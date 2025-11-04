Keeta優惠碼2025〡 外賣自取減$40/PayMe+AlipayHK減$10

宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
Keeta於11月推出多款外賣優惠給大家，想知詳情即睇內文：
Keeta 是美團旗下的香港外賣平台，每月均會聯同全港不同特色餐廳推出多項飲食優惠。無論是新客戶或是現有客戶，美食外送或是外賣自取，今個11月為大家送上最新優惠資訊！大家快點趁優惠未完結和親朋戚友一起享受優惠喇！
外賣及自取優惠
外賣優惠
優惠詳情
領取方式
多人餐
每日上午 11 時至晚上 11 時適用，訂單實際支付達 150 元即減 10 元，達 200元即減 20 元。
點擊首頁專區入口、彈出橫額進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。
自取開餐，
外賣自取新用戶**於指定餐廳下單達100 元即減 40 元，僅限一次。
點擊首頁專區入口、彈出橫額進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。
PayMe支付優惠
週一至五適用，訂單實際支付金額達160元，結帳時以PayMe付款即減10元。
每位用戶每星期可用1次，每日名額有限，先到先得。
AlipayHK支付優惠
週六、日適用，訂單實際支付金額達180元，結帳時以AlipayHK付款即減10元。
11月活動期內每位用戶可用1次，每日名額有限，先到先得。
*從未在 Keeta 應用程式上使用過自取服務。
**優惠受條款及細則約束。
