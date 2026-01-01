【KFC】$10 爆茜香蜜鬆餅/格格脆薯塊配汽水、$50 6件雞（即日起至14/01）

KFC元旦起一連兩星期日日有唔同「肯！抵Deal」，最抵$10就食到格格脆薯塊配汽水、＄15 巴辣雞腿扒配汽水，仲有經典葡撻買一送一！

優惠詳情：

1月1、8日＄10爆茜香蜜鬆餅一件

1月2、9日＄10格格脆薯塊配汽水（中）

1月3-4、10-11日$50 6件雞

1月5、12日 經典葡撻/朱古力榛子雲朵葡撻 買一送一

1月6、13日$22 2客辣汁蘑菇香飯/家鄉雞皇飯（大）

1月7、14日＄15 巴辣雞腿扒配汽水（中）

日期：即日起至2026/01/14

地點：KFC指定分店

