰暗、重啟人生？Yahoo Movies HK ・ 19 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 3 小時前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 1 天前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 1 天前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 19 小時前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了5大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋，要可愛一點則有來KUROMI首間怪異影院，要Chill下還有《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，可以聽到軒公及MC演唱， 部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 21 小時前