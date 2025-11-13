Keeta修改協議 黃家和：餐廳及消費者均可受惠

黃家和表示，Keeta修改協議可以讓消費者和餐廳受惠，並提供空間予其他外賣平台加入市場。

早前，競委會與網上外賣平台Keeta達成解決方案，Keeta同意分兩階段修改協議。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，Keeta修改協議可以讓消費者和餐廳受惠，並提供空間予其他外賣平台加入市場。

黃家和出席香港電台節目時指，Keeta目前佔市場份額超過6成。他又直言，Keeta是「以本傷人」，擴張自己市場份額的策略，並強調外賣平台一家獨大，對餐廳及消費者皆有影響。

黃家和指，惟其他條款會限制餐廳本身的發展。(資料圖片/林靄怡攝)

對於Keeta收取較低的佣金率，吸引餐廳成為合作餐廳。黃家和指，惟其他條款會限制餐廳本身的發展，例如阻止合作餐廳使用其他外賣平台，甚至是堂食生意中，不能將餐點定價比Keeta的低。

黃家和補充，外賣佔餐飲業生意超過15%，相信Keeta修改條款，能促進外賣平台的公平競爭，從而令餐廳及消費者均可受惠。

