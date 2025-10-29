屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
40歲Katy Perry大方認愛加拿大前總理！曾離婚亦結束9年情，感情路上不平坦的她仍相信愛
美國樂壇天后 Katy Perry 突然認愛，對象就是加拿大前總理杜魯多 (Justin Trudeau)！Katy Perry 與 Orlando Bloom 最後未能修成正果，7 月時宣佈取消婚約並結束 9 年情，分手後 Katy Perry 重投「戀愛市場」並被拍得與加拿大前總理杜魯多約會。即使多年不平坦的感情路，Katy Perry 依然相信能找到屬於自己的真愛！
Katy Perry 與 Orlando Bloom 9年情遺憾結束
Katy Perry 與英國男演員 Orlando Bloom 的戀情持續 9 年，期間曾短暫分手再復合，離離合合之間於 2019 年訂婚並於 2020 年誕下女兒 Daisy Dove Bloom，但近日有傳 Katy Perry 因專輯、演唱會、「上太空」的外界反應不佳，巨大壓力之下與 Orlando Bloom 的關係亦逐漸變差， 決定結束 9 年情並選擇合力撫養女兒。
「不是所有的戀情，必須由婚姻作結。」 －Katy Perry
Katy Perry 上一段與 Russell Brand 的婚姻亦以離婚告終，Katy Perry 曾於訪問中指出 Russell Brand 控制欲強，讓她飽受情緒困擾，更於 Katy Perry 開唱途中以短訊通知離婚消息，讓她十分傷心邊唱邊哭，花了好些時間方能「走出來」重建自我。是次與 Orlando Bloom 結束 9 年情後，Katy Perry 火速告別傷痛，並傳出新的約會消息！
「也許你就是關上心門的人，現在靠你為自己打開那道通向完美的門。」 －Katy Perry
Katy Perry 與杜魯多大方「官宣」戀情
Katy Perry 分手一個月後，已被傳媒拍攝到與加拿大前總理杜魯於遊艇擁吻。 Katy Perry 41 歲生日當天二人更於巴黎甜蜜拖手，並前往夜店觀看「巴黎瘋馬騷」，等同正式宣佈戀情。消息指杜魯多作為政壇中人，對於戀情較為敏感，因而公開拖手已是等於「官宣」的表現，祝福這段「巨星與前總理的跨國之戀」能甜甜蜜蜜～
「不要在乎別人怎樣想，你只需做自己想做的事，追尋自己想要的幸福。」 －Katy Perry
