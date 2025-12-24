宏福苑五級火｜情緒支援熱線
Kendall同款編織手袋竟不是BV？The Row Lilou手袋令質感控直接淪陷
看到 Kendall Jenner 的最新街拍，目光很難不被她手上那只簡約型格的編織包吸引！她以啡色長皮衣、深色直筒牛仔褲搭配紅色頭巾，肩上隨意背著 The Row Lilou 編織肩背包，整體造型簡約又率性。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
這只讓人誤以為是 Bottega Veneta 新的手袋款，其實來自The Row 25 早秋系列的 Lilou 肩背包！Lilou 肩背包延續品牌一貫精緻簡約的設計風格，選用山羊皮革製作，觸感細膩，是日常搭配的理想選擇。
The Row Lilou woven leather shoulder bag $30,100
The Row Lilou woven leather shoulder bag $30,100
與 Bottega Veneta 的 Intrecciato 編織技術不同，The Row Lilou 手袋是在皮革上穿孔，再將皮條交錯穿過，創造出獨特的立體編織紋理，包款輪廓挺立。
在實用性方面，它擁有開闊的頂部開口和寬敞的主隔層，足夠放入手機、水樽、太陽眼鏡、錢包等日常小物。包內附有一個實用的口袋，並以柔軟的皮革作為內裡，高級感滿滿。
這只 The Row Lilou 編織皮革肩背包定價 $30,100，目前這款包推出了黑色與胡桃色兩種選擇。對於追求低調奢華與精緻工藝的質感控而言，絕對是一款值得留意的配飾！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
36歲Angelababy「𡃁模教主」重現！頂流顏值復刻Y2K穿搭，同款百搭黑Tee火辣入手
秀智「芭蕾風穿搭」超絕氣質！5件必衝同款單品全公開，輕鬆掌握Balletcore
其他人也在看
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
黃日華關寶慧戀情有進展？任達華爆料：我諗都快㗎嘞
現年64歲嘅黃日華，自從太太2020年因病離世後，近年甚少公開露面，而佢嘅感情狀況亦被外界關心。近年黃日華與59歲關寶慧傳緋聞，二人一直未有承認，不過喺前晚播出嘅TVB娛樂訪談節目《一周星星》，嘉賓任達華喺接受訪問時竟然大爆料，笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自女人我最大 ・ 18 小時前
碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光 因為一隻雞
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波不斷，大仔布魯克林（Brooklyn）完全投靠美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一方，被爆於社交網站封鎖父親、母親Victoria、二細佬羅密歐（Romeo）、三細佬告斯（東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
五索鍾睿心豪宅曝光 仔女睡房有半山靚景 同馬清鏗睡房保密「好多嘢唔出得鏡」
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，今年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。本來同林作、裕美一齊拍片嘅五索，近期似乎同2位拍檔分道揚鑣，五索亦都自己經營youtube頻道。尋晚（22日）五索首條自家製vlog上架，內容係大家都鍾意睇嘅room tour！Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫
天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。姊妹淘 ・ 15 小時前
賽西湖千呎銀主盤五折推拍 原業主已離世 曾承造10年逆按揭
拍賣場再現低價銀主盤，北角老牌豪宅賽西湖大廈一伙逾千呎單位，早年曾發生墮樓事故，將於下周五（1月2日）推出拍賣，開價980萬元，較市價折讓近五成。該單位原業主曾承造安老按揭（逆按揭），離世後單位遭銀主收回拍賣。28Hse.com ・ 16 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測
62歲的「功夫皇帝」李連杰今年8月因頸部良性腫瘤要接受開刀手術，公開在容顏憔悴的病床照，慨嘆「又經歷了一次無常的試煉」。幸術後逐漸康復，他出院後更向大眾報平安。正當外界以為李連杰一切向好之際，社交平台卻有人爆料指李連杰因甲狀腺亢進及頸部腫瘤手術住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。利智隨即被批「無情」，更有人揣測這段婚姻可能存在暗湧，甚至出現「李連杰婚變」傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
87歲梁愛罹患胰臟癌體重不足70磅 不做電療化療豁達面對 坦言「死得快好世界」
現年87歲嘅資深演員梁愛，加入娛圈後參演過多部粵語長片及影視作品，憑《他來自江湖》飾演馬姐深入民心，早前佢與導演老公左幾移居加拿大，歷盡喪夫喪子之痛後回流香港，過着獨居退休生活。日前好友楊紹鴻喺社交網站出PO透露梁愛已入住老人院，並上載探訪合照，及為佢打氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/件、Espana手切火腿系列低至$89/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
哈佛研究揭8大逆齡長壽生活習慣：I人比E人更易死？跟住做即延壽20年以上，60歲開始也不嫌晚
隨著年齡增長，許多人都希望能擁有更長壽、更健康的身體，但卻擔心為時已晚。然而，哈佛大學最新研究證實，只要做足以下8點，即使是從60歲開始養成良好習慣仍能延壽20年！這些習慣不僅簡單易行，還可顯著降低多種慢性疾病風險。Yahoo Style HK ・ 1 天前
意甲 ｜拿玻里捧盃 海倫六字回應離開曼聯決定
拿玻里以2比0擊敗博洛尼亞，成功在意大利超級盃封王，在決賽踢足90分鐘的海倫上載自己捧盃的笑容照片，並用六個字總結他離開曼聯的決定。Yahoo 體育 ・ 5 小時前
李嘉誠正在重塑其商業帝國 在時代變遷中推動代際轉型
今年，李嘉誠及其家族把勢將徹底改變其商業帝國的一系列交易提上了議程。Bloomberg ・ 1 天前
Uniqlo熱賣排行榜大公開！男女裝第1名都是Threads熱賣款heattech、嬰幼兒服飾減至$59入手
Uniqlo就是有種魅力，令人每次逛實體店、官網也能買到一兩件服飾回家。畢竟舒服百搭、性價比又高的item永遠不嫌多，加上Uniqlo經常聯乘不同品牌和推出超級吸引的新品，如最新有JW Anderson聯名系列、UNIQLO:C秋冬系列，還有不少親民價位的服飾值得入手。人人都買Uniqlo，大家又知不知道當期有哪些人氣item呢？Uniqlo官網就有個熱賣排行榜，一口氣列出現時最受歡迎的男女裝items，今年網頁大更新，還可以睇埋童裝和嬰幼兒熱賣服飾，好讓大家online shopping時作參考！Yahoo Style HK ・ 1 天前
2026賀歲最強《夜王》！黃子華 X 鄭秀文 X 《毒舌大狀》導演吳煒倫 偕東日夜總會小姐列陣驚艷亮相
首發海報、預告，幕前陣容曝光，帶領觀眾喜迎馬年！今個新年一對歡喜冤家黃子華、鄭秀文情義兩心知，與一班笑面迎人的美艷公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤、鄧麗英等各出奇招，閃艷舞場，鬥靚鬥笑鬥好戲！謝君豪、楊偉倫、盧鎮業、何啟華夜店獵艷，春光無限好，陪大家開心迎新歲！Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
交還公屋爆罰款$3,513風波？ 房署要求還原「千年文物」水龍頭 網民鬧爆：玩嘢啦！搶錢！
公屋居民向房屋署交回單位時，一般須就曾改動過的位置或設備還原，否則會被要求賠償。近日有一名大圍顯耀邨的住戶在Facebook「公屋討論區」群組出帖，表示即將交還公屋，惟房署主任檢查時指單位水龍頭曾更換，需還原原款，否則罰款3,513元。他其後到五金舖查詢，店方稱相關款式已難以尋找，無計可施下，唯有在群組求助。28Hse.com ・ 1 天前
路人隨手一拍就掀討論！謝霆鋒、張柏芝大兒子18歲神顏曝光 網友狂讚：「從小帥到大！」
畫面中，他戴著耳機低頭滑手機，穿著簡單、神情自然，卻因為立體側臉和濃眉輪廓瞬間引發討論，不少網友直呼「隨手一拍都這麼好看」，也讓這位向來低調的星二代再度成為焦點。從照片細節來看，Lucas的五官線條被不少人形容「一眼就懂是誰的兒子」，不論是眉眼神韻還是臉型輪廓...styletc ・ 17 小時前