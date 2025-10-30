五線譜編織動人故事 專訪音樂劇作曲家高世章
KAWS x 芝麻街話題公仔聯名登場，經典Elmo、Big Bird眼睛都變成「XX」
KAWS聯名芝麻街推出全新限量公仔系列！這次KAWS與AllRightsReserved聯手設計的《Sesame Street》公仔，將經典角色如Elmo、Cookie Monster等，以KAWS標誌性創作手法重塑，融合街頭潮流與童趣元素，完美呈現藝術與玩具的跨界魅力。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
每個角色都配備KAWS signature的「leet」手勢，俏皮中帶有態度，真正的收藏必備品盛大登場！系列採用高品質材質與細膩工藝，非「模型」，而是藝術品。全球限量發售，10月16日，11am DDT Store網上平台開賣；11月下旬開始發貨，公仔收藏價值爆表，想要擁有這款潮流藝術新標記。
此外，香港Water Parade活動之上都會有Big Bird公仔及共他IP周邊，各位潮人要出動入貨了！市集活動由即日起至11月1日，門票可以隨時到Klook購買。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
「抹茶＋皮拉提斯」成為養生新熱潮？不只「從內靚到外」，更是現代人追求的生活品味
CASIO「金色戒指錶」限量登場！50週年重現經典，迷你錶時尚又可愛
其他人也在看
「抹茶＋皮拉提斯」成為養生新熱潮？不只「從內靚到外」，更是現代人追求的生活品味
Gen Z 的女生們都在喝抹茶與做皮拉提斯（Pilates）！「抹茶＋皮拉提斯」成為了新世代的養生熱潮，大家穿著舒適的運動服，拿著一杯抹茶前往普拉提教室，為生活及身心帶來療癒平靜，更展現獨有生活品味！Yahoo Style HK ・ 1 天前
哈佛專家揭盅快樂地圖！2025全球十大最開心旅遊城市 里斯本奪冠，台北、東京、香港包尾？
旅遊的意義，早已不只是走馬看花、影相打卡或血拼，原來還能提升快樂指數？旅遊平台BookRetreats聯同哈佛心理學專家，早前發布的「Holiday Happiness Index」（全球最快樂旅遊城市排名）。研究團隊從全球多熱門旅遊地中，深入評估五大影響身心愉悅的關鍵指標。結果顯示，里斯本在各方面均表現出色：晴朗日子多、步行方便、海岸與城市交融，營造出一種令人久久難忘的放鬆節奏，成功擊敗其他城市奪得冠軍。與此同時，香港、台北及東京等這些熱門旅遊城市，不只十大不入，居然更排在倒數位置，會否讓大家摸不着頭腦？Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
雙11優惠2025｜澳門《水舞間》門票66折優惠！豪華席只需$729、即睇購票方法
去澳門必睇的《水舞間》門票又有優惠！Klook雙11優惠開鑼，將於11月1號早上11點推出低至66折的門票優惠，購買豪華席只需每位$729！要知道原本購買最便宜的景觀席已需$698，即是現在加$31就可以升級視野更佳的座位，這個優惠絕對超值。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
這些食物放4小時「比馬桶還髒」？木耳久泡恐中毒、西瓜切開細菌暴增百倍
台灣一年四季氣溫都較高，食物保存格外重要。像是泡發木耳、涼拌菜、切開的水果等常見食材，若在室溫放置超過4小時，細菌數量可能暴增百倍，甚至產生耐高溫毒素，嚴重時會引起食物中毒。姊妹淘 ・ 19 小時前
番茄薯仔魚湯食譜！魚骨煎香加一樣東西提鮮味
番茄薯仔煲魚湯是不少人愛喝的家常湯水，做起來快手又不難，如果再加少許心思，更可以令湯水提升。先將魚起肉，剩下的骨煎香，再加洋葱、番茄同薯仔熬湯底，加入一粒鹹水梅更可以令湯底的酸和鹹增加香味和層次。而最後才加入魚塊浸熟，吃起來便啖啖肉又嫩滑，即睇如何製作番茄薯仔魚湯：Yahoo Food ・ 1 天前
40歲Katy Perry大方認愛加拿大前總理！曾離婚亦結束9年情，感情路上不平坦的她仍相信愛
美國樂壇天后 Katy Perry 突然認愛，對象就是加拿大前總理杜魯多 (Justin Trudeau)！Katy Perry 與 Orlando Bloom 最後未能修成正果，7 月時宣佈取消婚約並結束 9 年情，分手後 Katy Perry 重投「戀愛市場」並被拍得與加拿大前總理杜魯多約會。即使多年不平坦的感情路，Katy Perry 依然相信能找到屬於自己的真愛！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「Young Forty」變扮年輕的標籤？韓國社群掀「年齡焦慮」熱議，服飾品牌怕40+穿了變魔咒跌價？
在韓國社群平台上，「Young Forty」成為2025年最火熱的網路流行語。它原本是個正面詞彙，象徵「年輕的40歲」，但如今卻演變成年輕世代對中年人「扮年輕」的諷刺標籤，引發世代衝突與熱議。這詞不僅滲透時尚、美妝和生活討論，還成為meme與二次創作的來源，反映韓國高齡化社會的年齡焦慮與文化轉變。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Sephora減價快閃低至半價！超人氣Rare Beauty唇膏套裝平近$120／Fenty Beauty遮瑕大激減
Sephora網店現正推出限時優惠，絕對是大家補貨美妝產品的好機會！由即日起至10月31日，Sephora香港網店推出「Beauty Steals」快閃優惠，多款指定產品可以低至半價入手，其中以 如Rare Beauty的爆紅唇膏套裝、Fenty Beauty的熱賣遮瑕膏、First Aid Beauty皇牌保濕面霜等最為矚目，美妝控不能錯過。Yahoo購物專員為大家精選了幾款Sephora優惠至抵買清單，無論是想入手新色補貨，抑或趁機換季更新化妝袋，值得把握今次減價大掃貨！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
雙11優惠2025｜PUMA官網限時折上折低至33折！$140入手芭蕾休閒鞋/Rosé同款Palermo只需$275
越來越多品牌推出雙11優惠！由大熱女星Rosé代言的運動品牌PUMA推出雙11優惠，由波鞋、T恤、運動褲至運動內衣統統有折，而且買夠3件指定減價item即有額外半價優惠，折上折後最平可減至33折，芭蕾休閒鞋、運動Hoodie低至$140，Rosé同款同款Palermo價錢更創新低，$274.5就買到。PUMA的男女裝鞋款不論是價錢或是款式都非常可口，入手整套運動裝備輕鬆達到折上折優惠，大家快趁雙11優惠期入貨吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 18 小時前
【Aeon】一連4日感謝日 會員照價95折（即日起至02/11）
即日起至11月2日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 51 分鐘前
網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖
港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她am730 ・ 19 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 20 小時前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前
兼職炒樓 大圍代理兩度快閃短炒 3個月賺近100萬!
樓市撤辣後，短炒之風再現地產市場。大圍區一名前線地產代理，短短3個月內兩度入市「快閃」獲利。最新一宗成交為沙田花園城1期2座雅芳苑頂層單位（實用面積301平方呎，原則一房改兩房，連約250平方呎天台），剛以368萬元售出，呎價12,226元，屬市價水平。閱讀更多：代理親自落場炒樓｜持屯門居屋單位7個月 簡單執修期內賺近一球！太古城海景3房短炒賺227萬 呎價近兩萬 一年升值兩成據了解，單位由一名陳姓人士持有，姓名與區內代理相符，料為同一人。該代理於今年7月下旬以318萬元購入，當時以低市價約9%入市，隨即以390萬元放盤，最終減價至368萬元沽出，持貨約3個月，賬面仍賺50萬元，回報15.7%。該名代理去年11月亦曾以288.1萬元買入鄰近翠華花園C座中層2室（實用271平方呎），至今年7月中以330萬元沽出，賬面賺41.9萬元，回報14.5%。即短短3個月內，已兩度成功短炒，合共賺取91.9萬元。除了大圍外，「炒家樂園」荃灣中心亦錄得新一宗短炒個案。18座濟南樓高層E室（實用329平方呎，一房），今年8月下旬以309萬元購入，持貨不足兩個月，近日以325萬元售出，賺16萬元，升幅5.28Hse.com ・ 1 小時前
鍾麗緹15歲細女Cayla仙氣爆發 配搭172cm model身材 網民高呼「陳喬恩2.0」
九十年代性感女神鍾麗緹同兩名前夫育有三名女兒，27歲大女張敏鈞（Yasmine）、16歲二女張思捷（Jaden）都長得婷婷玉立。15歲細女張凱琳（Cayla）童年時曾參與綜藝《爸爸去哪兒4》，唔少觀眾簡直係睇住佢大。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 分鐘前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 1 天前
鄧月平再展真功夫魅力 首征亞洲跆拳道賽 勇奪銅牌為港爭光︱Yahoo
香港新生代武打女演員鄧月平Larine 近年以真功夫打出成績。除演藝工作外，Larine 近年醉心武術與跆拳道，跨界成為運動員。繼8月在亞洲跆拳道ITF國際賽香港選拔賽中，越級挑戰成功，由48kg組別越級挑戰52-58kg組別，並以第一名資格代表香港出戰馬來西亞ITF亞洲賽。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 1 天前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福
前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前