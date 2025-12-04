Keller Logistics Group 與 Tesla 展開重要會議 評估電動卡車應用

Tesla Semi 正在朝著更廣泛的車隊採用邁進，Keller Logistics Group 本週與這家電動車製造商的團隊完成了一次關鍵的預生產規劃會議。這次保密會議標誌著這家中型運輸公司在評估該電動卡車適用於其區域路線方面邁出了重要一步。Keller Logistics Group 是一家家族擁有的運輸公司，擁有超過 300 台拖車和 1,000 台貨櫃，主要在美國中西部和東南部運營。此次會議旨在評估 Tesla Semi 是否適合其運營。

該公司的路線通常每天跨越 500-600 英里，這使得它成為測試 Tesla Semi 日駕駛室配置在標準物流場景中的理想對象。儘管具體細節受到雙方保密協議的約束，但報導指出會議主要集中在將卡車匹配到院內、穿梭和區域應用，同時審查基礎設施、維護和激勵等經濟因素。Keller Logistics Group 的領導層最近完成了與 Tesla Semi 計劃團隊的預生產規劃會議。CEO Bryan Keller 形容這一過程為有條不紊。他表示：「對我們來說，領先不是一個標題，而是一種習慣。

從電動化和院內自動化到數字可見性和倉庫技術，我們的團隊不斷對未來的可能性進行壓力測試。Tesla Semi 的討論是我們評估新工具是否符合安全性、正常運行時間和客戶投資回報標準的又一種方式。我們並不追逐潮流，而是對有效的解決方案進行壓力測試。」首席策略官 Benjamin Pierce 也重申了這些觀點。他指出：「電動化和下一代動力系統是更廣泛轉型的一部分。

無論是 YardLink™ 等專有院內系統，還是太陽能和可再生物流解決方案，或是實時車輛智能，Keller 的做法始終如一，測試、證明，僅在能夠增強服務和降低總成本時才進行部署。」Tesla 的創新精神和市場潛力不斷顯現，隨著 Keller Logistics Group 的積極參與，Tesla Semi 的未來應用場景值得期待。隨著電動物流的逐步推廣，Tesla 的技術不僅能提升運輸效率，更有助於推動整個行業向可持續發展邁進，顯示出其在未來市場中的強大影響力。

