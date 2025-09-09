KBTG Techtopia 科技盛會登場：「在世界的起點」展望 AI 科技藍圖

泰國曼谷－Media OutReach Newswire－2025 年 9 月 9 日－開泰商業科技集團 (KBTG) 透過主辦 KBTG Techtopia 科技盛會，再度印證其在區內的科技領導地位。以「在世界的起點」為題的第三屆年度科技會議，於詩麗吉皇后國家會議中心舉行，將創新思維與創意成果薈萃一堂。該盛會迎來逾四千名跨產業與會者，並獲本地與國際頂尖夥伴鼎力支持。今年大會主題反映世界格局已然改變，並提出人類與科技應如何共同前行的課題。參與者獲邀踏上全新開端，點燃希望之火，憑藉人類與新興科技之力，尤以 AI 為核心，啟迪無窮潛能，共建更美好的未來。





KBTG Techtopia 第三屆年度大會吸引逾 4,000名 與會者參加



開泰商業科技集團 (KBTG) 集團主席 Ruangroj Poonpol 表示：「KBTG Techtopia 是具有國際視野的科技盛會，薈萃世界頂尖的創新思維與創意成果，並得到本地及海外主要合作夥伴的鼎力支持。今年的活動吸引了超過 4,000 名參加者，並以『在世界的起點』為主題，探索新的開始，探討人類與科技如何攜手開創新局，為未來點燃希望。當前人工智能正處多個關鍵轉捩點，人類需決定其未來方向，無論是 Agentic AI 的興起、AI 治理與規範、實際應用與人工通用智慧 (AGI) 之間的平衡，以及跨領域的全球合作，皆為重要課題。會議同時強調，必須正視能源足跡問題，並善用 AI 以消彌不平等，讓智慧成果不僅限於富裕階層。」





「改變世界的不是 AI，而是運用 AI 的人類。」 - Ruangroj Poonpol



本屆盛會另一矚目焦點，是 KBTG 集團主席 Ruangroj Poonpol 先生與 AI Fund 管理合夥人吳恩達博士之間的錄製對談。雖未能親臨現場，吳博士仍以「AI 的下一個前沿：從炒作走向真正影響」為題，同與會者分享寶貴見解。重點包括從生成式 AI 過渡到 Agentic AI，如同擁有更廣泛的工具組，能創建更複雜及實際的應用，尤其在使用者懂得有效整合工具時更能發揮效益。吳博士強調，AI 不會取代人類，但使用 AI 的人將取代不使用的人，特別是在金融、法律和管理等非技術領域。在工程層面，AI 編碼助手將協助開發者加快軟件開發、加速原型驗證，並有效降低成本。至於物理 AI 和機器人，吳博士指出，其在產業中的實際應用正漸露曙光，雖尚未達到如大型語言模型般的爆發拐點。他同時提醒，學習 AI 永不嫌晚，今日所學知識在未來依然具備價值。即使部分知識或會隨時間被淘汰，仍有八至九成內容在一年後依舊實用，讓學習者取得明顯優勢。



在企業策略方面，大會建議應重視員工培訓，設立創新試驗沙盒，並挑選與企業目標契合的高價值應用案例，同時在創新、治理與防範措施之間取得平衡。此外，吳恩達博士對泰國成為區域 AI 領導者的潛力表示信心，並承諾持續支持其生態系統的發展。



KBTG Techtopia 盛會亦設有三個主要討論舞台，邀請國際重量級講者就熱門議題展開交流，並就實際案例提出解決方案。上午場次嘉賓包括：麻省理工學院媒體實驗室 Space Enabled 研究組主任 Danielle Wood 教授；麥肯錫高級合夥人 Kevin Wei Wang 先生；以及阿里巴巴創業者基金執行董事兼行政總裁周駱美琪女士。下午場次則涵蓋多項議題，從研究領域到企業轉型、教育的未來、健康科技，以及以人為本的產品設計，呼應大會主題。



此外，大會還設有多項活動，旨在激發靈感、釋放潛能並拓展與會者的思維界限，當中包括展示KBTG及多家科技夥伴最新研發、從未公開的技術專區；由專家親自指導的「實戰工作坊」，提供實戰培訓以掌握未來技能；以及促進科技社群交流的「社區圈」，於輕鬆氛圍中互相分享觀點。



Ruangroj 先生總結表示：「KBTG Techtopia 並非單純的科技展覽，而是孕育全新思維的平台，讓志同道合的人士因共同夢想而聚首，以科技締造更美好的世界。KBTG 深信，本次盛會將成為新起點，帶領世界邁向充滿希望的未來。KBTG 將以意義深遠的創新為驅動，持續啟迪新一代及各行各業的創業者，推動未來藍圖。」



開泰商業科技集團 (KBTG)

KBTG 是開泰銀行 (KASIKORNBANK) 的科技核心力量。KBTG 致力推動金融科技創新，並不斷拓展應用範疇。憑藉深厚專業、豐富經驗及廣泛的生態網絡，KBTG 現已服務泰國全境及區域內百萬客群，持續引領行業發展。



