Kendall同款編織手袋竟不是BV？The Row Lilou手袋令質感控直接淪陷

看到 Kendall Jenner 的最新街拍，目光很難不被她手上那只簡約型格的編織包吸引！她以啡色長皮衣、深色直筒牛仔褲搭配紅色頭巾，肩上隨意背著 The Row Lilou 編織肩背包，整體造型簡約又率性。

這只讓人誤以為是 Bottega Veneta 新的手袋款，其實來自The Row 25 早秋系列的 Lilou 肩背包！Lilou 肩背包延續品牌一貫精緻簡約的設計風格，選用山羊皮革製作，觸感細膩，是日常搭配的理想選擇。

The Row Lilou woven leather shoulder bag $30,100

與 Bottega Veneta 的 Intrecciato 編織技術不同，The Row Lilou 手袋是在皮革上穿孔，再將皮條交錯穿過，創造出獨特的立體編織紋理，包款輪廓挺立。

The Row Lilou woven leather shoulder bag $30,100

在實用性方面，它擁有開闊的頂部開口和寬敞的主隔層，足夠放入手機、水樽、太陽眼鏡、錢包等日常小物。包內附有一個實用的口袋，並以柔軟的皮革作為內裡，高級感滿滿。

The Row Lilou woven leather shoulder bag $30,100

The Row Lilou woven leather shoulder bag $30,100

這只 The Row Lilou 編織皮革肩背包定價 $30,100，目前這款包推出了黑色與胡桃色兩種選擇。對於追求低調奢華與精緻工藝的質感控而言，絕對是一款值得留意的配飾！

