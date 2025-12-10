KEEN 全新 JASPER SS2026 系列 一雙陪你上山下城的日常戰鞋

每到換季，總會想添一雙「行得又襯得」的新鞋，既可以週末去郊外走走，又能平日配牛仔褲、工裝褲遊走市區。KEEN 熱賣鞋款 JASPER 全新 2026 初春系列正式登場，靈感來自攀岩鞋，將戶外機能、城市時尚和環保理念放進同一雙鞋裡，無論是山系男生、城市上班族，還是喜歡一家大小出動的爸媽，都可以在這個系列找到自己的日常戰鞋。





Urban Outdoor 山系潮的日常版本

近年由日本帶起的 Urban Outdoor 風潮席捲亞洲，機能服飾不再只屬行山背包客，而是變成日常穿搭的一部分。JASPER 以戶外攀石鞋為靈感，保留鞋頭橡膠包裹、鞋底抓地等實用元素，同時修飾鞋型線條，令整體更適合日常配搭。​

穿上 JASPER，可以一雙鞋走遍整天行程：早上市區 café 打卡、下午去郊外步道散步、晚上再約朋友晚餐，都不覺突兀，走路時間再長，仍然輕盈舒適。​





配色低調百搭又帶點玩味

新一季 JASPER 推出多款配色，包括沉穩的礦物灰、柔和的沙漠米白、帶自然氣息的泥土棕，以及迎合節日氣氛的深紫色等。​這些色調偏向大地色系，容易融入日常衣櫥：可以配風褸、羽絨、牛仔褲或工裝長褲，要走日本山系、韓系休閒或簡約通勤風都毫不違和，穿久了也不易覺得「過季」。​

JASPER 的鞋面採用經皮革工作小組（Leather Working Group）認證的高品質麂皮，符合道德與環保標準，適合重視可持續時尚的消費者。​

鞋內配合柔軟鞋墊與具靈活彎曲度的橡膠鞋底，長時間步行亦有足弓支撐；配合 Eco Anti-Odor 抗臭技術，以天然益生菌降低異味，適合香港這種潮濕悶熱天氣，即使全天著用也能保持清新。​