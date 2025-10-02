靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲 黑猩猩研究震撼學術界
Kenny關智斌完成演唱會獎勵自己！食比利時朱古力大師Pierre Marcolini法式手工馬卡龍？
Kenny開完演唱會終於可以放鬆！原來揀法式手工馬卡龍獎勵自己？想知Kenny買左咩味就睇下Yahoofood內文介紹！
Kenny關智斌上星期在啟德體藝館剛完成一連兩場個人演唱會，《LALA世界》、《眼紅館》等經典歌曲帶來不少回憶殺外，相信令粉絲們念念不忘的就是Kenny一身爆肌表演辣身舞及於街頭健身架做各種高難度動作。Kenny日前在社交平台表示，演唱會完成後要補食好多甜品，半年內完全無食過甜品。於是特意前往位於中環IFC的Pirerre Marcolini購買馬卡龍及朱古力，想知道Kenny買了什麼口味就要看看Yahoo Food內文介紹！
位於中環IFC的Pirerre Marcolini原來甚有來頭，是由比利時朱古力Pirerre Marcolini所開設的同名品牌朱古力店。主打單一產區的精品朱古力及法式手工馬卡龍等，全部均由布魯塞爾工坊直送到港。Pirerre Marcolini先生自小對朱古力產生興趣，於31歲時已榮獲世界糕點冠軍，即使榮獲獎項備受推崇，他依然堅持每日親赴朱古力工坊，以確保每塊朱古力達到藝術品級別的標準。
kenny購買8粒裝馬卡龍
吸引到Kenny購買的法式手工馬卡龍，他原來一口氣就購買8粒裝，嚐勻多款特色口味，當中包括Lemon Tea、Caramel、Rose、Tiramisu、Raspberry、Passion Fruit、Pistachio及Vanilla，口味選擇非常豐富。至於朱古力方面，Kenny則大讚Rocher Milk好食，相信深得其歡心。
多款特色朱古力
朱古力作為Pirerre Marcolini招牌名物，有劃分多個特色系列，當中最受歡迎的包括愛心系列，心型賣相精緻，以100%天然食材著色，以覆盆子果蓉與檸檬點綴濃郁黑朱古力甘納許，另外還有檸檬、百香果、伊朗開心果仁夾心及海鹽焦糖。另外還有外形獨特的小立方萃芯也不錯，去除外層朱古力外殼的獨特造型，讓果仁內餡風味更明顯，並以傳統焦糖融合嚴選產地的優質烘焙堅果為基底。系列結合香脆、軟心與慕斯三種質地，精選單一產區可可豆，經過72小時精煉工藝打造。減糖配方設計讓食材本味更突出。口味推介皮埃蒙特榛果配可可碎軟心果仁朱古力、伊朗開心果香脆果仁朱古力及●蒙特利馬牛軋糖香脆果仁朱古力等。
Pirerre Marcolini
地址：中環金融街8號IFC商場1040A號舖（地圖按此）
電話：2426 7088
營業時間：11:00-20:00
