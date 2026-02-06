KENZO 2026 秋冬系列 | 姜濤到訪由Nigo 打造品牌創辦人高田賢三的「家」

2026 秋冬系列，創意總監 Nigo 選擇以「回家」作為出發點，帶領品牌走回創辦人高田賢三先生最私密、也最具精神象徵性的空間，那座位於巴黎巴士底區、被樹木與錦鯉池包圍的木造居所。在這裡，KENZO 不再只是伸展台上的形象，而是一種可以被穿上身、被感受、被生活化的世界觀。





一場回到原點的時裝邀請

PHOTO / KENZO

Nigo 在本季談得最多的不是創新，而是初心。對他而言，KENZO 的靈魂從來不在於單一風格，而是在自由、色彩與愉悅之間的流動感。2026 秋冬系列正是一封寫給高田賢三的回信，也是一趟回到品牌本源的旅程。選址於高田賢三昔日的居所舉行發表，本身已經帶有強烈象徵意味。這裡曾經是冥想、生活、派對與創作交錯發生的地方，如今成為 Nigo 與品牌歷史對話的場域，讓時裝不只是展示，而是一次情感與記憶的重疊。姜濤更受邀請參與這季時裝發佈，穿上品牌的服裝，置身高田賢三昔日的居所，展現個性時尚。

檔案不再是包袱，而是靈感的遊樂場

PHOTO / KENZO

身為資深收藏家與檔案研究者，Nigo 對品牌歷史的理解不是停留在表面致敬。本季大量設計靈感，來自他對 KENZO 檔案的重新拆解與再編排。1980 年代 KENZO Jungle 系列中的虎頭圖騰被重新轉化為襯衫上的細節紋樣；經典「K」字母標誌以更輕快的方式出現在 T 恤、針織與外套上；1990 年代的廓形語言，則被濃縮為更現代的比例與線條。這些設計不是復刻，而是把歷史變成可以再次穿進生活裡的元素。





色彩與圖案是 KENZO 的語言核心

PHOTO / KENZO

視覺趣味仍然是這一季的靈魂所在。雙色與三色設計再次出現，形成鮮明對比卻不流於張揚。深海軍藍與威爾斯親王格紋、棋盤格針織、條紋拼接，在節奏感十足的配搭中展現出 KENZO 一貫的玩味精神。色彩方面，Nigo 將 1970 年代高田賢三初到巴黎時期的柔和色調，與更飽和的藍、紅、黃相互交錯，形成一種既懷舊又鮮活的畫面。





經典單品重生

PHOTO / KENZO

系列中的經典服裝類型，透過細節調整被重新定義。西裝加入和服式結構與尖角翻領，讓東方剪裁思維自然融入西方正裝；牛仔襯衫透過花卉刺繡與撞色滾邊，柔化原本的粗獷感；軍裝外套則因精巧的鈕扣與比例調整，變得更輕盈。面料方面，日式赤耳丹寧依舊是核心之一，部分布料經過日曬與做舊處理，呈現出時間留下的痕跡，呼應整個系列關於記憶與傳承的主題。





Kenzogram 與配件，讓故事延伸到日常

PHOTO / KENZO

全新 Kenzogram 圖案成為貫穿系列的重要視覺語言，被運用於丹寧、尼龍、針織與腰帶之中，為整體造型建立一致性。鞋履設計延續學院與花卉主題，從工裝靴、樂福鞋，到結合芭蕾鞋與德比鞋元素的輕量帆布鞋，展現品牌一貫的實驗精神。配件方面，大容量Tote Bag、水桶包與復刻回歸的 Kite 手袋，讓 1980 年代的設計記憶以全新形式回到當代生活，既實用也充滿情感價值。