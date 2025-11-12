Keeta「獨家」協議涉妨礙市場競爭 競委會：達成解決方案 分階段修改合作餐廳協議｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】網上外賣平台Keeta與合作餐廳訂立的協議，有條文限制與其他平台合作，或妨礙市場競爭，競委會早前表達關注後，今（12 日）雙方達成解決方案。Keeta同意分兩階段修改與合作餐廳訂立的協議，並已通知其合作餐廳，將於短期內作出相關修訂。

競委會：Keeta限制性條文不利競爭

競委會表示，留意到Keeta現時與合作餐廳的協議中，有條文指會向獨家合作的餐廳，收取較低佣金；但限制或懲罰合作餐廳同時與其他平台合作；阻止餐廳在其他渠道提供較低價格的餐點。

會方指，由於Keeta具有一定的市場權勢，條文可能會妨礙新成立或小型平台進入市場或擴張業務，削弱網上外賣送遞市場的競爭。

確保修訂具法律約束力

據最新方案，Keeta同意首階段將自願修改與合作餐廳所訂立協議中的相關條文；在第二階段Keeta將根據《競爭條例》向競委會提出承諾。競委會指，作出承諾目的是確保修訂具有法律約束力。

競委會相信，Keeta 修改相關條文會帶來多方好處，令餐廳及顧客即時受惠。競委會指，Keeta在過程中一直配合，亦在正式承諾前，自願修改條款，反映解決事宜的誠意。會方將繼續密切留意有關行業發展，需要時會採取適當行動。

Keeta：營造多元市場環境

Keeta回應《Yahoo 新聞》指，與競委會一直保持密切溝通，經詳細討論，Keeta以自願性質與競委會達成一致、主動按照《競爭條例》第60條提出承諾，促進外賣及餐飲市場長遠良性發展。

Keeta指，相信良性競爭有利行業未來可持續發展，將繼續與餐飲業界互利共贏，營造蓬勃多元的市場環境。

已撤出香港的外賣平台Deliveroo 和平台 foodpanda亦曾涉嫌違反競爭條例，被競委會調查。競委會在2023年亦接納foodpanda及Deliveroo提出的承諾，令餐廳在與多個平台合作時有更大自由。