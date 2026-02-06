消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
KENZO 2026 秋冬系列 | 姜濤到訪由Nigo 打造品牌創辦人高田賢三的「家」
2026 秋冬系列，創意總監 Nigo 選擇以「回家」作為出發點，帶領品牌走回創辦人高田賢三先生最私密、也最具精神象徵性的空間，那座位於巴黎巴士底區、被樹木與錦鯉池包圍的木造居所。在這裡，KENZO 不再只是伸展台上的形象，而是一種可以被穿上身、被感受、被生活化的世界觀。
一場回到原點的時裝邀請
Nigo 在本季談得最多的不是創新，而是初心。對他而言，KENZO 的靈魂從來不在於單一風格，而是在自由、色彩與愉悅之間的流動感。2026 秋冬系列正是一封寫給高田賢三的回信，也是一趟回到品牌本源的旅程。選址於高田賢三昔日的居所舉行發表，本身已經帶有強烈象徵意味。這裡曾經是冥想、生活、派對與創作交錯發生的地方，如今成為 Nigo 與品牌歷史對話的場域，讓時裝不只是展示，而是一次情感與記憶的重疊。姜濤更受邀請參與這季時裝發佈，穿上品牌的服裝，置身高田賢三昔日的居所，展現個性時尚。
檔案不再是包袱，而是靈感的遊樂場
身為資深收藏家與檔案研究者，Nigo 對品牌歷史的理解不是停留在表面致敬。本季大量設計靈感，來自他對 KENZO 檔案的重新拆解與再編排。1980 年代 KENZO Jungle 系列中的虎頭圖騰被重新轉化為襯衫上的細節紋樣；經典「K」字母標誌以更輕快的方式出現在 T 恤、針織與外套上；1990 年代的廓形語言，則被濃縮為更現代的比例與線條。這些設計不是復刻，而是把歷史變成可以再次穿進生活裡的元素。
色彩與圖案是 KENZO 的語言核心
視覺趣味仍然是這一季的靈魂所在。雙色與三色設計再次出現，形成鮮明對比卻不流於張揚。深海軍藍與威爾斯親王格紋、棋盤格針織、條紋拼接，在節奏感十足的配搭中展現出 KENZO 一貫的玩味精神。色彩方面，Nigo 將 1970 年代高田賢三初到巴黎時期的柔和色調，與更飽和的藍、紅、黃相互交錯，形成一種既懷舊又鮮活的畫面。
經典單品重生
系列中的經典服裝類型，透過細節調整被重新定義。西裝加入和服式結構與尖角翻領，讓東方剪裁思維自然融入西方正裝；牛仔襯衫透過花卉刺繡與撞色滾邊，柔化原本的粗獷感；軍裝外套則因精巧的鈕扣與比例調整，變得更輕盈。面料方面，日式赤耳丹寧依舊是核心之一，部分布料經過日曬與做舊處理，呈現出時間留下的痕跡，呼應整個系列關於記憶與傳承的主題。
Kenzogram 與配件，讓故事延伸到日常
全新 Kenzogram 圖案成為貫穿系列的重要視覺語言，被運用於丹寧、尼龍、針織與腰帶之中，為整體造型建立一致性。鞋履設計延續學院與花卉主題，從工裝靴、樂福鞋，到結合芭蕾鞋與德比鞋元素的輕量帆布鞋，展現品牌一貫的實驗精神。配件方面，大容量Tote Bag、水桶包與復刻回歸的 Kite 手袋，讓 1980 年代的設計記憶以全新形式回到當代生活，既實用也充滿情感價值。
回顧 Pieter Mulier 為 Alaïa 重塑經典 | 一位設計師如何把雕塑美學帶入當代
在當代時尚劇變的浪潮中，少有設計師能真正賦予經典品牌以新生命。比利時設計師 Pieter Mulier 就是其中一位罕見的存在。自 2021 年接任 Alaïa 創意總監以來，他帶領這間曾因創辦人逝世而陷入沉寂的巴黎 maison，完成了一場既尊重傳統又敢於創新的更新。一個以雕塑般剪裁和精緻工藝聞名的品牌，在他的執掌下重獲新聲，成為當代時尚圈中最受矚目的名字之一。而如今，這段歷程即將在 2026 秋冬系列 的巴黎時裝週上畫下句點，這將是他為 Alaïa 最後的作品。
C朗又缺陣 球迷舉牌聲援
【Now Sports】葡萄牙巨星基斯坦奴朗拿度連續兩場沙特阿拉伯聯賽缺陣，球迷在場外高舉寫上「朗拿度7號」的紙牌，並大喊其名字以示支援。41歲的艾拿素射手基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），連續第2場比賽未有上陣，球隊在周五對伊蒂哈德的大戰，當比賽進入第7分鐘，球迷在利雅德主場高舉印有「7」字樣的紙牌，並高喊C朗的名字。C朗近日因不滿沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）的資源分配不公，沒有強化艾拿素的陣容，反助同樣持股75%的爭標對手希拉爾引入賓斯馬，據報進行罷踢。希拉爾日前憑新加盟的賓施馬大演帽子戲法，作客以6:0大勝艾科多。說回周五之戰，結果艾拿素憑沙迪奧文尼及安祖路加比爾建功以2:0獲勝，如今只落後榜首的希拉爾1分。
【HUAWEI 實用教室】用 HUAWEI Mate X7、一分鐘話你知港版 AppGallery 有幾方便！
HUAWEI 港版手機本地化支援向來到位，像最新旗艦大摺 HUAWEI Mate X7 手機，預載的 AppGallery 應用程式市場，就既具多款港人用家常用 App 供下載，亦擁有全面系統安全及升級管理方案，使用方便又安心。
2026韓國粉底推薦｜太妍狂掃4瓶「傳說級人生粉底」是哪款？一句話讓停產粉底奇蹟復活！附3折起韓妹最愛Olive Young粉底液清單
美妝界最殘酷的情況不是買不到限量版，而是明明已經找到最適合自己的產品，卻發現它已停產，甚至完全找不到替代品，最後只好當成珍藏慢慢用。少女時代成員太妍也曾遇到同樣狀況，她公開提到自己最愛的「人生粉底」已停產，並表示相當婉惜。幸運的是，品牌方看到影片後便迅速回應，更把那款粉底液重新帶回市場！
不再只是模特T台走秀！Z世代如何改變米蘭男裝周？
2026 年的米蘭男裝周，不僅是品牌展示新系列的舞台，更是一場文化與世代的交融。從 Dsquared2 到 Saul Nash，設計師與品牌透過新世代模特與跨界演員的加入，展現了 Gen Z 的真誠、多元與跨界力量。時裝騷不再只是服裝的展示，而是文化敘事的延伸，讓人看見男士時尚如何在新世代的推動下，逐漸轉向更柔和、更真誠、更具包容性的未來。
陳自瑤將3月中廣州舉行音樂見面會 網民：不請盲俠做嘉賓不會買票的
現年44歲嘅陳自瑤（Yoyo），近年積極發展事業，演技大獲好評，憑劇集《寶寶大過天》於TVB《萬千星輝頒獎禮2021》勇奪「最佳女配角」獎項，又於前年以女一身份演出劇集《婚後事》，被激讚演技大爆發。佢仲積極北上發展，除咗直播帶貨之外，嚟間仲舉行首個音樂見面會。
D社出手救援金宣虎！ 澄清逃稅爭議「流程違規≠逃稅」
南韓演員金宣虎的稅務爭議出現新進展！韓國媒體Dispatch（D社）於2月4日引用金宣虎經紀公司的澄清聲明，指出這起事件屬於「流程違規」，並非外界所稱的逃稅，再度引發韓網討論。
這份情人節浪漫留給自己，不需要Plus-one的5個自愛練習：學會溫柔地與孤獨共處
情人節要來了，也是個時候讓自己思考「愛」這個話題。愛人，那個人可以是別人，同時都可以是自己。「自愛」是近年度很常出現的一個題目，心理學研究亦指，學會獨處是情感健康的基石。趁著這個「愛的節日」，先來愛自己，來一場不需要plus-one的自愛練習，好好陪伴自己、愛自己，與自己有更深度的連結。
精選 Palace、Kith，還有 On、Sky High Farm Goods 等重磅聯乘，一次看清本週最值得入手的單品。
Farfetch男裝推薦2026｜精選5大男士必買、性價比極高名牌 3折起入手AMI Paris西裝外套、Thom Browne恤衫最平$1XXX買到
扮靚不是女生的專利！對時裝有興趣的男士一定要Bookmaek這篇文章，Yahoo購物專員為大家精選了5大男士必知的時裝品牌，當中包括法式慵懶美學AMI Paris、明星潮人大愛的Maison Margiela、男士衣櫥中的奢華象徵Thom Browne等。適逢Farfetch現正進行新年優惠，大家了解各品牌後不妨入手幾件打造屬於自己的時尚風格吧！這次優惠可謂相當大幅度，連定位高檔的Thom Browne也減至4折起，$536就買到Polo Ralph Lauren logo T，趕快趁此機會掃貨吧！
CDG x The North Face 全黑第三波聯乘回歸
COMME des GARÇONS 副線 CDG 再度攜手 The North Face，推出第 3 波聯名系列
2026 冬季奧運最型隊服精選推薦
精選 Canada、Mongolia、USA、Sweden 等多國代表隊服。
買6件Haagen Dazs雪糕批/迷你杯 送你金莎/丹麥藍罐曲奇/安記鮑魚麵禮盒
由即日起至2月9日，去7-11買Haagen Dazs 雪糕批/迷你杯(不包括日本版)6件，即送金莎金鑽禮盒24粒裝或丹麥藍罐曲奇681克或安記溏心鮑鮑魚麵/蟹皇溏心鮑拌麵禮盒1盒，買雪糕仲可以帶埋禮盒返屋企！
足球・沙特職｜C朗第2場缺陣 球迷「7」分鐘聲援力撐
C朗又再缺陣，比賽進行至第7分鐘時，台上球迷以特別方式回應C朗的缺席，集體舉起7號標語，向C朗致意及力撐。
綠鬣蜥遇寒流「凍僵」 樹上如雨掉下 佛羅里達州逾 5,000 隻被安樂死｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州近日受寒流影響，大批屬外來物種的綠鬣蜥（green iguanas）因寒冷而被「凍僵」，進入昏睡狀態，並從棲息的樹上掉落。佛州魚類和野生動物委員會(FWC)批准行動，對逾5000 隻綠鬣蜥進行移除及安樂死。
蔚來(09866.HK)開市初段升6% 料上季經調整經營利潤最多12億人幣
蔚來(09866.HK)發盈喜，今日(6日)股價高開2.02%後升幅擴大，最高見39元。現報38.82元，升6.18%，成交148.41萬股，涉資5,640.89萬元。 蔚來預計，去年第四季錄得經調整經營利潤介乎7億至12億人民幣，為公司首次錄得單季度經調整經營利潤，上年同期經調整經營虧損為55.436億人民幣。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
林子博怒轟英國擬收緊BNO簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」
英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。