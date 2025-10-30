KAWS x 芝麻街話題公仔聯名登場，經典Elmo、Big Bird眼睛都變成「XX」

KAWS聯名芝麻街推出全新限量公仔系列！這次KAWS與AllRightsReserved聯手設計的《Sesame Street》公仔，將經典角色如Elmo、Cookie Monster等，以KAWS標誌性創作手法重塑，融合街頭潮流與童趣元素，完美呈現藝術與玩具的跨界魅力。

每個角色都配備KAWS signature的「leet」手勢，俏皮中帶有態度，真正的收藏必備品盛大登場！系列採用高品質材質與細膩工藝，非「模型」，而是藝術品。全球限量發售，10月16日，11am DDT Store網上平台開賣；11月下旬開始發貨，公仔收藏價值爆表，想要擁有這款潮流藝術新標記。

此外，香港Water Parade活動之上都會有Big Bird公仔及共他IP周邊，各位潮人要出動入貨了！市集活動由即日起至11月1日，門票可以隨時到Klook購買。

