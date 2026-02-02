宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
【KFC】肯！抵DEAL 家鄉雞扒包買1送1、$49 12件巴辣香雞翼（即日起至15/02）
KFC推出最新一期「肯！抵DEAL」優惠，星期一至五人氣上校盛盒只係 $39，週末雞扒早餐系列都只需$30，下晝仲有12 件巴辣香雞翼只係$49 ，同時仲有期間限定口味格格脆薯塊配特製濃郁大阪燒醬 $10！
星期一至五：
上午11點前— 家鄉雞扒包買一送一
上午11點後 — $39 上校盛盒
星期六及日：
上午11點前—$30 肯!經典雞扒早餐系列
上午11點後—$49 12件巴辣香雞翼
仲有2月2日至2月15日期間，上午11點後，期間限定口味格格脆薯塊配上特製濃郁大阪燒醬只係$10！
日期：2026/02/02 - 2026/02/15
地點：KFC指定分店
