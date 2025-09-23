Keeta首辦感謝送遞員晚宴 逾百「車手」、「步兵」帶親朋歡聚 獲獎者籲同行：最緊要細心有耐性

Keeta 首度舉辦感謝送遞員晚宴，更頒發「傑出貢獻」和「專業精神」現金獎鼓勵外送員。

這個晚上，「車手」和「步兵」不用為送遞美食風塵僕僕，一同卸下外賣袋，聚首大快朵頤。美團旗下外送平台 Keeta 攻港兩年，近日首度舉辦感謝送遞員晚宴，更設現金獎鼓勵傑出送遞員。Keeta 資深營運經理Line指，希望活動加強送遞員的連繫，「帶多啲好溫暖嘅感覺畀送遞員」。他表示，平台素來珍視送遞員的付出，為他們提供電話卡優惠、入油折扣、流動服務站派發物資等福利，亦會每月舉辦交流會，聆聽他們的意見。

晚宴邀請近百位送遞員帶同親友到場共聚暢飲，圖為晚宴全場大合照。

設現金獎嘉許 備清真食品

繼Keeta「送遞員感謝祭」第一輪活動送出「香港足球盛會2025」的門票，次輪活動重頭戲為「傑出送遞員感謝晚宴」邀請了過百名表現卓越的送遞員及其親友共200人參與。現場頒發「傑出貢獻獎」，按完成訂單量、準時率、好評度進行綜合評分，嘉許表現出色的送遞員；並設「專業精神獎」表揚在配送服務中體現敬業態度的送遞員。兩獎得主均獲發現金獎。出席晚宴的送遞員也可參加大抽獎，獎品包括包括iPhone 16 Pro、iPad、Dyson風筒、超市禮券等。

廣告 廣告

席上不乏南亞裔送遞員，Keeta 特地準備清真食品，務求所有送遞員盡情享用晚餐。

為讓南亞裔送遞員亦吃得安心，Keeta 特地為他們準備清真食品。

席上有不少南亞裔送遞員。

重視送遞員成就「最後一里路」

Keeta 資深營運經理Line指，平台非常重視送遞員負責每個訂單「最後一里路」（Last Mile）的價值，尤其是平台主打外賣送遞上門服務，客戶安坐家中就能享用其他區的美食，「如果無咗，其實你成個外送同普通餐廳做緊嘅係無分別，而呢個部份可以fulfil（滿足）到嘅就係送遞員」。

Keeta 資深營運經理Line指，平台主打外賣送遞上門服務，全靠送遞員才能完滿整個外送過程。

送遞員值得被尊重

Line續指，平台致力與送遞員保持良好關係，在日常報酬以外，亦會舉辦感謝晚宴、燒烤活動等，增強歸屬感，「除咗係想多啲 connection（連結）之外，更加重要係有一份尊重感，因為佢哋平時做嘢，同人嘅接觸點未必真係好多，可能好多時都係拎緊餐、送緊餐。我哋希望通過呢啲活動，帶多啲人與人之間嘅關係、好溫暖嘅感覺畀送遞員」。

一眾得獎的外送員一同開心合照。

Keeta 資深營運經理Line指，希望活動可為外送員帶來溫暖感覺。

恆常交流會收集送遞員意見

Line表示，除了舉辦活動，Keeta 每個月會有一至兩次的交流會，讓送遞員親身反映意見，「可能呢個月荃灣、下個月港島區，我哋確保盡量唔會重複，希望可以一直一個 cycle（循環）咁樣走」。平台每周在不同區域擺放流動服務站，向送遞員派發飲品、雨衣等用品。

重視安全 提供意外保險

為了確保送遞員路路暢通，Keeta 提供不同類型福利，包括與不同品牌合作推出電話卡、維修服務、入油優惠等。Line續指，Keeta 同樣重視每位車手的駕駛安全。所有送遞員在首次上線前必須完成一個線上教學課程，當中包含安全駕駛的知識。平台亦為每個送遞員提供團體意外保險、公眾責任保險，目前意外相關最高保障金額已由 55 萬元提升至 100 萬元。

提供友好公平制度

就送遞員反映的意見，Line指最常見的是訂單數量問題，「佢哋去到餐廳嘅時候發現，嗰張單好多、好大拎唔晒，當時搵 CS（客服）可能比較困難」，因此目前在應用程式中加入「自動上報」功能，通過後可將訂單拆開，或取得額外補貼；送遞員亦較關注到達餐廳後輪候時間長，「因為我哋有一個準時獎，如果佢等咗 4 分鐘，我哋就會補返 4 分鐘畀佢，對車手嚟講係一個友好啲、公平啲嘅制度」。Keeta目前由線上客服以至線下交流會和活動等，均是收集送遞員回饋的渠道，有助平台持續提升服務，例如哪些餐廳類型、取餐時段會較多困難，並逐一檢討。「我哋團隊其中一個做事嘅方向，就係成日都講送遞員嘅『送遞旅程』，到底邊啲點會令佢有阻滯、體驗有落差，我哋就去搵呢啲點，點樣幫助佢改善」。

Keeta 資深營運經理Line指，由線上客服，以至線下交流會和活動等，均是收集送遞員意見的渠道。

「專業精神獎」送遞員願為長者行多兩步上樓：用耐性同細心去看待

Keeta 送遞員Raymond在今次感謝宴上奪得「專業精神」獎。入行共 4 年，Raymond 早於兩年前已轉到 Keeta，「主要係覺得 Keeta 訂單比較多，我都睇住佢嘅訂單喺度增長，我哋基本上都係靠訂單賺錢，所以就加入」。他目前主要接企業大訂單，為公司送午餐、到會等等，普通訂單也使命必達，願意多走幾步送上沒有電梯的樓層，讓殘疾人士、獨居長者好好吃飯。

Keeta 送遞員Raymond（右）奪得「專業精神」獎。

贏得客人笑容 溫暖又滿足

Raymond 指，處理此兩類訂單時有著不同心態：企業訂單數量大，責任較大；普通訂單則需要耐性，「有時上到門㩒鐘，喺鐵閘見到佢（獨居長者）出嚟，有啲可能行動好唔方便、好慢，咁就要叫佢『慢慢、唔好急』，拎完幫佢閂埋門，要用耐性同細心去看待」。即使是唐樓訂單，Raymond 工作態度專業依舊，「因為佢哋都係行動唔方便先會叫（外賣），有時會同你講『我落唔到樓』，咁唔緊要我送上嚟，送完畀佢哋都開心嘅，佢哋笑晒口咁講『唔該晒』，都好溫暖、好滿足」。

Raymond 指，看待長者、不良於行人士的訂單會更具耐性和細心，即使是唐樓訂單他仍願多走幾步送上樓。

籲同行 Work-Life Balance

Raymond 目前周一至周五每天工作約 9 小時，上午 11 時左右開工至晚上 8 時，他非常重視休息時間，「其實我哋做外賣基本上係可以全年無休，但我覺得要取返生活嘅平衡，休息時間充足都好緊要，好似一般寫字樓工一樣，無可能返足 7 日唔休息」。說到外賣員的特質，他籲同業必須要「等得」，「要平衡自己嘅心理，好彩嘅咪即刻拎，唔好彩咪要等。我哋做外賣好怕等候嘅時間，有時等餐廳、等客人，耐性好緊要」。

（資料由客戶提供）