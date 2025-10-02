Kenny關智斌完成演唱會獎勵自己！食比利時朱古力大師Pierre Marcolini法式手工馬卡龍？

Kenny關智斌上星期在啟德體藝館剛完成一連兩場個人演唱會，《LALA世界》、《眼紅館》等經典歌曲帶來不少回憶殺外，相信令粉絲們念念不忘的就是Kenny一身爆肌表演辣身舞及於街頭健身架做各種高難度動作。Kenny日前在社交平台表示，演唱會完成後要補食好多甜品，半年內完全無食過甜品。於是特意前往位於中環IFC的Pirerre Marcolini購買馬卡龍及朱古力，想知道Kenny買了什麼口味就要看看Yahoo Food內文介紹！

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

位於中環IFC的Pirerre Marcolini原來甚有來頭，是由比利時朱古力Pirerre Marcolini所開設的同名品牌朱古力店。主打單一產區的精品朱古力及法式手工馬卡龍等，全部均由布魯塞爾工坊直送到港。Pirerre Marcolini先生自小對朱古力產生興趣，於31歲時已榮獲世界糕點冠軍，即使榮獲獎項備受推崇，他依然堅持每日親赴朱古力工坊，以確保每塊朱古力達到藝術品級別的標準。

Kenny完成演唱會後表示要食甜品，購買了馬卡龍及朱古力。（圖：Kennyjr Instagram）

Kenny與經理人笑言演唱會完成後要食甜品。（圖：Kennyjr Instagram）

表示完成演唱會後要補食好多甜品。（圖：Kennyjr Instagram）

kenny購買8粒裝馬卡龍

吸引到Kenny購買的法式手工馬卡龍，他原來一口氣就購買8粒裝，嚐勻多款特色口味，當中包括Lemon Tea、Caramel、Rose、Tiramisu、Raspberry、Passion Fruit、Pistachio及Vanilla，口味選擇非常豐富。至於朱古力方面，Kenny則大讚Rocher Milk好食，相信深得其歡心。

Kenny挑選8粒裝的馬卡龍。（圖：Kennyjr Instagram）

法式手工馬卡龍。

Kenny愛吃Rocher Milk朱古力。（圖：Kennyjr Instagram）

多款特色朱古力

朱古力作為Pirerre Marcolini招牌名物，有劃分多個特色系列，當中最受歡迎的包括愛心系列，心型賣相精緻，以100%天然食材著色，以覆盆子果蓉與檸檬點綴濃郁黑朱古力甘納許，另外還有檸檬、百香果、伊朗開心果仁夾心及海鹽焦糖。另外還有外形獨特的小立方萃芯也不錯，去除外層朱古力外殼的獨特造型，讓果仁內餡風味更明顯，並以傳統焦糖融合嚴選產地的優質烘焙堅果為基底。系列結合香脆、軟心與慕斯三種質地，精選單一產區可可豆，經過72小時精煉工藝打造。減糖配方設計讓食材本味更突出。口味推介皮埃蒙特榛果配可可碎軟心果仁朱古力、伊朗開心果香脆果仁朱古力及●蒙特利馬牛軋糖香脆果仁朱古力等。

愛心系列朱古力。

小立方萃芯系列朱古力。

Pirerre Marcolini

地址：中環金融街8號IFC商場1040A號舖（地圖按此）

電話：2426 7088

營業時間：11:00-20:00

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？

港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛

2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知

不只會打波！「香港網球一哥」黃澤林最愛滑蛋叉燒飯！一文睇清這貼地Gen Z愛吃甚麼

結業潮2025｜屯門起家「奇蹟拉麵」再度結業 旺角店9月底結業 店方：未能與業主達成合理新合約

皇玥月餅營養標籤不符規定被勒令停售 食安：如有足夠證據會提出檢控

芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正

颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單

福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

OREO保險庫｜如果世界末日OREO將成為唯一零食？ OREO建保險庫永久保存經典配方

網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？